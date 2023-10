Zabíjené a mrzačené děti v v Gaze jsou "skvrnou na našem kolektivním svědomí", varuje Unicef

25. 10. 2023

- Škola v Gaze byla vážně poškozena při "blízkém útoku", sděluje agentura OSN



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že škola, v níž se ukrývají Palestinci v Gaze, utrpěla "vážné vedlejší škody" v důsledku "útoku z bezprostřední blízkosti".



Jeden civilista byl zabit a dalších 44 osob bylo zraněno, včetně devíti dětí, uvedla agentura ve středečním prohlášení.



Škola v Rafáhu na jihu pásma Gazy poskytovala útočiště 4600 vnitřně vysídleným osobám, uvedla agentura. Více než 613 000 vnitřně vysídlených osob se ukrývá v zařízeních UNRWA po celé Gaze, uvedla agentura.



Za posledních 24 hodin byli zabiti další tři zaměstnanci UNRWA, takže od 7. října jich bylo zabito celkem 38, uvedla agentura.



Agentura včera večer oznámila, že od středečního večera bude nucena zastavit své operace v Gaze kvůli nedostatku pohonných hmot.



Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini již v neděli varoval, že palivo organizaci dojde ve středu.



"Bez paliva nebude k dispozici voda, nebudou fungovat nemocnice ani pekárny. Bez paliva se pomoc nedostane k těm, kteří ji zoufale potřebují. Bez pohonných hmot se nedostane ani humanitární pomoc. Žádné palivo bude dále dusit děti, ženy a obyvatele Gazy.L"



V reakci na včerejší varování zveřejnila izraelská armáda obrázek, na kterém jsou podle ní vidět nádrže s palivem uvnitř Gazy. "Obsahují více než 500 000 litrů paliva," napsala. "Zeptejte se Hamásu, jestli si můžete vzít trochu."







- Bojovníci Hamásu zabránili lidem v přístupu k hraničnímu přechodu Rafáh, uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí.



Matthew Miller v rozhovoru pro CNN uvedl, že sporadická přítomnost Hamásu na přechodu situaci "nesmírně ztížila".



Někdy tam Hamás neměl nikoho, kdo by pohraniční stanici obsluhoval. Jindy jsme tam viděli bojovníky Hamásu, kteří aktivně se zbraněmi bránili lidem v přístupu k přechodu.



Podle něj byl problém dostat lidi z Gazy do "země nikoho", odkud se nakonec mohou dostat na egyptskou stranu. Dodal, že:



Egypťané jsou - na své straně - připraveni přijmout lidi, cizince, občany Spojených států, pokud se dostanou k egyptskému odbavení.





Katarský premiér vyjádřil naději, že brzy dojde k průlomu v jednáních vedených státem Perského zálivu o propuštění rukojmích držených Hamásem v Gaze, ačkoli jeho vláda varovala, že invaze Izraele by mohla toto úsilí ohrozit.



"Došlo k určitému pokroku a průlomu a my nadále doufáme," řekl Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, který je zároveň ministrem zahraničí, na tiskové konferenci v katarském hlavním městě.



"Pokud budou obě strany schopny se domluvit, myslím, že se snad brzy dočkáme nějakého průlomu," dodal.



Představitelé katarského ministerstva zahraničí uvedli, že izraelská pozemní invaze do Gazy by zkomplikovala snahy o osvobození rukojmích.



Mluvčí ministerstva zahraničí Majed Al-Ansari uvedl: "Izraelská armáda by se měla pokusit o útok na Gazu:



Je zřejmé, že pozemní invaze do Gazy by ztížila udržení bezpečnosti rukojmích, a v rámci našeho úsilí o zprostředkování s oběma stranami vyzýváme všechny strany tohoto konfliktu k okamžité deeskalaci.



Po propuštění čtyř rukojmích v minulých dnech nyní Katar podle diplomatických zdrojů jedná o propuštění většího počtu civilistů. Jednání se netýkají izraelských vojáků, kteří jsou drženi jako rukojmí.





