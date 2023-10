Ruská agrese na Ukrajině: hněv kvůli "potvrzeným" dodávkám severokorejských zbraní Putinovi

26. 10. 2023

čas čtení 7 minut



Jižní Korea, Japonsko a USA varují Rusko před reciproční vojenskou pomocí Kim Čong-unovi; vedoucí představitelé EU hledají řešení pro Gazu, ale ne na úkor Ukrajiny



- Jižní Korea, Japonsko a USA důrazně odsoudily dodávky zbraní a vojenského vybavení ze Severní Koreje do Ruska a uvedly, že mají potvrzeno "několik" dodávek.



Tisková kancelář agentury Reuters v Soulu uvádí, že Rusko a Severní Korea popřely transfer zbraní pro použití ve válce Ruska proti Ukrajině na pozadí zpráv, které podle Washingtonu a výzkumníků ukazují pohyb plavidel s kontejnery pravděpodobně se zbraněmi mezi přístavy obou zemí.



Ačkoli nebylo možné potvrdit obsah zásilek, zprávy uváděly, že kontejnery ze Severní Koreje byly později doručené do ruského muničního skladu poblíž hranic s Ukrajinou.



"Korejská republika, Spojené státy a Japonsko důrazně odsuzují poskytnutí vojenského vybavení a munice Korejskou lidově demokratickou republikou (KLDR) Ruské federaci k použití proti vládě a lidu Ukrajiny," uvádí se v prohlášení.



"Takové dodávky zbraní, z nichž několik bylo, jak nyní potvrzujeme, dokončeno, výrazně zvýší počet obětí ruské agresivní války," uvádí se v prohlášení ministrů zahraničí tří zemí.

Severní Korea usiluje o vojenskou pomoc ze strany Ruska, aby posílila svůj vlastní vojenský potenciál výměnou za zbrojní podporu Moskvy, uvádí se v prohlášení.



"Pozorně sledujeme, zda Rusko neposkytuje KLDR jakýkoli materiál na podporu vojenských cílů Pchjongjangu," uvedlo se v něm a dodalo, že jakákoli zbrojní transakce se Severní Koreou porušuje několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN, pro které hlasovala sama Moskva.



Severní Korea a Rusko se zavázaly k užší vojenské spolupráci, když se jejich představitelé setkali v září na ruském Dálném východě. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se před několika dny setkal se severokorejským vládcem Kim Čong-unem a jednal s ním o plnění dohod uzavřených na summitu.







- Suspilne, ukrajinská státní televizní stanice, uvádí, že v důsledku ostřelování v obci Podoly v Charkovské oblasti byla zraněna 83letá žena. Jeden dům byl zničen a další tři byly poškozeny. Kromě toho byl v důsledku ranního ostřelování obce Kizomys v Chersonské oblasti zraněn muž. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.



- Čtvrteční summit vedoucích představitelů EU v Bruselu bude jejich prvním osobním setkáním od 7. října, kdy Hamás zaútočil na Izrael, což Izrael přimělo bombardovat a blokovat Hamásem ovládanou Gazu.



Charles Michel, předseda Evropské rady vedoucích představitelů EU, napsal v pozvánce na summit: "Tento vývoj vyžaduje naši okamžitou pozornost, aniž by nás to odvádělo od naší pokračující podpory Ukrajině."



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystoupí na summitu prostřednictvím videospojení a podpora Kyjevu bude mít v prohlášení summitu první místo. EU a její členské země poskytly Ukrajině od invaze ruských vojsk v únoru loňského roku pomoc ve výši miliard eur.







Někteří představitelé a diplomaté však vyjádřili obavy, že Ukrajina může mít problém udržet stejnou politickou pozornost a zdroje ze strany Západu, zejména USA, kvůli nové krizi na Blízkém východě.

- Ukrajina uvedla, že usiluje o zvýšení domácí výroby vlastních bezpilotních letounů a do konce roku jich vyrobí desítky tisíc měsíčně. Kyjev se ve válce dosud do značné míry spoléhal na bezpilotní letouny vyrobené v zahraničí, ale navzdory problému, který představuje ruská invaze, se snaží zvýšit svou produkci.







Summit nebude moci podepsat víceleté plány na finanční pomoc ve výši 50 miliard eur a až 20 miliard eur na vojenskou pomoc Ukrajině, protože jsou součástí širšího rozpočtového boje, který, jak doufají představitelé, bude uzavřen do konce roku. Politikové místo toho povedou první debatu o tomto rozpočtovém balíčku, která bude podle očekávání diplomatů sporná.před druhou zimou plnohodnotné invaze Vladimira Putina do země - a že země je připravena na protiútok, pokud se stane terčem útoku. "Připravujeme se na teroristické útoky na naši energetickou infrastrukturu," řekl Zelenskij. "Letos se budeme nejen bránit, ale také reagovat.". Zprávu o cvičení přednesl v ruské státní televizi ministr obrany Sergej Šojgu.Cvičení následovalo poté, co ruský parlament dokončil schvalování zákona, kterým Moskva odvolává ratifikaci celosvětové smlouvy o zákazu zkoušek jaderných zbraní. Horní komora ruského parlamentu, Rada federace, zákon schválila 156 hlasy proti nule poté, co jej jednomyslně přijala i dolní komora, Duma. Rusko tvrdí, že své odstoupení od smlouvy odvolává pouze proto, aby se vyrovnalo USA, které stejný dokument podepsaly, ale nikdy neratifikovaly.Ruské ministerstvo obrany o tomto sestřelení informovalo v jedné ze svých pravidelných zpráv o válce na Ukrajině, kterou Moskva stále označuje za "zvláštní vojenskou operaci". Další podrobnosti neuvedlo. Tisková agentura Reuters nebyla schopna tvrzení Moskvy nezávisle ověřit a Kyjev ani Washington se k němu bezprostředně nevyjádřily."Tento incident opět podtrhuje mimořádně nejistou situaci v oblasti jaderné bezpečnosti na Ukrajině," uvedl generální ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi.Zelenskyj ve svém nočním projevu obvinil Rusko, že se zaměřilo na elektrárnu. "Je velmi pravděpodobné, že cílem těchto dronů byla Chmelnycká jaderná elektrárna. Tlaková vlna z výbuchu rozbila okna, a to i v areálu jaderné elektrárny," řekl.Podle místních úřadů se útoku zúčastnilo 11 dronů Shahed a bylo při něm zraněno 16 lidí. Poškozeno bylo také elektrické vedení, přičemž dvě města v blízkosti jaderné elektrárny, Netišyn a Slavuta, se potýkají s výpadky proudu. Ukrajinské letectvo uvedlo, že zastavilo všechny vypuštěné drony."Nepřítel se snaží postupovat vpřed a my ho pak zatlačíme zpět," řekl Oleksandr Štupun, mluvčí jižní skupiny ukrajinských sil, ve státní televizi. Rusko se zaměřilo na východoukrajinské regiony Doněck a Luhansk od doby, kdy neuspělo při svém počátečním tažení na hlavní město Kyjev po provedení invaze v únoru 2022.