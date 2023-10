Co si myslí o Palestincích a Izraelcích posluchači britského rozhlasu? "Vyjednávejte!" "Zastavte zabíjení!"

23. 10. 2023

čas čtení 17 minut

Mírně zkrácený překlad sobotní debat pořadu Any Answers rozhlasu BBC (telefonují posluchači):

BDobré odpoledne. Vítejte v pořadu Any Answers. Co lze udělat, aby se zastavily další ztráty na životech v Izraeli a v Gaze? Premiér Rishi Sunak odletěl tento týden do Izraele a Egypta. Zajímalo by mě, cosi z těchto návštěv odnesl, čeho dosáhl? Ministr zahraničí James Cleverly je v Káhiře? Co by měli dělat a říkat naši politici ve vládě a v opozici, ať už je váš pohled na události na Blízkém východě jakýkoli, opravdu bych to od vás rád slyšela. Je to den, kdy víme, že byli propuštěni dvě rukojmí a do Gazy začíná proudit pomoc. Co by podle vás měli naši politici říkat? (...)



Zdaleka nejvíce volajících přichází na téma situace v Izraeli a Gaze. David Carsh nám volá z Londýna, náš první volající. Dobrý den. A řekněte mi, co vás vedlo k tomu, že jste se dnes ozval?

Posluchač: Dobrý den, Anito. Je to tak strašné. Co se děje? Trochu jsem do toho zapojen, protože jsem v posledních letech pomáhal směrovat peníze některým organizacím v regionu, které se snaží o mír, takže si myslím, že trochu vím, co se děje. Důvody vlastně spočívají v tom, že moje rodina je židovská a vím o lidech, kteří ztratili přátele a příbuzné na obou stranách tohoto konfliktu.

A zcela odsuzuji útok Hamásu, ale odsuzuji také izraelskou reakci. Je to biblické. Víte, slyšíte oko za oko, je to oko za oko, není to život za oko a já a myslím si, že když máte velkou moc, musíte mít také velkou zodpovědnost a myslím si, že Izrael prostě zachází příliš daleko a že cyklus pomsty bude jen eskalovat věci. To vám mír nezajistí.

A ve skutečnosti, pokud Netanjahu dosáhne toho, co říká, že chce, tedy zničit Hamás, co přijde? Nic než další lidé, kteří nahradí Hamás, protože budou tolik trpět. (...)Dobrý den, Anito. Je to tak strašné. Co se děje? Trochu jsem do toho zapojen, protože jsem v posledních letech pomáhal směrovat peníze některým organizacím v regionu, které se snaží o mír, takže si myslím, že trochu vím, co se děje. Důvody vlastně spočívají v tom, že moje rodina je židovská a vím o lidech, kteří ztratili přátele a příbuzné na obou stranách tohoto konfliktu.A ve skutečnosti, pokud Netanjahu dosáhne toho, co říká, že chce, tedy zničit Hamás, co přijde? Nic než další lidé, kteří nahradí Hamás, protože budou tolik trpět.





Moderátorka: Máme Jamese Cleverlyho, který je momentálně v Káhiře. Měli jsme Rishyho Sunaka, který odletěl jak do Izraele, aby stál a bok po boku s Netanjahuem, pak odjel do Egypta. Co by měli říkat? Na co by měli tlačit, aby se zastavilo? Myslím, že ta otázka byla velmi přímočará. Co by se dalo udělat, aby se zastavily další ztráty na životech? Takže v tomto smyslu, co by měli dělat? Aby dosáhli, myslím, toho důležitého, na čem záleží.





Posluchač: Je tu kontext, který možná lidé doceňují nebo nedoceňují, ale trvá to skutečně tak dlouho, co jsem naživu, a to je, že Izrael se systematicky snaží anektovat stále více palestinské půdy.

A vzpomínám si, že když jsem se o tom poprvé dozvěděl, byl jsem ještěmalý kluk a věděl jsem, že to, co dělají, je špatné.





A proto proti nim Palestinci skutečně bojují. A já jsem přesvědčen, že mají ty rukojmí a myslím, že je chtějí vyměnit za mír. Skutečně si myslím, že chtějí vyměnit za mír, a kdybych byl politikem, povzbuzoval bych Izrael ke zdrženlivosti, aby povzbudil Hamás k výměně rukojmích za rozhovory, k výměně dalších rukojmích za další ústupky a k nalezení způsobu, jak upravit mír.





