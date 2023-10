Konflikt mezi Izraelem a Hamásem: Egypt souhlasí s otevřením přechodu Rafáh pro 20 kamionů s pomocí, řekl Biden

19. 10. 2023

čas čtení 8 minut

V úterý se na nádvoří arabské nemocnice al-Ahlí v Gaze hihňaly děti, jejichž pozornost se snažil zdravotnický personál odvrátit od náletů na jejich město, křičely, tleskaly a zpívaly u houpaček a skluzavky.



Druhý den ráno, jen o několik metrů dál, vylezl na rozbitou střechu zachmuřený muž a sebral tam roztrhané ostatky malého kojence, jedné z nejmladších obětí ničivého výbuchu, který změnil místo léčení v jatka.



Výbuch se v úterý v podvečer prohnal nádvořím a parkovištěm plným uprchlíků. Dav lidí přišel do církevní nemocnice hledat útočiště a odpoledne strávil zpěvem mírových písní, aby si udržel dobrou náladu, uvedl Hosam Naoum, jeruzalémský anglikánský biskup.



Věděli, že se jedná o místo, kde je jen relativní bezpečí. Izraelské síly během předchozích čtyř dnů třikrát nařídily ředitelům nemocnice al-Ahlí, aby ji všichni opustili, a v sobotu, v neděli a v pondělí je oslovily telefonicky. V sobotu také zasáhly nemocniční budovu dvě rakety, uvedl Naoum.



Správci sdíleli zprávy o těchto varováních a tisíce lidí odešly, ale jakmile zesílilo bombardování v okolních čtvrtích, proudili zpět.



"Měli jsme morální povinnost... Řekli jsme jim, že je důležité, abyste věděli, co se děje, ale oni nemají kam jít," řekl Naoum. "V tu chvíli [výbuchu] víme, že tam byly tisíce lidí."



"V okolí nemocnice probíhalo bombardování a nálety a oni utíkali dovnitř." Tento tok lidí dovnitř a ven z areálu, kteří se snažili učinit nemožné rozhodnutí o tom, kde by mohlo být ve městě pod neustálým útokem bezpečno, se odehrával "neustále, sem a tam", dodal.

- Egyptský prezident souhlasí s otevřením hraničního přechodu v Gaze, aby na něj mohly jezdit kamiony s humanitární pomocí; Izraelské obranné síly tvrdí, že zachytily devět raket, které prý byly odpáleny z Libanonu



- Izrael prohlásil, že povolí vstup omezené pomoci z Egypta do Gazy



Izrael umožní Egyptu dodávat omezené množství humanitární pomoci do pásma Gazy, uvedl úřad premiéra Benjamina Netanjahua.



Toto rozhodnutí bylo schváleno na základě žádosti prezidenta USA Joea Bidena, který je na návštěvě, uvádí se v prohlášení.



"S ohledem na požadavek prezidenta (Josepha) Bidena nebude Izrael bránit humanitárním dodávkám z Egypta, pokud se bude jednat pouze o potraviny, vodu a léky pro civilní obyvatelstvo v jižní části pásma Gazy."



O tolik potřebném palivu se prohlášení nezmiňuje. Není jasné, kdy pomoc začne proudit.



Prohlášení dále pokračovalo:



"Izrael nedovolí žádnou humanitární pomoc ze svého území do pásma Gazy, dokud nebudou vrácena naše rukojmí."



- Egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi a jeho americký protějšek Joe Biden se během telefonického rozhovoru dohodli na "dodávkách humanitární pomoci do pásma Gazy přes přechod Rafáh udržitelným způsobem", uvádí se v prohlášení Sisiho úřadu.



Američtí a egyptští představitelé budou koordinovat činnost mezinárodních humanitárních organizací pod dohledem OSN, aby zajistili příchod pomoci, uvedlo se v něm.



Prezident Biden vyjádřil vděčnost a uznání za úsilí egyptského vedení o dosažení míru a stability v regionu.



- Joe Biden uvedl, že při svém středečním setkání s izraelskými představiteli "velmi ostře" hovořil o nutnosti podpořit získání pomoci pro Palestince v Gaze.



