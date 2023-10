Gaza: Bombardování pokračuje

20. 10. 2023

Moderátor, Channel 4 News: Roste požadavek světových lídrů, ale i mnoha dalších zemí světa, aby se humanitární pomoc dostala do Gazy, kde je nyní kritický nedostatek potravin, vody a pohonných hmot, Izrael prohlásil, že nouzové zásoby nesmí skončit v rukou Hamásu. Dnes ráno sem do Jeruzaléma přijel Rishi Sunak, aby jednal s izraelskými představiteli, kteří odsoudili masové útoky a strašlivé ztráty na životech. Prosazoval také, aby byla do Gazy vpuštěna naléhavě potřebná pomoc. Nákladní automobily s humanitární pomocí by mohly začít vjíždět do Gazy přes přechod Rafah v Egyptě v nejbližších dnech. Tvrdí to Bílý dům. (...)



Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová přináší zprávy o neúnavném izraelském bombardování Gazy a plánech na pozemní ofenzívu a varování. Některé záběry v její reportáži vám mohou připadat znepokojivé.



<br>



Reportérka: Pokud je těžké se na to dívat, o kolik těžší je snášet jtuto míru utrpení. Při úderu na Chán Júnis ve čtvrtek ráno zahynulo jedenáct lidí z jedné rodiny. Stejně jako statisíce dalších uposlechli pokynů Izraele, aby se z města Gazy přesunuli na jih. Mysleli si, že budou v bezpečí





Pravdou je, že ať už je cíl jakýkoli, nelze vést tak neúprosnou leteckou kampaň na tak přelidněném místě, jako je Gaza, aniž by byli zabiti civilisté. Ať už to chcete nebo ne. V noci zasáhl izraelský úder dům v Džabalíji. Možná tam byl nějaký důležitý vůdce Hamásu? Možná ne. Tyhle děti tam ale byly. V Gaze jsou děti všude, polovina obyvatel je mladší 18 let.





Izrael shromažďuje své síly na hranicích pásma Gazy a je připraven na pozemní ofenzívu, která však bude pro všechny plná nebezpečí. Pro izraelské vojáky, pro Hamás i pro civilisty - izraelské obranné síly cvičí městský konflikt v nastrčeném městě Gaza, kde se už dříve bojovalo. Budou však bojovat proti nepříteli na jeho domácím území, který měl měsíce na přípravu.





Generálmajor Charlie Herbert: Budou bojovat proti Hamásu na jejich frontě, na jejich bocích, v jejich týlu. Očekávat, že to bude operace relativně bez obětí pro Izraelce, by bylo naivní, ale také očekávat, že to bude relativně bez obětí pro civilní obyvatelstvo, by bylo naivní. O tom není pochyb. Pokud civilisté zůstanou v této oblasti dojde ke katastrofálním ztrátám na životech."





Reportérka: Izraelské obranné síly tvrdí, že Hamás vykopal ve městě Gaza, Wádí Gaza a Chán Júnis labyrint tunelů, z nichž některé jsou hluboké až 70 metrů. IDF tvrdí, že v roce 2021 zničily 60 kilometrů této sítě, ale předpokládá se, že přibližně 240 kilometrů zůstává.





Spojenci Hamásu, Islámský džihád, natočili toto propagandistické video o tunelech. Hamás tvrdí, že tam drží některé z více než 200 izraelských rukojmích. Další komplikující faktor případné izraelské pozemní ofenzivy.





Rodiny rukojmích ev čtvrtek uspořádaly v Tel Avivu tiskovou konferenci, na níž prosily Hamás, aby je propustil, a představovaly si, jakou hrůzu asi prožívají jejich děti.





Matka: "Vyděšeni. Vyděšení. Slyším to každou noc. Můj syn. Křičí na mě. Mami, vezmi mě domů. Mami, slyším ho. Vezmi mě domů. Mami, vezmi mě domů. Žádám tě o to. Zachraň naše dítě."









Reportérka: A tak to jde dál. Izraelské děti, palestinské děti. Přijdou horší věci.





Generálmajor Charlie Herbert: "Ale účelem války je dosáhnout lepšího míru. A pokud neproběhne paralelní politický proces, pokud se neudělá něco pro řešení základních příčin tohoto konfliktu, klidně se může stát, že se za 30 nebo 60 dní budeme ptát, kdo vyhrál a jaký to vlastně mělo smysl."











Všechna tato destrukce a bolest zatím Izraeli umožnila zabít půl tuctu vůdců Hamásu. Jejich cílem je prý Hamás zcela zničit. Ale za jakou cenu?