A myslím, že rétorika, se kterou bych jim navrhoval vystoupit, je v kontextu toho, že všichni mluví o normalizaci. V kontextu toho, že se Izrael snaží uzavřít dohodu se Saúdskou Arábií, jsme neslyšeli politiky, kteří by říkali, podívejte se, tato teroristická událost se snaží vykolejit hledání míru a my to musíme vidět v tomto kontextu,





Moderátorka: Děkuji vám mnohokrát. Pojďme k Michaelu Languishesovi, který nám volá ze Shipstonu v Oxfordu. David Carsh navrhl cestu vpřed. Souhlasíte s ním?





Posluchač: Tato interakce, víte, Izrael byly dodavatelem ropy, vody a elektřiny po celá léta do Gazy, a Hamás v odpověď poslal rakety, sebevražedné atentátníky a pak žoldáci začali střílet izraelské vesnice. Takže víte, kolik toho teď udělají, když je hranice mezi Egyptem a Gazou otevřená a Hamás bude dál posílat rakety na Izrael?









Posluchač: Dobře, jen ne vděční, ale určitě -





Moderátorka: A co ten bod, o kterém mluvil náš první volající David Carsh, že má v této věci vazby na obě strany a pracuje na míru, ale musí to být uznání za území, které bylo Palestincům odebráno?





Posluchač: Izrael dobyl západní břeh Jordánu během jedné ze svých válek, nedávné války. Dobyl také Golanské výšiny. A část Egypta, a tu část Egypta vrátil, zemi vrátil Egyptu, ale západní břeh Jordánu ne.





Moderátorka: Ale ke skutečné klíčové otázce, velmi stručně, protože máme spoustu lidí, kteří chtějí mluvit, jak zajistíte, aby nedošlo k dalším ztrátám na životech? Může si Izrael dovolit nenapadnout Gazu a prostě se stáhnout?

Moderátorka: Výsledky Spojeného království a Francie na Blízkém východě naznačují, že by se měly držet stranou, říká Irene. Proč někdo nevyjednává o propuštění rukojmích? Nikdo se o tom nezmínil. Určitě budou zabiti, pokud Izrael bude pokračovat v útocích a vstoupí do Gazy s tanky. Musí existovat někdo, kdo tuto hroznou situaci vyřeší. To je otázka. Co by se mělo udělat, aby se zachovaly životy na obou stranách?







Mary Holmesová volá z Twickenhamu. Dobrý den, Mary, dobrý den.







Posluchačka: Vlastně volám z centra Londýna, protože jsem na demonstraci, takže jestli slyšíte hluk na té palestinské demonstraci, chci říct, že bych chtěla především říct, že se mi zdá, že jsme zapomněli na lidi v Gaze. Protože oni jsou opravdu ti rukojmí. Myslím tím drtivou většinu, která nemá nic společného s Hamásem a jsou zcela závislí na pohonných hmotách, aby si upravili vodu a tak dále. Normálně dostávají každý den 450 kamionů a ty už dva týdny nemají. Myslím si, že je třeba zajistit, aby ta pomoc šla, jinak ti lidé nebudou žít. Takže v tuto chvíli tam, víte, zdá se, že hranice v Rafáhu je otevřená v prvních několika kamionech. Zpočátku je to 20 kamionů.





Samozřejmě, víte, je to velmi neuspokojivá situace. To je jenom jedna malá část. Ale myslím si, myslím si, a myslím si, že všichni lidé, kteří jsou dnes na demonstraci, nechceme, aby ti lidé byli obětováni. Chci říct, že si myslím, že musíme hledat úplně jiný systém a jak říkali vaši volající, území bylo lidem odebráno. Mám Bibli, kterou mi dala moje babička, a ta je z roku 1946 a ta země se tehdy jmenovala Palestina a víte, když se zamyslíte nad tím, co tam ti lidé vytrpěli, jako myslím, že se musíme podívat na něco jiného.







Moderátorka: Znovu se vracím k otázce, která byla položena. Co by zachovalo nejvíce života na obou stranách? Protože Izrael, jak víte, říká, že má plné právo se bránit, a 7. října byl napaden a civilisté byli zabiti a vzati jako rukojmí. A skutečně v Gaze v tuto chvíli zůstávají rukojmí, kteří budou trpět nedostatkem potravin, léků a vody jako všichni ostatní, kteří se nacházejí v tomto úzkém pásu země.





Posluchačka: Samozřejmě ano.







Moderátorka: Co by měklo v této době dělat politické vedení?







Posluchačka: Myslím, že musí uzavřít příměří, musí zajistit lidem v Gaze jídlo a vodu, protože jinak tam budeme mít strašlivé ztráty na životech. Myslím, že daleko, daleko víc, než se to stalo zatím a třetí věc samozřejmě je, že většina lidí, víte, Palestinců, já jsem tam byla a mám tam spoustu palestinských přátel, by řekli, že lidé jsou dokonale připraveni jednat a mluvit... Sednout si a mluvit je velmi důležitá věc.





