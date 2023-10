Vyjádření nezávislé analytické organizace GeoConfirmed k výbuchu na parkovišti nemocnice al-Ahli Baptist Hospital:

K výstupům propalestinských zdrojů je třeba přistupovat ostražitě

21. 10. 2023

Partnerská organizace slavného Bellingcatu, GeoConfirmed, vydala ke kauze výbuchu na parkovišti nemocnice v Gaze následující prohlášení. Partnerská organizace slavného Bellingcatu, GeoConfirmed, vydala ke kauze výbuchu na parkovišti nemocnice v Gaze následující prohlášení.

Co vedlo k výbuchu na nemocničním dvoře (baptistická nemocnice al-Ahli), bylo předmětem diskuse.

Abychom osvětlili náš původní pohled na tuto záležitost, rádi bychom objasnili, že náš tým provedl důkladnou geolokační analýzu více než 35 000 videí souvisejících s ukrajinsko-ruským konfliktem prostřednictvím GeoConfirmed. Díky tomuto procesu jsme získali cenné poznatky, zejména o důležitosti ověřování nároků obou zúčastněných stran. Již dříve jsme vyvrátili oficiální prohlášení založená na geolokaci.

Když se objevily záběry nemocniční exploze a náš tým je prohlížel, začalo být zřejmé, že svět je rozzuřen, a to především díky komunikaci palestinských úřadů a dalších zdrojů. Během několika hodin tyto zdroje uváděly ztráty v rozmezí od 500 do 1000 mrtvých a úplné zničení nemocnice.

Náš tým se setkal s tisíci videí výbuchů a bombardování. Tvrzení o škodách/obětech na základě záběrů, které jsme geolokovali, se neshodovalo s žádným z videí, která jsme viděli v posledních letech. Navíc napočítat více než 500 zesnulých jedinců by byl úkol vyžadující dny, nikoli pouhé hodiny. Náš tým provedl předběžnou analýzu na základě informací a záběrů, které byly v té době k dispozici. OSINT analýza může být ze své podstaty časově citlivá, protože se mohou objevit nové a informativnější záběry, které mohou být v rozporu s naší předchozí analýzou. Naším záměrem bylo ukázat, že počáteční palestinská komunikace nemá žádný základ a že alternativní teorie jsou přijatelné. Nikdy jsme nečekali, že si to získá tak širokou pozornost; jinak bychom volili naše výrazy pečlivěji.

Pokud jde o útok na nemocnici, po našem prvotním hodnocení byla zahájena řada dalších vyšetřování. Většina teorií se shoduje na tom, že viditelné poškození na záběrech činí nepravděpodobným, že by za to mohla izraelská bomba shozená ze vzduchu. Tvrzení o více než 500 obětech je také široce považováno za značné přehánění. V posledních dnech experti a zpravodajské zdroje citované v různých médiích odhadovali ztráty v rozmezí několika desítek až možná kolem 100. Je důležité mít na paměti, že se jedná o nemocnici fungující v době války, což má ze své podstaty za následek značný počet zraněných a zemřelých osob.

Naše předběžná analýza založená na informacích a záběrech, které byly v té době, je k dispozici zde. Dále se ponořme do alternativních hypotéz:

Úvodní video z @yousuf_tw

Raketa je zničena ve vzduchu a rozpadá se na střepiny.

@Nrg8000

Není to v souladu s leteckým útokem a není to v souladu s tvrzením, že bylo zabito 500+ lidí.

@AJEnglish

Raketa pocházející z Gazy byla sestřelena. Nebyly nalezeny žádné trosky. Palestinská účast je vyloučena.

@bellingcat

Zdá se, že zasažená oblast neodpovídá obvyklým charakteristikám 500, 1000 nebo 2000 liber těžké munice JDAM (Joint Direct Attack Munitions).

@ArchieIrving2

Raketa přilétající ze základny Iron Dome (Interceptor) 3 km východně od Nachal Oz.

@ForensicArchi

Dělostřelecký granát přilétající ze severovýchodu.

@AuroraIntel

Video z Aškelonu a obrázek ze Sderotu zachycující nedávné dopady dvou raketových salv z Gazy toho dne večer.

@OAlexanderDK

Dělostřelecký granát: Izraelské obranné síly (IDF) nevypálí na Gazu jediný 155 mm granát a nedoufají, že něco zasáhne.

