Netanjahu má "okamžitě skončit", bývalí izraelští političtí představitelé a vojáci kritizují Netanjahuovu nefunkční vládu

22. 10. 2023

čas čtení 7 minut

Bývalí vojenští důstojníci a politici tvrdí, že premiér nese odpovědnost za selhání, která vedla k vpádu Hamasu



Bývalí izraelští vojenští, političtí a zpravodajští činitelé vyjadřují pochybnosti nad vedením premiéra Benjamina Netanjahua v době, kdy v zemi zuří debata o reakci na útoky Hamásu ze 7. října, při nichž zahynulo 1 400 Izraelců.



Bývalý premiér Ehud Barak označil tento útok za "nejtěžší ránu, kterou Izrael od svého vzniku doposud utrpěl". "Nevěřím, že lidé důvěřují Netanjahuovi, že povede zemi, když je pod tíhou tak ničivé události, která se stala právě za jeho funkčního období," řekl. Bývalí izraelští vojenští, političtí a zpravodajští činitelé vyjadřují pochybnosti nad vedením premiéra Benjamina Netanjahua v době, kdy v zemi zuří debata o reakci na útoky Hamásu ze 7. října, při nichž zahynulo 1 400 Izraelců.Bývalý premiér Ehud Barak označil tento útok za "nejtěžší ránu, kterou Izrael od svého vzniku doposud utrpěl". "Nevěřím, že lidé důvěřují Netanjahuovi, že povede zemi, když je pod tíhou tak ničivé události, která se stala právě za jeho funkčního období," řekl.







Bývalý náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil prohlásil, že Netanjahu by měl "okamžitě odstoupit", zatímco bývalý představitel zpravodajských služeb označil vládu za "nefunkční".





"Totéž očekávám od našeho premiéra, ale ten se zabývá malou politikou. Minutu poté, co začaly události v Gaze, začal přemýšlet o své budoucnosti, místo aby myslel na lidi."





Barak dodal: "Nemůžete vést Izrael tak náročnou krizí, a to jak politickou, tak strategickou, když jste zodpovědný za nejzávažnější druh selhání vlády v dějinách země, a nemůžete tuto důvěru obnovit od nuly. Země tedy musí najít způsob, jak ho v čele vlády nahradit."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