Já naprosto sympatizuji s Izraelci, ale víte, musíte se dívat na obě skupiny lidí v této situaci, ne říkat, že je jen jedna strana, která trpí.





Moderátorka: Marie, moc vám děkuji za váš telefonát. Pojďme k Richardu Willisovi, který velmi trpělivě čeká na lince. Jsem vám vděčný za vaši trpělivost. Richard nám volá z Glendale Free ve Walesu. Řekněte mi tedy, proč jste, proč jste se rozhodl zapojit se do dnešního rozhovoru a co byste chtěl slyšet nejen od premiéra, ale i od vůdce opozice. Čekají nás dvě různé věci. Víte, máte Humzu Yousafa z SNP, který říká, že příměří musí být okamžitě ukončeno, máte Rishiho Sunaka, který říká, že je třeba věnovat pozornost zachování života, že Izrael má právo se bránit a že Británie stojí po boku Izraele. Co chcete slyšet od svých vůdců?







Posluchač: Obě věci jsou přece pravda, nebo ne? Jako to je problém, kde máme máme různé pohledy, které jsou většinou historické. Teď, a jak řekl jeden z předchozích volajících, rozsah toho přísunu pomoci teď je v porovnání s potřebami nepatrný. Právě teď potřebujeme, aby se politikové vrátili zpět a začít pracovat na Balfourově deklaraci nebo na základě výroků OSN z minulosti. Zdá se, že toto není kritická reakce na kritický okamžik v čase.







Moderátorka: Co by se mělo říci nyní? Buď argumentujete pro příměří, nebo řeknete vlastně ne, musíme poskytnout pomoc, ale nemůžeme vyzvat k příměří, protože Izrael musí udělat to, co cítí, že musí udělat. Co chcete slyšet?







Posluchač: Probuďte se a žádejte příměří, rozhodně a naprosto. Příměří by ve skutečnosti v nejbližší době nic nezměnilo. Ve skutečnosti úplně nevěřím tomu, že Izrael není v tuto chvíli schopen se Hamásu bránit. Chtějí Hamás zničit. Ale jistě, chci říct, že vědí, že to nelze udělat. To jsou jenom slova, která mají jakoby zmobilizovat síly. A nejsou míněna jako mírové prohlášení. Jistě, Netanjahu teď nemůže být hloupý. Musí vědět, že tím ten problém nevyřeší. Možná by udělal hranice trochu úhlednější a mohl by využít obrany Izraele za pomoci Ameriky a NATO, různých dalších lidí, aby to obhájil. Ale stejně se bude muset bránit. Pořád tam budou Izraelci umírat a co se pak bude dít po celém světě? Kdo bude zabíjen po celém světě? I kdyby se jim podařilo zničit všechny členy Hamásu, stejně to bude pokračovat po celém světě. Takže to není řešení.





Moderátorka: Příměří neznamená kapitulaci, píše Paul na Twitteru. Zbraně není třeba skládat. Mělo by to znamenat zastavení bombardování a pravděpodobně by to bylo nejblíže k tomu, abychom zajistili propuštění rukojmích, hon na teroristy může a měl by pokračovat bez zabíjení nevinných civilistů.





Moderátorka: Leo se ozval e-mailem. Naši politici musí vyzvat k okamžitému zastavení palby, protože zatímco odsoudili zabíjení Izraelců Hamásem, vláda mlčí o pokračujícím izraelském zacházení s palestinskými civilisty.







Margeret Forbesová nám volá ze Stirlingshiru. Dobrý den.







Posluchačka: Jeden národ Británie slíbil jinému národu asi 1/3 Palestiny. Lidé by měli pochopit tuto historii. V budoucnu budete jiank dělat stále stejné chyby, a to se děje i nyní. Především jsme naposledy mluvili o příměří. Musíme pustit dovnitř potraviny, zásoby vody a přestat honit lidi z jednoho konce země na druhý a bombardovat je. Británie by měla přestat prodávat vlastní zbraně Izraeli a dalším zemím, které bombardují lidi do záhuby. A za druhé, zastavit plán na nový jaderný Trident a použít peníze na zdravotnictví, školství, dopravu. Zastavit zabíjení, k němuž dochází bez spravedlnosti.







Moderátorka: Jeden posluchač píše, že se musí vrátit všichni rukojmí bez zranění. Nikdo nemá žádné krátkodobé okamžité řešení, ale musíme se alespoň pokusit o deeskalaci, říká Donald. Vzhledem k tomu, že v příštím roce vyprší počet víz pro ukrajinské uprchlíky, mohla by Velká Británie zavést nový podobný program, v jehož rámci by Palestinci mohli do Spojeného království přijet už nyní. A s tím by také počet uprchlíků zůstal stejný. Ann Marksová říká, že mír je vždy výhodnější, tentokrát více než jindy. Zda je to možné, je skutečnou otázkou.