- Guterres "šokován" "zkreslením některých mých prohlášení" o Gaze



Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že byl šokován nesprávnou interpretací svého prohlášení pro Radu bezpečnosti OSN. Izrael ho kvůli tomuto projevu vyzval k rezignaci.



"Jsem šokován tím, jak si někteří nesprávně vyložili mé prohlášení... jako bych ospravedlňoval teroristické činy Hamásu. To je nepravdivé. Byl to pravý opak," uvedla agentura Reuters. "Domnívám se, že je nutné uvést věci na pravou míru - zejména z úcty k obětem a jejich rodinám."



Poté, co v úterý v New Yorku prohlásil, že žádná nespravedlnost vůči Palestincům nemůže ospravedlnit děsivé útoky Hamásu, šéf OSN pokračoval: "Je důležité ... uznat, že útoky Hamásu se neodehrály ve vzduchoprázdnu. Palestinský lid byl 56 let vystaven dusivé okupaci."



Generální tajemník OSN vyvolal v Izraeli a mezi některými republikány v USA zuřivost, když označil izraelské bombardování a blokádu pásma Gazy za "kolektivní trestání palestinského lidu" a "jasné porušení mezinárodního humanitárního práva".



- Izrael souhlasí s odkladem invaze do Gazy, aby USA mohly do regionu dostat protivzdušnou obranu



Podle zprávy Izrael souhlasil s žádostí USA, aby dostal svou protivzdušnou obranu do regionu před očekávanou pozemní invazí do Gazy.





Pentagon pracuje na brzkém rozmístění tuctu systémů protivzdušné obrany v regionu, aby ochránil americké vojáky sloužící v Iráku, Sýrii, Kuvajtu, Jordánsku, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech před raketami a střelami, uvedl deník Wall Street Journal s odvoláním na americké a izraelské představitele.



Izrael rovněž bere v úvahu snahu o dodávku humanitární pomoci civilistům uvnitř palestinského území, jakož i diplomatické úsilí o osvobození dalších rukojmích držených Hamásem, uvedl deník.



- Izrael odmítá Erdoganovo tvrzení, že Hamás "není teroristická organizace



Izrael ve středu odmítl tvrzení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že palestinská militantní skupina Hamas "není teroristickou organizací".





"Izrael z celého srdce odmítá ostrá slova tureckého prezidenta o teroristické organizaci Hamás," napsal na sociální síti mluvčí ministerstva zahraničí Lior Haiat.





"Ani pokus tureckého prezidenta obhajovat teroristickou organizaci a jeho podněcující slova nezmění hrůzy, které viděl celý svět," napsal Haiat.



V dřívějším projevu ke skupině poslanců své strany Erdogan řekl, že Izrael "může považovat Hamás za teroristickou organizaci spolu se Západem. Západ vám toho hodně dluží. Turecko vám však nic nedluží. Hamás není teroristická organizace, je to osvobozenecká skupina, mudžáhidové, kteří brání svou zemi".















- Erdogan zrušil plánovanou cestu do Izraele, skupinu Hamás charakterizoval jako "osvobozeneckou organizaci" bojující za ochranu Palestinců

Podle agentury Reuters Erdogan v projevu k zákonodárcům své strany v parlamentu uvedl, že hraniční brána v Rafáhu musí zůstat otevřená pro humanitární pomoc a že by měla být urychleně uzavřena výměna vězňů.

Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan prohlásil, že Guterres by měl odstoupit, a označil jeho projev za "šokující" s tím, že "na masakr spáchaný nacistickými teroristy z Hamásu pohlíží zkresleně a nemorálně".