360

Tato kritika přichází v době, kdy v Izraeli narůstá znepokojení nad pokusy vlády osvobodit některé z 200 rukojmích držených Hamásem v Gaze. Některé rodiny držených rukojmích žádaly vládu, aby před invazí do Gazy vyjednávala, zatímco jiné tvrdily, že řešení může přinést pouze okamžitá vojenská operace s cílem zničit vedení Hamásu, i když tím bude ohrožena bezpečnost rukojmích.Barak, jeden z nejvíce vyznamenaných izraelských vojáků, který se účastnil několika operací na záchranu rukojmích, řekl: "Rukojmí jsou důležitým problémem, který má pozornost našeho vedení a našeho lidu, ale zároveň je třeba zlikvidovat vojenské schopnosti Hamásu a jeho roli vládce pásma Gazy."Útok Hamásu označil za "velké selhání. Je to nejtěžší úder, který Izrael od svého vzniku doposud utrpěl ... Nevěřím, že lidé důvěřují Netanjahuovi, že povede, když je pod tíhou tak ničivé události, která se stala právě za jeho funkčního období.Je jasné, že šlo o nedbalost a selhání na několika úrovních. Bylo to selhání našich zpravodajských služeb při sledování příprav, které probíhaly v uplynulém roce, možná i déle," řekl. "Není snadné na místě rozhodnout, co se skutečně stalo, ale jisté je, že veřejnost ztratila důvěru, a to jak v armádu, tak v politické vedení."Netanjahu, který je ve funkci celkem více než 16 let, si již před ničivým útokem ze 7. října vysloužil rozsáhlou kritiku velké části izraelské veřejnosti, bývalého vojenského vedení a dalších bývalých představitelů za své snahy o reorganizaci izraelského soudnictví. Izraelský premiér je také stále zapleten do korupčního procesu, v němž je obviněn z řady trestných činů včetně podvodu, porušení veřejné důvěry a přijímání úplatků, což popírá.Ministři kabinetu včetně kontroverzního krajně pravicového ministra financí Bezalela Smotricha, šéfové obrany včetně náčelníka generálního štábu izraelské armády Herziho Haleviho a Ronen Bar, který stojí v čele izraelské domácí zpravodajské služby Šin Bet, se po útoku omluvili za selhání izraelské vlády při ochraně svých občanů. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že 80 % Izraelců si přeje, aby Netanjahu převzal odpovědnost za selhání, které umožnilo vpád Hamásu. V samostatném průzkumu z počátku tohoto měsíce 56 % dotázaných uvedlo, že Netanjahu by měl po skončení války odstoupit.Generálporučík Dan Halutz, bývalý náčelník generálního štábu IDF a velitel izraelského letectva a také otevřený člen hnutí, které se postavilo proti Netanjahuovým soudním reformám, uvedl, že izraelský premiér se pravděpodobně veřejně neomluví."Náš náčelník generálního štábu, šéf rozvědky, šéfové vojenského establishmentu to již řekli: přebírají plnou odpovědnost za to, co se stalo. Myslím, že všichni z nich vidí svůj úkol v tuto chvíli v tom, že musí zvítězit a pak jít domů," řekl.Krize s rukojmími, řekl Halutz, "může ovlivnit harmonogram jakékoli činnosti. V osobní rovině bych řekl, že pokud je možné ji rychle vyřešit, dal bych přednost tomu, abychom nejprve vyřešili otázku rukojmích a pak pokračovali ve vojenské kampani ... rodiny rukojmích očekávají, že [Netanjahu] dokončí misi a přivede je zpět ... každý v Izraeli, kdo by mohl mít kontrolu, chápe, že rukojmí jsou naší prioritou."Zatímco protestující, kteří se shromáždili před izraelským vojenským velitelstvím v Tel Avivu, vyjadřovali obavy, že Netanjahu není způsobilý vést Izrael v této krizové chvíli, Halutz řekl, že nadále důvěřuje vojenským velitelům, kteří řídí izraelský útok na pásmo Gazy. Podle ministerstva zdravotnictví, které je řízeno Hamásem, izraelské bombardování tohoto území zabilo za poslední dva týdny více než 4 385 lidí a přibližně 13 000 jich zranilo."Z mého pohledu by měl [Netanjahu] odstoupit hned, jak o tom mluvíme. Jsou lepší lidé, kteří by to mohli zvládnout," řekl."Myslí si, že je nad Bohem, myslí si, že je spasitelem Izraele, a bohužel se nám nepodařilo vysvětlit, že je to naopak, že on je ničitelem Izraele a jeho osobní problémy vedou k tomu, že z toho má prospěch on, a ne země," dodal."Existují různé názory, ale věřím, že tím, co říkám, zastupuji nejméně polovinu obyvatelstva."Bývalý pracovník izraelské zpravodajské služby Avi Melamed řekl: "Je jasné, že tato vláda je v mnoha ohledech nefunkční. Tento názor vyjadřuje mnoho Izraelců, kteří jasně říkají, že tato vláda je katastrofa."Melamed měl při diskusi o reakci vlády na krizi nepříjemný pocit, což je pocit, který sdílejí i někteří, kteří říkají, že se zdráhají politizovat diskuse o krizi s rukojmími nebo o reakci státu na bezpečnostní selhání."Je mi líto, že to musím říct, ale nemyslím si, že Netanjahuovo vystupování nebo jednání je nějakým inspirativním vzorem," řekl. "Zdá se, že si nemyslí, že má nějakou odpovědnost. Opravdu těžko si dovedu představit situaci, kdy Netanjahu může pokračovat ve vedení, jako by se nic nestalo."