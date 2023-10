Konflikt mezi Hamásem a Izraelem: Příbuzní bývalého amerického kongresmana zabiti leteckým úderem na kostel svatého Porfyria v Gaze

21. 10. 2023

Bývalý americký kongresman Justin Amash uvedl, že mezi oběťmi izraelského leteckého útoku na pravoslavný kostel svatého Porfyria v Gaze bylo i několik jeho příbuzných.



Amash, který se stal nezávislým republikánem z Michiganu, uvedl, že jeho rodina se ukrývala v kostele, "když byla část komplexu zničena v důsledku izraelského náletu".



Podle svědků byl církevní areál plný křesťanských rodin z pásma Gazy, když v noci na čtvrtek došlo k náletu.



Při útoku zemřelo nejméně 18 lidí křesťanských Palestinců, uvedli místní zdravotníci a církev.

- Ve společném prohlášení USA a EU se uvádí, že jsou "znepokojeny zhoršující se humanitární krizí" v Gaze po trojstranném summitu ve Washingtonu



Bílý dům toto prohlášení vydal po jednání předsedy Evropské rady Charlese Michela, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a amerického prezidenta Joea Bidena.







"Co nejdůrazněji odsuzujeme Hamás a jeho brutální teroristické útoky na území Izraele. Terorismus nelze nijak ospravedlnit. Potvrzujeme právo Izraele bránit se těmto ohavným útokům v souladu s mezinárodním právem, včetně mezinárodního humanitárního práva.



Ve čtvrtek americké zpravodajské služby odhadly, že při výbuchu v nemocnici v Gaze zahynulo pravděpodobně 100 až 300 lidí. Toto číslo je nižší než 471 mrtvých, které původně popsaly zdravotnické úřady v enklávě ovládané Hamásem.



DRM odmítla odhadnout počet mrtvých, ale uvedla, že vzhledem k dopadu bude pravděpodobně nižší než 471.



Podle dokumentu amerických zpravodajských služeb "Izrael pravděpodobně nemocnici [v] pásmu Gazy nebombardoval" a Spojené státy nadále "pracují na potvrzení toho, zda výbuch způsobila neúspěšná raketa PIJ [Palestinského islámského džihádu]".



- Po útoku izraelských sil na uprchlický tábor propukl na Západním břehu Jordánu "Den hněvu"



Na Západním břehu Jordánu v pátek vzplálo napětí, když po smrtícím zásahu izraelských jednotek došlo na celém okupovaném území k rozzlobeným a někdy i ozbrojeným střetům mezi Palestinci a izraelskými silami.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že ve čtvrtek bylo v uprchlickém táboře Nur Šams nedaleko Tulkarmu zabito 13 lidí včetně pěti dětí. Izraelské sdělovací prostředky uvedly, že izraelské jednotky použily bezpilotní letoun, než se zapojily do dlouhotrvající přestřelky s ozbrojenými skupinami v táboře, při níž zemřeli civilisté a několik ozbrojenců.



Organizace Defence for Children International in Palestine uvedla, že izraelské síly použily Američany dodaný vrtulník Apache, který "vypálil raketu na skupinu palestinských civilistů, většinou dětí", a zabránil palestinským sanitkám dostat se ke zraněným.





- Palestinský Červený půlměsíc uvedl, že jeho operace v nemocnici Al-Kuds ve městě Gaza čelí "bezprostřednímu ohrožení" poté, co izraelská armáda nařídila evakuaci nemocnice. Červený půlměsíc v pátek zveřejnil "naléhavou výzvu", v níž uvedl, že nemocnice je "útočištěm pro více než 400 pacientů a přibližně 12 000 vysídlených civilistů". Mezitím agentura OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) uvedla, že obdržela od Izraele varování, aby "co nejrychleji" evakuovala pět škol v Gaze.



- Matka a dcera z Chicaga, které byly zajaty během útoku Hamásu na Izrael 7. října a drženy jako rukojmí v Gaze, byly propuštěny poté, co Katar zprostředkoval jednání s militantní skupinou. Sedmnáctiletá Natalie Raananová a její matka Judith byly převezeny přes přechod Rafáh do Egypta, kde na ně čekaly izraelské bezpečnostní síly. Poté byly převezeny na izraelskou vojenskou základnu, kde se setkaly se svými příbuznými.