V rozhovoru s novináři během zastávky Air Force One na letecké základně Ramstein v Německu Biden řekl:







"Izrael je těžce poškozován, ale pravdou je, že má možnost ulevit utrpení lidí, kteří nemají kam jít. To by měli udělat. Pokud to neudělají," pokračoval, "budou hnáni k odpovědnosti způsobem, který může být nespravedlivý."

Vláda USA hodnotí, že Izrael není odpovědný za výbuch v nemocnici v Gaze, při kterém v úterý zahynuly stovky civilistů, uvedla Rada Bílého domu pro národní bezpečnost.





Po venkovním shromáždění zaplavily tisíce demonstrantů vnitřní i vnější prostory amerického Kapitolu a vyzvaly USA, aby umožnily příměří v konfliktu Izraele s Hamásem.









Podrobnosti v angličtině ZDE

"V této části světa nikdo na tento narativ neskočí," řekl Safadí televizi NBC News.Jediný způsob, jak by lidé mohli přijmout jiný narativ, je nezávislé mezinárodní vyšetřování tragédie, která se stala, s přesvědčivými důkazy, že za ní nestojí Izrael.Ve svém prohlášení mluvčí Adrienne Watsonová poukázala na zpravodajské informace, podle nichž se "někteří palestinští bojovníci" v pásmu Gazy domnívají, že výbuch "byl pravděpodobně způsoben chybným odpálením rakety nebo střely, které provedl palestinský Islámský džihád".Vláda USA soudí, že Izrael není odpovědný za výbuch, který včera v nemocnici Al Ahlí v pásmu Gazy zabil stovky civilistů. Naše hodnocení vychází z dostupných zpráv, včetně zpravodajských informací, raketové činnosti a videozáznamů a snímků incidentu z otevřených zdrojů.Zpravodajské informace naznačují, že někteří palestinští bojovníci v pásmu Gazy se domnívali, že výbuch byl pravděpodobně způsoben chybným odpálením rakety nebo střely, které provedl palestinský Islámský džihád. Bojovníci stále vyšetřují, co se stalo.Hamás nemá zájem držet ženy a děti jako rukojmí a pravděpodobně by byl ochoten je a zahraniční rukojmí propustit, pokud by Izrael souhlasil s přerušením bojů, které by umožnilo vstup humanitární pomoci do Gazy, řekl šejk Hasan Júsef v rozhovoru proMáme rukojmí, kteří jsou našimi hosty, a s těmito rukojmími nemáme problém.Dodal, že "až to okolnosti dovolí, propustíme je". Vyzval mezinárodní společenství, aby vyjednalo přestávku, aby mohli být někteří rukojmí bezpečně propuštěni.Jsme připraveni. Nechme to být. Útok však musí přestat.Podle listu není jasné, do jaké míry Júsef, který uvedl, že byl překvapivým útokem ze 7. října zaskočen, hovoří za ozbrojené křídlo Hamásu, brigády Izz ad-Dín al-Kásam [al-Kásamovy brigády].Biden, který hovořil s novináři na palubě Air Force One během zastávky na doplnění paliva v Německu na zpáteční cestě z Tel Avivu, uvedl, že egyptský vůdce byl "naprosto vstřícný".Prezident Sísí "si zaslouží skutečné uznání, protože byl vstřícný", řekl.Bílý dům vydal prohlášení po telefonátu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a jeho egyptským protějškem Abdelem Fatahem al-Sísím.Oba vedoucí představitelé "jednali o probíhající koordinaci dodávek humanitární pomoci do Gazy a o mechanismech, které zajistí, že pomoc bude distribuována ve prospěch civilního obyvatelstva", uvádí se v něm.Oba vedoucí představitelé se dohodli, že budou úzce spolupracovat na podpoře naléhavé a důrazné mezinárodní reakce na humanitární výzvu OSN.Shodli se na tom, že je třeba zachovat stabilitu na Blízkém východě, zabránit eskalaci konfliktu a vytvořit podmínky pro trvalý a trvalý mír v regionu.Podle aktivistů byly stovky lidí zatčeny.Akci plánovaly organizace Jewish Voice for Peace a If Not Now, dvě organizace vedené židy, které bojují za osvobození Palestiny.Aktivisté měli na sobě trička s nápisem "Příměří hned" a v rukou drželi nápisy: "Židé říkají: zastavte genocidu Palestinců".