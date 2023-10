Polsko: Tusk vyhlásil volební vítězství na základě exit polls

16. 10. 2023

čas čtení 4 minuty





Občanská platforma podle očekávání získala méně hlasů než vládnoucí strana Právo a spravedlnost, ale pravděpodobně se spojí s dalšími stranami



Donald Tusk, bývalý polský premiér a předseda Evropské rady, si v neděli nárokoval vítězství v polských parlamentních volbách. Oznámil to několik minut po uzavření volebních místností na základě výsledků exit pollu.



Průzkum naznačoval, že nejvíce hlasů získala vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS), ale zdálo se, že cestu k vládě má spojená opoziční koalice vedená Tuskem.



"Je to konec zlých časů, je to konec vlády PiS, dokázali jsme to," řekl Tusk za jásotu shromážděných příznivců.



"Vyhráli jsme demokracii, vyhráli jsme svobodu, vyhráli jsme naše svobodné milované Polsko ... tento den se zapíše do dějin jako světlý den, jako znovuzrození Polska," dodal. Donald Tusk, bývalý polský premiér a předseda Evropské rady, si v neděli nárokoval vítězství v polských parlamentních volbách. Oznámil to několik minut po uzavření volebních místností na základě výsledků exit pollu.Průzkum naznačoval, že nejvíce hlasů získala vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS), ale zdálo se, že cestu k vládě má spojená opoziční koalice vedená Tuskem."Je to konec zlých časů, je to konec vlády PiS, dokázali jsme to," řekl Tusk za jásotu shromážděných příznivců."Vyhráli jsme demokracii, vyhráli jsme svobodu, vyhráli jsme naše svobodné milované Polsko ... tento den se zapíše do dějin jako světlý den, jako znovuzrození Polska," dodal.



Podle exit pollu získala PiS 36,8 % a Tuskova Občanská koalice 31,6 %. Dobře si však vedla i dvě uskupení, která by mohla s Tuskem vytvořit koalici: 13 % pro středopravou Třetí cestu a 8,6 % pro levicovou Levici.



Takový výsledek, pokud by se potvrdil, by znamenal, že tyto tři spojené strany by měly v polském 460členném parlamentu většinu. Další potenciálně dobrou zprávou pro polské progresivisty je, že podle exit pollu získala Konfederace, krajně pravicová koalice, které se přisuzovalo přibližně 9 % hlasů, 6,2 %, což je méně, než odhadovaly předvolební průzkumy.



Další upřesnění výsledků se očekává během noci, ale konečný výsledek může být znám až v pondělí. Při slovenských volbách na začátku tohoto měsíce se zdálo, že exit poll prokázal vítězství progresivní koalice, jenže skutečné výsledky byly nápadně odlišné.



Nálada v ústředí Občanské koalice však byla radostná. "Příštích 40, 60 hodin ukáže, jak tuto koalici vybudujeme. Ale pro nás je zřejmé, že [vládní] koalice budeme my, Třetí cesta a Levice," řekl šéf parlamentní frakce Občanské koalice Borys Budka.



Budka také uvedl, že vítězství opozice by znamenalo návrat Polska k přátelským vztahům s EU a konec hrozby "Polexitu".



Barbara Nowacka, poslankyně Občanské koalice, která ostře kritizovala zásahy PiS proti právu na potrat, uvedla, že je jasné, že opozice zvítězila, a řekla, že je to důležitý den pro polské ženy.



"Mladé ženy se nebudou bát otěhotnět, mladé ženy se nebudou bát jít k lékaři," řekla.



Předseda PiS, 74letý Jarosław Kaczyński, označil výsledek své strany za velký úspěch, ale přiznal, že "nevíme", zda má strana cestu k vládě.



"Čekají nás dny boje a napětí," řekl svým příznivcům těsně po zveřejnění výsledků exit pollu. Pokud je PiS skutečně největší stranou, má právo na první pokus o sestavení koalice.



"Ať už budeme u moci, nebo v opozici, budeme pokračovat v realizaci našeho projektu a nedovolíme, aby Polsko bylo zrazeno," dodal.



V ostře rozdělující kampani v posledních měsících obě strany vykreslovaly hlasování jako rozhodující pro budoucnost Polska. Tusk označil volby za "poslední šanci" zabránit PiS v nenapravitelném poškození polské demokracie.



PiS, která vládne Polsku již osm let, přeměnila veřejnoprávní televizi v propagandistickou odnož vlády, omezila právo na potrat a démonizovala LGBTQ+ osoby, migranty a uprchlíky. Polsko se také dostalo do střetu s Bruselem kvůli otázkám právního státu, což vedlo ke zmrazení desítek miliard eur z evropských fondů.



PiS vedla kampaň podle populistické příručky a tvrdila, že je jedinou stranou, která může Polsko ochránit před "invazí" uprchlíků. Kampaň se také soustředila na postavu 66letého Tuska a neúnavně útočila na vyzyvatele jako na cizího poskoka.





Volby směřovaly k volební účasti přes 72 %, nejvyšší od pádu komunismu. Po uzavření volebních místností zůstávaly před mnoha volebními místnostmi fronty. Úřady uvedly, že každý, kdo bude stát ve frontě před oficiálním ukončením hlasování, bude moci hlasovat.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0