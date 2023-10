Ruská agrese na Ukrajině: Ruský útok na Avdijivku slábne

17. 10. 2023

čas čtení 4 minuty



Podle kyjevských představitelů počet útoků na Avdijivku v posledních dnech zpomalil; Putin je v Číně, kde se účastní fóra Pásmo a stezka



- Ruský útok na Avdijivku údajně slábne





Několikadenní pokus ruských sil o útok na strategicky důležité město na východě Ukrajiny zřejmě ztrácí dech, uvedli v pondělí kyjevští představitelé.



Ukrajinské síly odrazily během předchozích 24 hodin 15 ruských útoků ze čtyř směrů na Avdijivku, uvedl ukrajinský generální štáb. Podle Vitalije Barabaše, šéfa městské správy, to bylo ve srovnání s až 60 útoky denně v polovině minulého týdne. Toto oslabení naznačuje, že ruské úsilí o dobytí Avdijivky "polevilo", uvedl Barabáš.



S tímto hodnocením se v podstatě ztotožnil i washingtonský thinktank. "Ruské síly pokračovaly v ofenzivních operacích zaměřených na obklíčení Avdijivky ..., ale zatím nedosáhly dalších úspěchů v podmínkách pravděpodobně klesajícího tempa ruských operací v oblasti," uvedl Institut pro studium války v analýze zveřejněné v neděli pozdě večer.

- Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzja minulý pátek na zasedání Rady bezpečnosti OSN uvedl, že zesílení útoků na východě představuje novou etapu kampaně Moskvy na Ukrajině.



S blížícím se nástupem zimních podmínek, které omezí vojenské operace, se obě strany snaží o průlomy na bojišti, které by mohly oživit jejich úsilí a zvýšit morálku.



Ukrajinští představitelé uvedli, že jejich jednotky odolávají prudkému ruskému úsilí o získání kontroly nad Avdijivkou, silně opevněným městem.



Avdijivka leží na severním předměstí města Doněck ve stejnojmenné oblasti, kterou částečně okupují ruské síly. Poloha Avdijivky poskytuje ukrajinským silám dělostřeleckou převahu nad městem a mohla by jim posloužit jako odrazový můstek k osvobození Doněcku.



- Kreml v úterý odmítl tvrzení Západu, že Severní Korea dodává zbraně do Ruska, citovala agentura Tass mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova



Bílý dům v pátek uvedl, že Severní Korea nedávno poskytla Rusku zásilku zbraní, a označil to za znepokojivý vývoj, který vyvolává obavy ohledně rozšiřování vojenských vztahů mezi oběma zeměmi.



Mluvčí britského premiéra Rishi Sunak minulý měsíc uvedl, že Británie naléhá na KLDR, aby ukončila jednání o zbraních s Ruskem, napsala agentura Reuters.



- Ruský prezident Vladimir Putin a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching mohou tento týden během setkání v Pekingu jednat o izraelsko-palestinském konfliktu, citovala v úterý ruská tisková agentura Ria mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, píše agentura Reuters.



- Rusko odvolává ratifikaci smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek kvůli "nezodpovědnému přístupu USA ke globální bezpečnosti", uvedl v úterý předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin.





- Rusko doufá, že se mu podaří prolomit ukrajinskou obranu v sektoru Kupjansk-Lyman na frontě na severovýchodě Ukrajiny, uvedl v pondělí podle agentury Reuters velitel ukrajinských pozemních sil. Generálplukovník Oleksandr Syrskij byl na videozáznamu zachycen, jak vojákům říká, že situace na severovýchodní







- Ruské bezpilotní letouny pocházejí většinou z Číny a Moskva vynaloží více než 618 milionů dolarů na nový národní projekt jejich vlastní výroby, uvedl ruský ministr financí Anton Siluanov. "Úkolem je, aby 41 % všech dronů do roku 2025 mělo označení 'Made in Russia'. Dnes jsou drony převážně z Čínské lidové republiky."



- Ukrajina vyzvala k vyloučení Ruska z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a varovala, že pokud Moskva zůstane jejím členem, hrozí tomuto orgánu "pomalá smrt". OBSE byla založena s cílem zmírnit napětí mezi Východem a Západem během studené války a pomáhá svým členům koordinovat činnost v otázkách, jako jsou lidská práva a kontrola zbrojení.



- Podle šéfa diplomacie Severní Makedonie, která tomuto orgánu rotujícím způsobem předsedá, může Moskva očekávat větší diplomatický tlak ze strany 57 členských zemí OBSE. Její ministr zahraničí Bujar Osmani v pondělí vyzval Rusko, aby zastavilo útoky na Ukrajinu a stáhlo své síly.



- Americká ministryně financí Janet Yellenová prohlásila, že podpora Ukrajiny zůstává pro USA a Evropu "nejvyšší prioritou", a potvrdila závazek Bidenovy administrativy podporovat Kyjev "tak dlouho, jak bude třeba". Yellenová novinářům řekla, že Joe Biden předloží žádost o dodatečné financování Ukrajiny a Izraele, "jakmile budeme mít funkční Sněmovnu reprezentantů".







Podrobnosti v angličtině ZDE