Vypracovala studii, podle níž se od 7. října, kdy Izrael po útoku Hamásu na území Izraele zpřísnil blokádu pásma Gazy, dostala do Gazy pouhá 2 % potravin, které by se tam normálně dostaly.Sally Abi Khalilová, regionální ředitelka organizace Oxfam pro Blízký východ, uvedla: "Kde je lidskost? Miliony civilistů jsou kolektivně trestány před očima celého světa, nelze ospravedlnit používání hladu jako válečné zbraně. Světoví lídři nemohou nadále nečinně přihlížet, mají povinnost jednat, a to hned."Oxfam vyzval Radu bezpečnosti OSN a členské státy OSN, aby okamžitě jednaly a zabránily dalšímu zhoršování situace.informovala agentura Reuters.Izraelský velvyslanec při OSN vyzval Guterrese k rezignaci poté, co generální tajemník ve svém včerejším projevu v New Yorku nastolil otázku "jasného porušování mezinárodního humanitárního práva" v Gaze. Uvedl, že "děsivé útoky" Hamásu proti Izraeli ze 7. října nemohou ospravedlnit "kolektivní trestání palestinského lidu".Turecký prezident vyzval k okamžitému příměří mezi izraelskými a palestinskými silami. Uvedl, že Turecko bude i nadále používat všechny nezbytné politické, diplomatické a vojenské prostředky, a prohlásil, že Hamás není teroristická skupina, a zrušil plánovanou cestu do Izraele.Vyzval Izrael, aby vyslyšel výzvy k míru, a prohlásil, že musí zastavit útoky na Gazu. Vyzval také k zastavení útoků na Izrael.Recep Tayyip Erdogan svými slovy, která pravděpodobně rozbouří veřejné mínění v Izraeli, označil Hamás za osvobozeneckou skupinu, která vede boj za ochranu své země. Řekl, že Izrael zneužil dobrých úmyslů Turecka a že do Izraele nepojede, jak bylo dříve plánováno.Erdoğan řekl, že nemá problém s izraelským státem, ale s izraelskou politikou. Řekl, že neregionální aktéři by měli přestat přilévat olej do ohně podporou Izraele, a uvedl, že muslimské země by měly společně usilovat o příměří a trvalý mír.V komentáři, který zazněl v Dauhá, cituje Al-Džazíra Hakana Fidana:Nacházíme se ve zlomovém okamžiku dějin. Buď dosáhneme trvalého míru, nebo vypukne světová válka. Vyzýváme všechny strany, regionální i mezinárodní aktéry, aby naslouchaly hlasu rozumu. A ti, kteří Izrael podporují v pokračování jeho zločinů, jsou také odpovědní. Pokud nebudeme jednat rychle, čekají nás temnější dny.Izrael si musí uvědomit, že násilím nemůže dosáhnout míru a bezpečnosti. Dnešní vítězství by mohlo vést k budoucí porážce. Jediným řešením je vznik nezávislého palestinského státu na základě hranic z roku 1967, jehož hlavním městem bude východní Jeruzalém.Katarský šejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani odsoudil to, co označil za "politiku kolektivního trestu", kterou Izrael uplatňuje vůči Gaze, a zároveň prohlásil, že jediným způsobem, jak dosáhnout mírového řešení v Gaze, je udržet otevřené komunikační kanály.Podle agentury Reuters al-Thani, který je katarským premiérem a ministrem zahraničí, vystoupil v Dauhá na tiskové konferenci s tureckým ministrem zahraničí Hakanem Fidanem. Al-Thání uvedl, že Katar bude pokračovat v koordinaci s Tureckem a regionálními partnery s cílem deeskalace krize.Fidan uvedl, že izraelská pozemní operace do Gazy by tamní boje změnila v masakr. Řekl, že ti, kdo podporují akce Izraele pod záminkou solidarity, jsou "spoluviníky jeho zločinů".Izraelský poradce pro národní bezpečnost Cachi Hanegbi dnes ráno uvítal zásah Kataru v humanitárních otázkách a na sociálních sítích uvedl:Adele Khodr uvedla, že počet dětských obětí je "rostoucí skvrnou na našem kolektivním svědomí", a dodala:"Zabíjení a mrzačení