Přejděme k Joy Isaacovi, který nám volá z Londýna.





Posluchač: No, je mi pětadevadesát let a jsem znepokojen nenávistnými zločiny, které se dějí proti židům v Británii a v Londýně, a kladu si otázku, co je na židech,že to vyvolává tak silnou nenávist?





Moderátorka: Měl jste tu všechny vůdce všech politických stran, kteří vystoupili a odsoudili jakýkoli nárůst antisemitismu. Jsou také zprávy o rostoucím počtu případů islamofobie v zemi. I ty byly politiky odsouzeny. Co víc chcete od politických vůdců, aby udělali pro lidi žijící v této zemi, kteří mohou být židovského nebo třeba palestinského původu, nebo mohou být prostě muslimové. Co chcete?





Posluchač: Myslím, že chci, aby se stalo víc, aby lidé, kteří demonstrují nenávist, byli podrobeni policejnímu výslechu a možná zadrženi, pokud oběžují pokojné lidi, kteří jsou náhodou židé.







Moderátorka: Dobře, ale chci říct, že se právě koná masový protest, slyšeli jsme od jedné paní kteerá je dnes na demonstraci Londýnem. Je to značný protestní hlas, pro Palestinu. Chci říct. představuje to pro vás útok na vás nebo na lidi, na kterých vám záleží ?







Posluchač: Cítím strach a takové chování začalo v Německu před holocaustem. A doufám, že by to k něčemu takovému nevedlo u nás.







Moderátorka: Srovnáváte snad pochody za Palestince s tím, co se dělo v Německu 30. let?







Posluchač: Ne , to ne.







Moderátorka: To jsem ráda. Jsem ráda, že jsme si to vyjasnili, Joy. Děkuji.

Penelope Faircloughová nám volá z Tarporley v Cheshire. Co jste chtěla říct?





Posluchačka: Jsem opravdu rozrušená. Moji rodiče žili v Palestině a můj otec tam pracoval 22 let. Zemi naprosto zbožňoval, byl u jednání o rozdělení bývalé Palestiny, bohužel britská vláda tomu zrovna nepomohla. Jsou okupovány oblasti, které jsou technicky palestinské. O tom se nemluví a mělo by se o tom mluvit. Využití této půdy bylo Izraelci povoleno pro relativně nově příchozí. Nedávno jsem slyšela někoho, kdo říkal, že přijel z Kanady, protože je to židovka. Nemusela se stěhovat do Izraele.







Moderátorka: Dobře, děkuji.Tohle je od Paula. Navrhuji, aby se všichni zúčastnění podívali na dokument BBC Tenkrát v Severním Irsku. Je to nejpokornější pořad, který ukazuje, že jedinou cestou k míru je sednout si a mluvit, zahodit zbraně, přestat zabíjet a zabírat půdu, prostě mluvit.







George Grist nám volá z Norfolku a pak přijdeme za vámi, Livie. Děkujeme za vaši trpělivost. Bylo to náročné odpoledne. Georgi, co jste chtěl říct?





Moderátorka: No, souhlasím s předchozím člověkem, který řekl, že konflikt Palestinců a židů trvá už příliš dlouho. A musím říct, že poslední tři američtí prezidenti absoltuně zanedbali ten princip státu dvou stran, což je podle mě řešení. Palestinci jsou nesvobodní. A tak, víte, můžete kopat do psa tak dlouho, až vás pes kousne. A to se stalo minulý týden.







Moderátorka: Textová zpráva, která právě přichází. Jen mi řekněte, co si o tom myslíte. Není na ní napsáno žádné jméno, ale když se Hamás rozhodl zaútočit na Izrael, nenapadlo hoi, že se Izrael pomstí? Mohli mít jídlo, vodu atd. Pro Gazu. Kdyby jim na tom záleželo, tak už to bylo na místě, ale jim je to jedno.







Posluchač: Palestinci dělají jen to, co dělali Židé Britům, když jsme tam vládli my. Židé nejsou ohledně terorismu čistí jako lilie. protože v minulosti prolili dost britské krve.





Moderátorka: Závěrem na toto téma ještě jednu reakci. Olivia Coreyová. Tak co jste chtěla říct?





Je to zlo. Samozřejmě. Vidím to jako nepřijatelné. Připomíná mi to nepokoje v Severním Irsku. Jste asi příliš mladá, abyste si to pamatovala.









(...)







Zdroj v angličtině ZDE





0

215

Vidím, že chcete, aby byli Palestinci vděční.Ať už bude počet civilních obětí jakýkoli, to musí být primární cíl. Velmi obtížná otázka.