Mluvčí Hamásu Abú Ubajda uvedl, že rukojmí byla propuštěna v reakci na katarské zprostředkovatelské úsilí, "z humanitárních důvodů a proto, aby dokázala americkému lidu a světu, že tvrzení (prezidenta Joea) Bidena a jeho fašistické administrativy jsou nepravdivá a nepodložená".



Většina z přibližně 200 osob unesených v Izraeli Hamásem a převezených do pásma Gazy je stále naživu, uvedla v pátek izraelská armáda. Armáda uvedla, že více než 20 rukojmích byly děti, zatímco 10 až 20 jich bylo starších 60 let.



- Mluvčí Izraelských obranných sil prohlásil, že "v úsilí jeho země zničit Hamás nebude žádná přestávka", a to uprostřed zpráv, že vlády USA a Evropy vyvíjejí na Izrael tlak, aby odložil pozemní invazi do Gazy a získal tak čas na tajná jednání, která probíhají s cílem získat propuštění rukojmích držených Hamásem.



- Izraelští bezpečnostní představitelé dali najevo, že jsou připraveni zahájit pozemní ofenzívu v Gaze, která bude podle nich mnohem rozsáhlejší a krutější než jakýkoli předchozí konflikt s Hamásem. Izraelský ministr obrany Yoav Gallant ve čtvrtek navštívil vojáky na hranicích Gazy a řekl jim: "Nyní vidíte Gazu z dálky, brzy ji uvidíte zevnitř. Přijde rozkaz."



Gallant také řekl, že poté, co Izrael zničí militantní skupinu Hamás, armáda neplánuje kontrolovat "život v pásmu Gazy". Komentáře izraelského ministra obrany před zákonodárci byly prvním případem, kdy izraelský představitel hovořil o svých dlouhodobých plánech v Gaze.



- Generální tajemník OSN António Guterres odletěl na Sinajský poloostrov ve snaze otevřít humanitární cestu do Gazy, přičemž první dodávka pomoci se očekává "v příštím dni nebo dvou". Hraniční přechod na hranici mezi Egyptem a Gazou měl být otevřen v pátek. Až se přechod otevře, Izraelci v rámci Bidenovy dohody umožní vstup do Gazy 20 nákladním vozům s humanitární pomocí v prvním konvoji.



- Joe Biden v pátek uvedl, že podle jeho názoru by měly kamiony s tolik potřebnou humanitární pomocí vjet do Gazy "během příštích 24-48 hodin".







- Izrael v pátek brzy ráno bombardoval Gazu a zasáhl oblasti na jihu, kde měli Palestinci hledat bezpečí. Palestinci v Gaze hlásili těžké nálety v Chán Júnisu na jihu a sanitky s muži, ženami a dětmi proudily do městské nemocnice Nasser, druhé největší v Gaze, která již byla přeplněna pacienty a lidmi hledajícími útočiště.



- Při čtvrtečním izraelském náletu na areál řeckého pravoslavného kostela v Gaze bylo údajně zabito nejméně 18 lidí. Palestinští představitelé uvedli, že se v kostele před izraelským bombardováním ukrylo nejméně 500 muslimů a křesťanů. Jeruzalémský pravoslavný patriarchát vyjádřil "nejostřejší odsouzení" útoku, který podle něj představuje válečný zločin.



- Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že po izraelském útoku na uprchlický tábor Nur Šams na Západním břehu Jordánu bylo zabito 13 lidí, včetně pěti dětí. Podle údajů palestinského ministerstva zdravotnictví v Ramalláhu bylo od 7. října, kdy konflikt v Gaze vypukl, zabito izraelskými vojáky nebo osadníky na Západním břehu nejméně 81 Palestinců. Na tomto území byl také zabit jeden příslušník izraelských bezpečnostních sil.







- Podle páteční aktualizace zdravotnického úřadu v Gaze, který řídí Hamás, bylo od 7. října zabito více než 4 000 Palestinců. Celkem přišlo o život 4 137 lidí a více než 13 000 osob bylo zraněno. V Gaze bylo vysídleno více než milion lidí, přičemž mnozí uposlechli izraelského příkazu k evakuaci severní části uzavřené pobřežní enklávy.





