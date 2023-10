Záběry z výbuchu v nemocnici v Gaze jsou "nekonzistentní" s izraelským náletem, říká bývalý vyšetřovatel válečných zločinů OSN

20. 10. 2023

Bezprostředně po úterní explozi v nemocnici v pásmu Gazy Hamás – a mnozí pozorovatelé – rychle obvinili Izrael, který v reakci na nedávné teroristické útoky již několik dní nepřetržitě bombarduje, píše Jake Epstein. Bezprostředně po úterní explozi v nemocnici v pásmu Gazy Hamás – a mnozí pozorovatelé – rychle obvinili Izrael, který v reakci na nedávné teroristické útoky již několik dní nepřetržitě bombarduje,

Když se ve středu rozednilo a byl získán jasnější obrázek o místě tragédie, američtí představitelé, experti a analytici začali potlačovat původní tvrzení, která obviňovala Izraelské obranné síly (IDF). Bývalý vyšetřovatel válečných zločinů OSN řekl, že vizuální důkazy z incidentu jsou "zcela nekonzistentní" s tím, jak by vypadaly následky izraelského náletu.

"Nemáme ani kráter," řekl Insideru Marc Garlasco, který byl šéfem Pentagonu pro vysoce hodnotné zaměřování během operace Irácká svoboda. "Nazval bych to malou dírou nebo místem dopadu, které bylo způsobeno kinetickou energií čehokoliv, co přišlo z oblohy."

Místní úřady uvedly, že výbuch v nemocnici Al-Ahli ve městě Gaza zabil stovky lidí a Hamás okamžitě obvinil Izrael z provedení náletu na toto zařízení. Izraelské obranné síly však uvedly, že situaci vyšetřily a obvinění zpochybnily s tvrzením, že zkázu v nemocnici způsobila "selhavší" raketa vypálená skupinou Palestinský islámský džihád (PID).

Izrael zveřejnil to, co označil za důkazy, které podporují jeho obhajobu, včetně satelitních snímků, videozáznamů a údajného zvukového hovoru. Insider nebyl schopen nezávisle ověřit verzi ani jedné strany. USA však oficiálně uvedly, že jejich současné hodnocení je v souladu s izraelským vysvětlením toho, co se stalo.

Prezident Joe Biden během středeční odvážné návštěvy Izraele řekl, že je "hluboce zarmoucen a pobouřen" tragédií v nemocnici v Gaze. Pak, když mluvil po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, řekl: "Na základě toho, co jsem viděl, to vypadá, jako by to udělal druhý tým, ne vy. Ale je tu spousta lidí, kteří si nejsou jistí."

Biden novinářům řekl, že údaje poskytnuté Pentagonem ho vedly k přesvědčení, že Izrael není na vině. Několik mediálních sítí – včetně NBC, CBS a ABC – citovalo americké představitele, kteří uvedli, že nezávislé americké zpravodajské služby poukázaly spíše na selhavší raketu militantů než na izraelský útok. Bílý dům poté vydal k této záležitosti vlastní prohlášení.

"Zatímco pokračujeme ve shromažďování informací, naše současné hodnocení, založené na analýze snímků z nadhledu, odposlechů a informací z otevřených zdrojů, je, že Izrael není zodpovědný za včerejší explozi v nemocnici v Gaze," uvedla mluvčí Rady pro národní bezpečnost Bílého domu Adrienne Watsonová.

Když se v úterý začaly objevovat podrobnosti o incidentu, včetně videí s municí, která letěla kolem, někteří pozorovatelé poznamenali, že zbraň se zdá být poháněná, což by byl případ raket, ale ne bomb shazovaných ze vzduchu. Na jednom videu výbuchu předchází svištivý zvuk, který by pocházel z rakety nebo střely.

Jiní poznamenali, že ohnivý výbuch, který opálil vozidla na nemocničním parkovišti, by mohl být důsledkem nevyhořelého paliva z rakety, což by mohlo zhoršit účinky rakety nesoucí náklad jen několik desítek kg. Přesto bylo mnoho nejasného.

Když ve středu začaly na sociálních sítích kolovat denní fotografie a videa z místa činu, někteří nezávislí analytici, experti a zpravodajské zprávy z otevřených zdrojů poukázali na absenci masivního kráteru a malé strukturální poškození aut v okolí jako na výmluvné znamení, že letecký útok jako příčina je nepravděpodobný.

Pokud by Izrael zasáhl nemocnici bombou, Garlasco řekl, že by očekával větší kráter široký 3-10 metrů, se značným poškozením okolí výbuchem a střepinami.

"Místo toho vidíme malou díru a významné tepelné poškození," řekl. Za normálních okolností by raketa odpálená palestinskou militantní skupinou nezpůsobila tak extrémní tepelné účinky při dopadu, protože zbraň by již spotřebovala veškeré své palivo v době, kdy by dosáhla cíle. Pokud by však raketa selhala krátce po startu, stále by jí zbývalo dostatečné množství paliva, které by mohlo vyvolat výbuchy a požáry, které by mohly znetvořit oblast způsobem, který by byl v souladu s fotografiemi.

"Myslím si, že izraelská verze je přinejmenším věrohodná - nechci říkat, že vím, co to bylo," řekl. "S jistotou mohu vyloučit letecký útok, ale když se podívám na různé možnosti, myslím si, že selhání rakety je nejpravděpodobnější."

Garlasco, který vedl pro OSN vyšetřování válečných zločinů v Afghánistánu, Libyi a Sýrii, řekl, že pokud by vyšetřoval tuto situaci, první věc, kterou by udělal, by bylo, že by získal forenzní důkazy o zbrani – raketa nebo střela zanechává na místě obrovské množství trosek – aby pochopil a identifikoval, o jaký typ munice se jedná. Dalším krokem by bylo provést analýzu kráterů a vyslechnout oběti, svědky, příslušníky IDF, stejně jako militanty Hamásu a PID. Vyšetřovatelé by také chtěli přezkoumat satelitní snímky a video ze startu a dopadu.

"V podstatě to chcete udělat tak holisticky a hluboce, jak jen můžete, aniž byste se příliš spoléhali na jediný zdroj," řekl. "To znamená, že si myslím, že forenzní důkazy o zbytcích zbraní jsou jediným kouskem, který stále vyčnívá a který je třeba shromáždit."

Garlasco řekl, že bez získání významných forenzních důkazů z místa, jako je kus zbraně, který může přesvědčivě identifikovat, kdo ji odpálil, může být odpovědnost připsána v nejlepším případě "nejpravděpodobnějšímu" pachateli. Pokud by byl zdroj zbraně odhalen, mohlo by to vést k vyšetřování válečných zločinů.

Vysoce postavený představitel OSN ve středu řekl CNN, že organizace provede vlastní vyšetřování výbuchu. Mezitím ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že v důsledku výbuchu v nemocnici bylo zabito více než 470 lidí, což je ohromující číslo, které přichází uprostřed strašlivé humanitární krize v malé pobřežní enklávě.

"Za 20 let vyšetřování válečných zločinů v různých konfliktech by to byl jeden z nejvyšších počtů civilních úmrtí na místě, které jsem kdy viděl, a opravdu to vypovídá o hustotě Palestinců, kteří se tlačí do oblasti, o které si mysleli, že je bezpečná, aby se pokusili ochránit je před leteckou válkou. " řekl Garlasco.

"Je to opravdu smutné prohlášení a obžaloba tohoto konfliktu a ukazuje potřebu příměří a okamžitého zastavení - nebo alespoň co nejdříve - zastavení nepřátelských akcí," dodal.

