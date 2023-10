Yuval Noah Harari podpořil kritiku levicové "lhostejnosti" vůči zvěrstvům Hamásu

25. 10. 2023

čas čtení 6 minut

Izraelský intelektuál, autor knihy Sapiens je mezi 90 signatáři prohlášení, v němž vyjadřuje své znepokojení nad "extrémní morální necitlivostí" západní levice





Izraelský historik Yuval Noah Harari podpořil akademiky a mírové aktivisty ve své vlasti v útoku na "lhostejnost" některých amerických a evropských pokrokářů vůči zvěrstvům Hamásu a obvinil je z "extrémní morální necitlivosti" a zrady levicové politiky.



Harari - autor bestsellerů včetně knih Sapiens a Homo Deus - se připojil k 90 signatářům prohlášení vyjadřujícího zděšení nad "prvky v rámci světové levice ... až dosud našimi politickými partnery", kteří občas "ospravedlňovali činy Hamásu".

Sedmačtyřicetiletý Harari, který se v poslední době stal v Izraeli vysoce postaveným politickým aktivistou a vystupuje proti pravicově populistické koalici Benjamina Netanjahua a jejímu plánu oslabit soudnictví, konsattoval, že zasáhl poté, co hovořil s mírovými aktivisty ve své vlasti, kteří jsou "zcela zdrceni" a "cítili se opuštěni a zrazeni údajnými spojenci" v mírovém úsilí poté, co akademici, umělci a intelektuálové podepsali dopisy, které neodsoudily Hamás.



Harariho teta a strýc žili v jednom z kibuců, které se staly terčem útoků Hamásu, při nichž zahynulo více než 1 400 lidí a více než 220 lidí bylo zajato jako rukojmí. Přežili poté, co se ukryli, zatímco ozbrojenci chodili dům od domu a zabíjeli sousedy.



Harari při návštěvě Londýna hovořil o reakci části levice v USA a Evropě a uvedl, že bylo "šokující slyšet některé reakce, které nejenže neodsoudily Hamás, ale veškerou odpovědnost přenesly na Izrael", a vidět "nedostatek solidarity s ohledem na strašlivé útoky na izraelské civilisty".



Mezi dalšími signatáři dopisu je i slavný izraelský spisovatel David Grossman: "Nikdy jsme si nepředstavovali, že by jednotlivci z levice, zastánci rovnosti, svobody, spravedlnosti a blahobytu, projevili takovou krajní morální necitlivost a politickou bezohlednost."



V závěru dopisu se píše: "neexistuje žádný rozpor mezi rozhodným odporem proti izraelskému podmanění a okupaci Palestinců a jednoznačným odsouzením brutálních násilných činů proti nevinným civilistům. Ve skutečnosti musí každý důsledný levičák zastávat oba postoje současně."



Harari citoval prohlášení třiceti harvardských studentských skupin vydané den po útocích, v němž se uvádí, že "izraelský režim nese plnou odpovědnost za veškeré probíhající násilí". To podle něj naznačuje, že "lidé, kteří vraždili děti, nemají ani 1% odpovědnost a 100% odpovědnost nese Izrael".



Poukázal na další prohlášení Demokratických socialistů Ameriky ze dne útoků, v němž se uvádí: "Izrael je zodpovědný za to, že se v zemi odehrály útoky: "Dnešní události jsou přímým důsledkem izraelského režimu apartheidu".



Uvedl historický příklad, kdy někteří američtí a evropští socialisté podporovali Stalina: "Není to poprvé, co se radikální levice v honbě za nějakou fixní vizí spravedlnosti ocitla ve spojení s některými velmi brutálními hnutími a režimy."



Tento přístup může být založen na "víře nebo fantazii, že je možná absolutní spravedlnost, [kde] jedna strana nese absolutní vinu za všechno, včetně zločinů druhé strany".



"[Ale] realita je složitá," řekl. "Stejní lidé mohou být současně oběťmi i pachateli. Ve většině konfliktů se vina za zločiny a zvěrstva nedělí na 100 %/0 %, ale někde mezi tím. To je zcela banální, ale přesto je pro lidi těžké to přijmout."



Tón reakce mezinárodních levicových skupin je podle něj pro levici v Izraeli důležitý, protože se cítila být poslední baštou naděje na mírové řešení v podobě dvou států, a proto potřebovala mezinárodní podporu.



Poukázal na dopis podepsaný britskými herci Tildou Swintonovou a Stevem Cooganem a režisérem Mikem Leighem, který vyzývá k "ukončení bezprecedentní krutosti páchané na Gaze", aniž by výslovně odsoudil útok Hamásu, ačkoli odsuzuje "každý akt násilí proti civilistům a každé porušení mezinárodního práva, ať už se ho dopouští kdokoli".



"O masakru [ze 7. října] nepadlo ani slovo," řekl Harari.



Slavnýá britská herečka Maureen Lipmanová již kritizovala skupinu "Umělci pro Palestinu", která dopis dala dohromady, jako "krvácející bezcitné liberály". Spolu s dalšími více než dvěma stovkami lidí, včetně televizní moderátorky Rachel Rileyové, podepsala dopis, v němž vyzvala BBC a "všechny ve veřejném životě, aby označili Hamás za to, čím je: teroristickou organizací".



Minulý týden deník New York Times na svých internetových stránkách uvedl na titulní straně tvrzení, že za bombardováním arabské nemocnice al-Ahlí ve městě Gaza stojí Izrael. V pondělí noviny přiznaly, že se "příliš spoléhaly na tvrzení Hamásu" a redaktoři "měli být opatrnější ... a jasněji uvést, které informace lze ověřit".





Harari řekl, že pro lidi v Izraeli a Gaze, kteří "nesmírně trpěli... vaše mysl je tak plná vlastní bolesti, že jakýkoli pokus upozornit na bolest někoho jiného je jako zrada".



Proto, řekl, "v okamžiku, jako je tento, svěřujeme možnost míru cizincům".



"Nemůžeme ho teď držet v rukou my, ale doufáme, že ho za nás drží cizinci a pomohou deeskalovat současnou situaci," dodal. "Úkolem intelektuálů, umělců a vědců je pokusit se jít hlouběji. Je [to] pokusit se vidět složitost reality, zejména v dnešním klimatu postpravdy. Přijde mi intelektuálně i emocionálně líné vybrat si jen jednu stranu."



Harari uvedl, že podle něj je "myšlenka, že by Izrael měl Gazu prostě zničit, nepřijatelná".



"Nevidíme kampaň, která by Gazu prostě vyhladila," řekl. "Situace palestinského obyvatelstva je strašná, ale přinejmenším je jasné, že Izrael nemá v úmyslu zabít co nejvíce civilistů. Takový postoj neměl Asadův režim v Homsu a Aleppu Jediné řešení přijde, až bude nejen odzbrojen Hamás, ale Palestinci budou mít nějakou alternativní budoucnost."