- Izrael evakuoval své vlastní obce v blízkosti Gazy a Libanonu a oznámil plány na evakuaci Kirjat Šmony, města s více než 20 000 obyvateli u libanonských hranic.



- V pátek se v Bejrútu konala svíčková vigilie za Issama Abdalláha, kameramana agentury Reuters, který byl minulý týden zabit při natáčení izraelských raketových útoků na izraelsko-libanonské hranici.









Budeme úzce spolupracovat s partnery v regionu, abychom zdůraznili význam ochrany civilistů, podpory těch, kteří se snaží dostat do bezpečí nebo poskytnout pomoc, a usnadnění přístupu k potravinám, vodě, lékařské péči a přístřeší. Jsme znepokojeni zhoršující se humanitární krizí v Gaze.Je nezbytné zabránit eskalaci v regionu. Vyzýváme k okamžitému propuštění všech rukojmích a zdůrazňujeme náš společný názor, že životaschopnou cestou k trvalému míru zůstává dvoustátní řešení."Demokratická kongresmanka z Minnesoty se ve svém prohlášení svěřila s nárůstem islamofobních výhrůžek, které obdržela, včetně výhrůžek namířených proti její rodině. O prohlášení jako první informovala stanice NBC News.Omarová uvedla, že ji a další muslimské Američany negativně ovlivnilo "nečestné očerňování", které je označuje za hrozbu kvůli tomu, že odsuzují izraelské zacházení s Palestinou uprostřed bombardování v Gaze.Konkrétně označila rétoriku používanou několika krajně pravicovými poslanci, která ji a další představitele přirovnává k příznivcům terorismu."Přímo to ohrožuje život můj i mé rodiny a také to vystavuje mé zaměstnance traumatizujícímu slovnímu napadání jen proto, že djí svou práci," uvedla Omarová v prohlášení s odkazem na krajně pravicovou rétoriku. "A co je ještě důležitější, ohrožuje to miliony amerických muslimů."V jednom hlasovém vzkazu do kanceláře Omarové anonymní volající uvedl, že jedna extremistická skupina špehuje kongresmanku a její děti. Volající také tvrdil, že získali všechny adresy Omarové a "rozdali je násilníkům", uvedla NBC News.Další zpráva označovala Omarovou za "teroristickou muslimku". Ve třetí hlasové zprávě, kterou sdílela stanice NBC News, volající tvrdil, že je členem skupiny mstitelů, a vyhrožoval, že "ti strhne ten tvůj zasranej hadr z hlavy", čímž narážel na hidžáb, který měla Omarová na hlavě."Doufám, že Izraelci zabijí všechny z vás," řekl volající.uvedl Bílý dům.Dvojice rovněž jednala o zajištění "bezpečného průchodu pro americké občany a další civilisty v Gaze", uvádí se v prohlášení.Prezident znovu potvrdil, že Spojené státy podporují právo Izraele na obranu a povinnost chránit své občany, a zároveň zdůraznil, že je důležité postupovat v souladu s válečným právem, aby byla zajištěna ochrana civilistů v Gaze, kteří se ocitli v konfliktu rozpoutaném Hamásem.Francouzské vojenské zpravodajské ředitelství (DRM) uvedlo, že výbuch v arabské nemocnici Al-Ahli v Gaze nebyl důsledkem izraelského raketového úderu, ale pravděpodobně jej způsobila chybně odpálená palestinská raketa.DRM vyloučila různé možnosti, včetně toho, že by příčinou byly úlomky izraelského systému protivzdušné obrany Iron Dome nebo zachycené rakety, uvedla agentura Reuters. V prohlášení se uvádí, že:Nic nám nedovoluje říci, že to byl o izraelský úder, ale nejpravděpodobnější (scénář) je palestinská raketa, která po vystřelení selhala.Podle DRM byl kráter po dopadu příliš malý na to, aby jej způsobila izraelská raketa.Část analýzy byla založena na materiálech z otevřených zdrojů, počínaje lehkým poškozením konstrukcí nemocnice, několika zničenými vozidly a relativně omezenou přítomností civilních předmětů v místě výbuchu.Nemohla uvést přesné místo odpállení neúspěšné rakety a neoznačila žádnou konkrétní skupinu. "Nejpravděpodobnější hypotézou je palestinská raketa, která explodovala s náloží o hmotnosti asi 5 kg," uvedla.