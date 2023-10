Izraelci a Palestinci: Americký ministr zahraničí neuvedl konkrétní termín, kdy bude hraniční přechod Rafáh znovu otevřen; Tisíce pacientů v Gaze v ohrožení,varuje OSN

16. 10. 2023

- Hraniční přechod Rafáh bude otevřen, říká Blinken



Hraniční přechod Rafáh mezi Egyptem a Gazou bude otevřen, aby se na něj mohla dostat humanitární pomoc, uvedl americký ministr zahraničí Antony Blinken po nedělním setkání s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem as-Sísím.



"Rafah bude znovu otevřen. Ve spolupráci s OSN, Egyptem, Izraelem a dalšími zeměmi zavádíme mechanismus, kterým se pomoc dostane dovnitř a k lidem, kteří ji potřebují," řekl Blinken, aniž by uvedl další podrobnosti.



Americká média informovala, že přechod bude v pondělí v 9 hodin ráno na několik hodin znovu otevřen. Konvoje s pomocí již stojí ve frontě, aby se dostaly dovnitř. Očekává se, že přes přechod budou evakuováni také někteří držitelé zahraničních pasů.





- Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua uvedl, že v jižní Gaze není žádné příměří



Dřívější zprávy agentury Reuters naznačovaly, že dohoda zprostředkovaná Egyptem, Spojenými státy a Izraelem dnes umožní krátké otevření přechodu Rafáh, aby se do Gazy mohla dostat humanitární pomoc a někteří Palestinci s dvojím občanstvím mohli odejít do Egypta.



Na videozáznamu z přechodu Rafáh je patrně vidět spousta lidí a rodin s malými dětmi, které se tam pohybují, ale zatím není jasné, zda byl přechod otevřen.





- Izrael oznámil evakuaci obyvatel v dvoukilometrové zóně u Libanonu



Izrael aktivoval plán evakuace obyvatel v pásmu 2 km od Libanonu, uvedla v pondělí armáda. Stalo se tak po přestřelkách s Hizballáhem, které probíhají souběžně s konfliktem na jihu Izraele s Hamásem.



Izraelské obranné síly a ministerstvo obrany ve svém prohlášení uvedly, že plán schválil ministr obrany Yoav Gallant a zahrnuje evakuaci 28 osad. Obyvatelé budou přestěhováni do státem dotovaných penzionů.





- Situace na hranici Gazy s Egyptem je poněkud nejasná. Zdroje agentury Reuters uvedly, že Egypt, Izrael a USA se dohodly na příměří na jihu Gazy a že přechod Rafáh bude otevřen do pondělních 14 hodin SEČ "jako jednodenní počáteční obnovení provozu".



Zdá se však, že žádná ze stran se k tomu nevyjádřila. Informuje o tom agentura Reuters: "Izraelská armáda a americké velvyslanectví v Izraeli, které byly požádány o potvrzení, se k tomu bezprostředně nevyjádřily." Rovněž uvádí, že to nepotvrdili ani představitelé vládnoucího hnutí Hamás v Gaze. Na vjezd do Gazy čeká konvoj nákladních aut s humanitární pomocí.



Mediální kancelář Hamásu podle agentury Reuters tvrdí, že nemá žádné informace o tom, že by bylo dohodnuto humanitární příměří.



- USA, Izrael a Egypt se dohodly na příměří na jihu Gazy, které má začít v 6:00 hodin ráno světového času



USA, Izrael a Egypt se dohodly na příměří v jižní části Gazy, které má začít v 06:00 GMT a má se shodovat se znovuotevřením hraničního přechodu Rafáh, informuje agentura Reuters s odvoláním na dva egyptské bezpečnostní zdroje.



- Při izraelských úderech na Gazu bylo zabito čtrnáct zaměstnanců UNRWA, agentury OSN, která podporuje palestinské uprchlíky, uvedl na své nedělní tiskové konferenci šéf agentury Philippe Lazzarini.



Jednalo se o učitele, inženýry, strážce a psychology, inženýra a gynekologa.



Uvedl také, že většina z 13 000 zaměstnanců agentury v Gaze přišla o domov.



"Můj kolega Kamal přišel o bratrance a celou jeho rodinu. Kolegyně Helen a její děti byly vytaženy z trosek. S úlevou jsem se dozvěděl, že jsou stále naživu."



Řekl také, že hygienické podmínky jsou "prostě otřesné", přičemž se objevily zprávy, že na logistické základně UNRWA se stovky lidí dělí o jeden záchod.



Staří lidé, děti, těhotné ženy, lidé s postižením jsou prostě zbaveni základní lidské důstojnosti, a to je naprostá ostuda!



Řekl, že obléhání Gazy není "nic jiného než kolektivní trest", a dodal:



Uvalení obléhání a bombardování civilní infrastruktury v hustě obydlené oblasti mír a bezpečnost v regionu nepřinese.