@Nrg8000

Iron-Dome ničí rakety v terminální fázi. (Těsně před dopadem projektilu do cílové oblasti - pozn. KD.) Ne ve fázi vypuštění. A nad Gazou nefunguje.

@fdov

Vlákno o úhlech pohledu v různých videích.

@gritsncollards a @georaccoon

Proč analýza @ForensicArchi může být také o 180° špatně. Zde a zde.

A mnoho, mnoho dalších...

(Žádná zde uvedená a obecně žádná alespoň poněkud respektovaná organizace zabývající analýzou otevřených zdrojů (OSINT) tedy nepotvrzuje původní dezinformaci Hamásu ohledně izraelského bombardování s údajnými 500-1 000 oběťmi - pozn. KD.)

Od výbuchu se objevila spousta dezinformačních tvrzení, přičemž většina z nich byla šířena proruskými propagandistickými účty, jako je Lord Bebo, nebo účty známými dezinformacemi, jako je Hinkle. Například: Tato tvrzení zahrnovala video, které údajně ukazovalo izraelské letectvo v akci, i když se později ukázalo, že pochází z jiného místa a o hodinu později. (Tweet je stále online) Další video zachycuje, jak izraelské letectvo provádí nálety v blízkosti nemocnice, ale bylo zjištěno, že to bylo ve špatný den a v jiné nemocnici. (Tweet je stále online) Těší nás, že se open-source komunita a novináři aktivně zapojují do své práce. Po prostudování mnoha článků bychom rádi položili několik otázek, aniž bychom poskytli definitivní odpovědi, protože naše role byla především v počátečním vyšetřování. Nyní se obracíme na odborníky a novináře s žádostí o další analýzu. To jsou otázky, o kterých se domníváme, že si zasluhují další zkoumání a odpovědi.

1. Je raketa viditelná v záznamu Al-Džazíry nad nemocnicí nebo v její blízkosti?

2. Pokud se jedná o raketu Iron Dome, proč byla odpálena nad Gazu?

3. Pokud se jedná o raketu Iron Dome, můžeme identifikovat minulé incidenty, kdy došlo k sestřelení raket systémem Iron Dome nad Gazou?

4. Pokud byl v akci stíhací letoun, co bylo jeho cílem?

5. Co se stalo s troskami zničeného objektu?

6. Jak vyšetřování Al-Džazíry zjistilo, že na videu nejsou žádné trosky?

7. Pokud se jedná o antiraketu Tamir a sestřelila něco nad nemocnicí, nepodporuje to tvrzení IDF o pozicích odpalovacích zařízení raket?

8. Provádění analýzy kráterů je mimořádně náročný vyšetřovací úkol. I při přístupu na místo dopadu může trvat týdny, než se určí typ munice a směr dopadu. V závislosti na podzemních podmínkách a úhlu dopadu se výsledný tvar poškození může výrazně lišit, případně až o 180 stupňů. Přesnost takové analýzy nepřichází v úvahu, pokud nejsou známa specifika použité munice a úhel dopadu.

Jak jsme si jisti, že vyšetřování provedené @ForensicArchi

a) má dostatek údajů a znalostí o balistice/střelivu, které podporují jejich závěry.

b) není ovlivněno účastí @alhaq_org, i když je to zjevně velmi propalestinská organizace?

9. Pokud místo zasáhl pouze jeden dělostřelecký granát, proč jen jeden? Je to typické pro použití dělostřelectva?

10. Existují další nedávné příklady, kdy Izrael v této oblasti použil dělostřelectvo?

11. Jak si můžeme být jisti, že je to dělostřelectvo a ne střepiny z rakety?

...

Existuje mnoho dalších otázek, které lze položit.

Vážíme si vaší cenné zpětné vazby k naší úvodní analýze. Je důležité zvážit protichůdné argumenty, aby byla zajištěna kvalita jakékoli analýzy.

Nyní nastal čas, aby se odborníci a novináři pustili do své práce. Obojí hrají klíčovou roli při poskytování přesných a nezkreslených informací veřejnosti. V některých případech však může být nezbytný nezávislý vyšetřovací tým, aby byla zajištěna objektivita a důkladnost. Takový tým může provést nestranné vyšetřování na místě a poskytnout komplexní zprávu.

K této záležitosti se nebudeme dále vyjadřovat.