dětí, únosy dětí, útoky na nemocnice a školy a odepření přístupu humanitární pomoci představují závažné porušování práv dětí.UNICEF naléhavě vyzývá všechny strany, aby se dohodly na příměří, umožnily přístup humanitární pomoci a propustily všechna rukojmí. I války mají svá pravidla. Civilisté - zejména děti - musí být chráněni a je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby byli za všech okolností ušetřeni."Dětská organizace OSN ve svém prohlášení uvedla, že od 7. října, kdy konflikt vypukl po útoku Hamásu na Izrael, bylo v Gaze údajně zabito 2 360 dětí a 5 364 jich bylo zraněno v důsledku "neutuchajících útoků".Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům včera večer varovala, že bude nucena od středečního večera zastavit své operace v Gaze kvůli nedostatku paliva.V reakci na to izraelská armáda zveřejnila obrázek, na kterém jsou podle ní vidět nádrže s palivem uvnitř Gazy. "Obsahují více než 500 000 litrů paliva," napsala. "Zeptejte se Hamásu, zda si můžete vzít trochu."Generální ředitel UNRWA Philippe Lazzarini již v neděli varoval, že palivo organizaci dojde ve středu."Bez paliva nebude voda, nebudou fungovat nemocnice a pekárny. Bez paliva se pomoc nedostane k těm, kteří ji zoufale potřebují. Bez pohonných hmot nebude k dispozici humanitární pomoc. Žádné palivo bude dále dusit děti, ženy a lidi v Gaze," řekl.Poznamenal také, že o život údajně přišlo více než 30 izraelských dětí a že desítky jich zůstávají v zajetí v pásmu Gazy poté, co je Hamás zajal jako rukojmí.Uvedl:"Zhoršující se humanitární situace v Gaze nadále vyvolává vážné obavy. Musíme diskutovat především o tom, jak urychleně zajistit účinné dodávky humanitární pomoci a přístup k nejzákladnějším potřebám. Zadruhé musíme v jednotné a soudržné frontě jednat s partnery, abychom zabránili nebezpečné regionální eskalaci konfliktu. Kromě toho je jedinou cestou vpřed obnovení mírového procesu založeného na dvoustátním řešení. V neposlední řadě bychom se měli zabývat dopady tohoto konfliktu v EU - to zahrnuje pohled na jeho důsledky pro soudržnost našich společností, naši bezpečnost a migrační pohyby.Izrael uvedl, že odmítl udělit vízum vedoucímu činiteli OSN pro humanitární záležitostí Martinu Griffithsovi v důsledku výroků generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese.Izraelská média uvádějí, že izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan v armádním rozhlase řekl:"Kvůli jeho výrokům odmítneme vydávat víza zástupcům OSN. Vízum jsme již odmítli náměstkovi generálního tajemníka pro humanitární záležitosti Martinu Griffithsovi. Nastal čas dát jim lekci."Izrael vyzval generálního tajemníka OSN Guterrese k rezignaci poté, co prohlásil, že "děsivé útoky" Hamásu proti Izraeli ze 7. října nemohou ospravedlnit "kolektivní trestání palestinského lidu", a hovořil o "jasném porušování mezinárodního humanitárního práva, jehož jsme svědky v Gaze".Guterres řekl: "Nic nemůže ospravedlnit úmyslné zabíjení, zraňování a únosy civilistů - ani odpalování raket na civilní cíle. Se všemi rukojmími musí být zacházeno humánně a musí být okamžitě a bez podmínek propuštěni."V projevu k OSN pak generální tajemník dále uvedl, že útok na Izrael se neodehrál "ve vakuu" a následoval po "56 letech dusivé okupace" palestinského lidu ze strany Izraele, a dodal: "Viděli, jak jejich půdu neustále pohlcují osady a sužuje násilí; jejich hospodářství je potlačováno; jejich lidé jsou vysídlováni a jejich domovy demolovány. Jejich naděje na politické řešení jejich tíživé situace se rozplývají."