- Svět "ztratil svou lidskost", protože Gaza "je udušena", říká šéf agentury OSN



Svět "ztratil svou lidskost", prohlásil v neděli pozdě večer ve východním Jeruzalémě šéf agentury OSN na podporu palestinských uprchlíků. Philippe Lazzarini, šéf UNRWA, uvedl, že tiskovou konferenci svolal, aby "vyvolal poplach", že jeho kolegové v Gaze již nemohou v této enklávě poskytovat žádnou humanitární pomoc.





Gaza je dušena a zdá se, že svět právě teď ztratil lidskost. Když se podíváme na otázku vody - všichni víme, že voda je život - v Gaze dochází voda a v Gaze dochází život.





Izrael "nemá zájem" okupovat Gazu, ale udělá "vše, co bude potřeba", aby zlikvidoval Hamás, prohlásil velvyslanec Izraele při OSN Gilad Erdan v rozhovoru pro CNN.



Jeho výroky přišly poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro pořad 60 minut varoval, že by bylo "velkou chybou", kdyby Izrael obsadil pásmo Gaza.









Brzy nebudou ani potraviny a léky.Za posledních osm dní se do pásma Gazy nedostala ani kapka vody, ani zrnko pšenice, ani litr paliva.Lazzarini uvedl, že se odehrává "bezprecedentní humanitární katastrofa", a varoval, že "v Gaze není žádné místo bezpečné".Zároveň odsoudil útok Hamásu na Izrael:Odpovědí na zabíjení civilistů nemůže být zabíjení dalších civilistů.Události ze 7. října a útoky Hamásu jsou naprosto odporné. Ale tento útok na Gazu, opět bezprecedentní, katastrofální. Pro Palestince, kteří žijí v Gaze, to opravdu nemůže nikam vést ...Jde skutečně o ztrátu naší lidskosti, pokud mezinárodní společenství dovolí, aby to pokračovalo. To, čeho jsme nyní svědky, je prostě nelidské.Řekla, že zdravotnický systém v Gaze se zhroutil kvůli nedostatku pohonných hmot, a vyzvala k okamžitému příměří, které by umožnilo přísun pomoci do Gazy.Řekla také, že OSN se stále snaží přimět izraelskou armádu, aby zrušila svůj příkaz, aby více než milion Palestinců opustil severní Gazu, a uvedla, že tento příkaz je "nemožný".Aby odešel 1 milion lidí - z nichž mnozí nemají absolutně žádnou dopravu, žádná auta, a i když auto mají, v Gaze už není palivo - je nemožné.Chci také říci, že i nemocnice na severu dostávají oznámení, že se mají evakuovat. Opět další nemožnost. Lidé právě prodělali operace. Ministerstvo zdravotnictví také nemá kapacity na stěhování. Požádali OSN, aby jim pomohla se stěhováním, my to nemůžeme udělat. My na to také nemáme kapacity.Izrael je na cestě "ke zničení Gazy", varoval Lynn Hastings, rezidentní koordinátor OSN a koordinátor humanitární pomoci pro okupovaná palestinská území.Vyzvala k bezpodmínečnému a okamžitému propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem, ale také naléhavě vyzvala k "okamžitému bezpodmínečnému přístupu" do Gazy pro dodávky životně důležité pomoci. V rozhovoru pro UN News uvedla, že Izrael by neměl podmiňovat druhé z těchto opatření prvním.Izrael spojuje humanitární pomoc do Gazy s propuštěním rukojmích. Ani jedno by nemělo být podmíněno. A to, co vidíme právě teď, směr, kterým se Izrael ubírá, chce zničit Hamás, ale jeho současná trajektorie vede ke zničení Gazy.Řekla také, že navzdory zprávám, že Izrael znovu pustil vodu v jižním Izraeli, pracovníci OSN hlásili, že neteče a že voda v enklávě dojde nejpozději v úterý."Zasahujeme Hamás, zasahujeme jeho infrastrukturu a lovíme jeho velitele," řekl. "Kategoricky se nesnažíme zasahovat civilisty."Řekl však, že tradiční metody, jako je "klepání na střechy", které má varovat civilisty, aby opustili cílové budovy, nelze "ze zřejmých důvodů" vždy použít. Odmítl také izraelskou odpovědnost za páteční úder na civilní konvoj evakuovaných osob, při němž zahynulo asi 70 lidí.Uvedl, že se nepotvrdily žádné zprávy médií o popravě rukojmích držených Hamásem.Egyptský prezident Abdel-Fatah al-Sisi minulý týden naznačil obavy z důsledků exodu Palestinců z Gazy s tím, že umožnit jim usadit se na Sinaji, byť jen dočasně, by se rovnalo tomu, že by Izrael mohl ovládat vyprázdněné pásmo Gazy.Egypt se také potýká s velkou hospodářskou krizí, což činí vyhlídky na přijetí uprchlíků náročnými. Poslední nezávislý egyptský zpravodajský server Mada Masr uvedl, že Káhira sice odmítla jakýkoli návrh na masové přesídlení z Gazy na Sinaj, ale přesto "je pod tlakem západních zemí, které ve snaze o dohodu nabízejí i ekonomické pobídky".