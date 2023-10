Volby v Polsku a na Slovensku se v lecčems podobají

16. 10. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Bezprostředně po parlamentních volbách na Slovensku jsem napsal, že Pellegrini může udělat koalici jak se Směrem, tak s Progresivním Slovenskem. Progresivní Slovensko, Hlas a strana Igora Matoviče potřebovaly už jen jednoho poslance k většině.

Jenže Pellegrini ve skutečnosti neměl moc na výběr. Matovič ohlásil hned po volbách odchod do opozice. Jedinou možností zůstala kombinace Progresivního Slovenska s konzervativní katolickou stranou. Nechci říct, že tuto možnost odpískalo Progresivní Slovensko, ale i jemu muselo být zřejmé, jak prekérní a vlastně absurdní by to byla volba.

A něco podobného se bohužel asi stane i v Polsku. Případná většina, postavená proti PiS, bude závislá na kombinaci levice a katolických lidovců, kteří nechtějí, jak se zdá, ani to minimum z progresivního programu, jako je návrat k civilizovaným potratovým normám. To, co spojuje opozici proti PiS, je snaha o obnovu právního státu.

Popřou kvůli tomu levice a liberálové svůj vlastní program, aby mohli spolu s katolíky zachránit právní stát? Dávalo by to vůbec smysl? Není právní stát neslučitelná se současnou potratovou legislativou v Polsku?

Kromě této potíže je tu další zásadní faktor: prezident Duda. Jeho spojenectví s PiS je více než jasné. Jeho veto případná koalice nyní opozičních stran nebude schopná přehlasovat, protože nedosáhne na tolik mandátů.

Výsledkem tedy může být situace, kdy Duda spolu s PiS bude tlačit na lidovce pomocí katolické agendy, aby torpédovali koalici s progresivisty. Jestli pak vznikne nějaká krajně pravicová koalice, to je ovšem otevřená otázka. Vítězem vzniklé politické nestability nakonec může být právě prezident Duda.

Já osobně mám radost, že v Polsku stále nejsou poměry, pokud jde o volby, tak hrozné jako v Maďarsku, že PiS nemá v kapse drtivé vítězství, ba že se polská společnost ozvala i progresivním hlasem levice. U nás vlastně nic takového jako Progresivní Slovensko nebo polská levice není.

Na druhou stranu jak pro Fica na Slovensku, tak pro Kaczynského v Polsku mohou být výsledky voleb bohužel vlastně jen varováním, že pokud pořádně neovládnou stát, zejména policii, justici a ekonomiku, po vzoru Orbána, mohou příště třeba skončit i ve vězení.







1