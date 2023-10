Aby nás nepřemohla tma

18. 10. 2023

Ještě je čas odvrátit novou dobu temna, píše Tom Nichols.

Demokracie v zámoří jsou v obležení a někteří Američané si myslí, že Spojené státy by měly zůstat mimo tyto boje. Ale podpora našich přátel a spojenců proti barbarství je jak v našem národním zájmu, tak v naší identitě jako národa.

Dobyvačné a vyhlazovací války

Minulý týden jsem se zmínil o kontrafaktuální historii, o fascinujících úvahách o tom, jak by se velké události mohly vyvíjet jinak. Jedním z nejslavnějších takových příběhů je román z roku 1941 od významného spisovatele sci-fi L. Sprague de Campa s názvem Aby nepadla tma, v němž se archeolog 20. století Martin Padway náhle ocitne v Římě šestého století. Padway ví, že dorazil těsně před závěrečnou gótskou válkou, po níž by Evropa upadla do temného středověku, a využívá své znalosti historie a technologie, aby odrazil kolaps Říma. Nakonec zajistí lepší budoucnost pro Evropu a možná i pro svět: "Tma," uzavírá kniha, "nepadla".

Padway uspěje, protože má dar zpětného pohledu. Ví s naprostou jistotou, co, kdy a proč se stane, a tak může zasáhnout v klíčových okamžicích, aby katastrofu odvrátil. Ve skutečném životě se my ostatní musíme plahočit v postupujícím čase a dělat to nejlepší, co umíme, s tím, co v danou chvíli víme.

Někdy nám ale historie ukáže temnotu v dálce. Takový okamžik nyní prožíváme. Konflikty na Ukrajině a v Izraeli jsou varováním před přicházející temnotou.

Mnohým Američanům se války na vzdálených místech zdají být jen nebezpečnými léčkami, které nás mohou zavést do vietnamské džungle, afghánských hor nebo iráckých písků. Angažovanost se zdá být zbytečná. Zastánci izolacionističtější zahraniční politiky citují to, co považují za jasnozřivé varování Johna Quincyho Adamse, abychom se drželi mimo globální šarvátky: Amerika, řekl Adams jako ministr zahraničí v projevu ve Sněmovně reprezentantů v roce 1821, "nechodí do ciziny hledat monstra, která by zničila. Je příznivkyní svobody a nezávislosti všech. Je šampiónkou a ospravedlňovatelkou jen sama za sebe."

Moudrá slova v roce 1821. Dnes však svobodné národy nemohou doufat, že udrží své svobody v bezpečí ve skleníku, zatímco se na ně budou řítit autoritářská tornáda. Amerika a její spojenci možná nebudou chtít jít do zahraničí hledat monstra, ale dříve nebo později budou monstra hledat nás. My všichni máme všechny podněty, tím nejosobnějším a nejkonkrétnějším způsobem, abychom zabránili tomu, aby se takové režimy potulovaly po Zemi podle libosti.

Odstupte na chvíli od konkrétních národů, které právě teď válčí v Evropě a na Blízkém východě, a zamyslete se nad tím, jaké druhy konfliktů vidíme.

V Evropě se obrovská, paranoidní, jaderně vyzbrojená diktatura pustila do dobyvačné války a genocidy proti svému demokratickému sousedovi. Agresor, který se vzdal všech přetvářek, jednoduše prohlásil, že jiný národ by neměl existovat a jeho lid musí přijmout své nové pány, nebo zemřít.

Na Blízkém východě vede militarizovaná teroristická organizace vražednou kampaň se záměrným cílem způsobit strašlivé mučení a vraždy co největšímu počtu lidí.

Dvě války: Jedna dobyvačná, druhá teroristická, obě zaměřené na národní vyhlazení. Jak se vyjádřil přispěvatel časopisu Atlantic a profesor Univerzity Johnse Hopkinse Eliot Cohen, tyto konflikty staví civilizaci proti barbarům. Pokud barbaři zvítězí, způsobí ještě větší zkázu, rozšíří své cíle a povzbudí další režimy, aby se zapojily do podobného barbarství. Časem se spojí a spojí se proti nám. Budou si navzájem krýt záda ne kvůli nějakým žvástům o "cti mezi zloději" nebo Miltonově "pevné svornosti" mezi zatracenými ďábly, ale proto, že nejsou hlupáci: Vědí, že jejich přežití závisí na vzájemné podpoře v jejich zločinech.

Pokud tito barbaři uspějí, mohli by jednoho dne ovlivnit životy Američanů způsobem, který si většina občanů ani nedokáže představit. Mohli by kontrolovat průchod zboží na obloze a po mořích; mohli by držet jako rukojmí americké občany, kteří by se odvážili cestovat do zahraničí; mohly by ohrozit životy Američanů tím, že by jim odepřely přístup k libovolnému počtu zdrojů. A pokud se nad něčím z toho pozastavíme, jaderně vyzbrojené mocnosti mezi nimi mohou vyhrožovat zničením amerického města jako cenou za odpor.

Bezpečnost a ochrana Spojených států je nejjednodušším argumentem pro zachování našeho závazku pomáhat Ukrajině a Izraeli. Neměli bychom se však uchylovat k tak úzkým definicím užitečnosti a zájmu. Pokud v tuto chvíli nejsme ochotni nabídnout svou pomoc a podporu Ukrajině a Izraeli, co to vůbec znamená být "Američanem"?

Nacionalisté usilující o krev a půdu by byli vroucně rádi, kdyby o sobě Američané smýšleli jako o lidech připoutaných pouze k hranicím a rodné hroudě (a pro některé i k určitým vláknům DNA) spíše než jako o nějaké myšlence. Ale "Američan" není etnická identita. Je to volba, pouto s ústavou a jejími ideály. Amerika není obranný pakt ani celní unie. Je to prohlášení: Lidské bytosti mají práva, která jim nemohou být nikdy odebrána, a náš národ si těchto práv váží a hájí je.

Říkat Američanům, že budou chránit taková práva jen pro sebe, znamená zradit základní část naší identity jako národa a jako lidu. Co ale může dělat průměrný občan? Zůstaňte v kontaktu. Pouhá třetina Američanů dokáže najít Ukrajinu na mapě; buďte informovaným hlasem mezi svými spoluobčany. Zůstaňte v kontaktu se svými volenými zástupci. Nedopusťte, aby ty nejnezodpovědnější hlasy byly jedinými. Členové Kongresu – a mluvím z vlastní zkušenosti jako bývalý zaměstnanec – ve skutečnosti věnují pozornost zprávám ze svého okrsku.

A nezapomeňte, že na hlasování záleží. Polsko v neděli odvrátilo autoritářskou výzvu s přibližně 73 % volební účastí. Mezitím stát Louisiana právě zvolil krajně pravicového právníka Jeffa Landryho guvernérem s volební účastí asi 35 %, což znamená, že Landry nastoupí do úřadu jako volba 18 % oprávněných voličů v Louisianě.

Žijeme v mimořádně nebezpečné době. A přesto pokračujeme v našem dětinském hašteření. Lomíme rukama nad falešnými volbami. A co je možná nejhorší, někteří Američané se podle všeho zajímají pouze o to, jak jim tyto krize mohou pomoci v jejich groteskních a někdy i pošetilých snahách získat politické body. Hrozí, že padne tma. Stále ji však lze zastavit, pokud Američané dokážou nalézt zralost a vůli přijmout svou zodpovědnost jako vůdci svobodného světa.

Zdroj v angličtině: ZDE

