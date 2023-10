Jako tele na vrata a na vratech fakta přibitá

19. 10. 2023 / Petr Haraším

I já nešťastný si pustil aktuálně poslední pokus o vyslovení nedůvěry nedůvěryhodné vládě Petra Fialy. Ten první den třikrát a fakt jako stačilo. Nechal jsem se vést ryze intuicí a náhodou. Prvního, jak se sluší na občana, jsem trefil samotného Fialu, toho onoho premiéra Petra Fialu vlády Petra Fialy, jak narcis Petr Fiala premiér vlády Petra Fialy velmi zdůraznil. Podruhé jsem měl tu čest poslechnout si něco projevu sociálního experta na zemědělství a na kombajnové virtuozity ministra Jurečku. Do třetice se mi poštěstilo trefit řeči ministra Válka, pokud ho tedy lze vůbec zvát ministrem. I já nešťastný si pustil aktuálně poslední pokus o vyslovení nedůvěry nedůvěryhodné vládě Petra Fialy. Ten první den třikrát a fakt jako stačilo. Nechal jsem se vést ryze intuicí a náhodou. Prvního, jak se sluší na občana, jsem trefil samotného Fialu, toho onoho premiéra Petra Fialu vlády Petra Fialy, jak narcis Petr Fiala premiér vlády Petra Fialy velmi zdůraznil. Podruhé jsem měl tu čest poslechnout si něco projevu sociálního experta na zemědělství a na kombajnové virtuozity ministra Jurečku. Do třetice se mi poštěstilo trefit řeči ministra Válka, pokud ho tedy lze vůbec zvát ministrem.

Bylo by velkou chybou historie a dějin, kdyby oněch 70 slavných bodů úspěchů vlády Petra Fialy byly omylem snad zapomenuty.

Smutečním hlasem od Jakešova kůlu v plotě premiér Petr Fiala chválil vládu Petra Fialy víc než jakýkoli stranický sjezd komunistů v době před Sametem.

A stejně jako ústřednímu výboru před Sametem se premiérovi od huby prášilo všemi směry daleko široko. Jistě, pár úspěchů je nutno vládě uznat a vzít na vědomí.

Jistě také pár úspěchů úspěchy rozhodně nejsou a dost úspěchů nelze přisoudit této vládě, nebo nejen této vládě,

Taktéž je ale nutné klepat si na čelo, když premiér Petr Fiala nestydatě kecá a přímo vyloženě lže. Nebál bych se napsat, že převažuje typická trojčlenka áme, íme, eme.

Třebas jako uděláme, připravíme, navrhneme a bereme již jako čestně hotové a do seznamu dáme.

Lithium však v díře tiše dlí, o ceny se vláda nikdy nestarala a v tankovém chlívku směrem k východu pláče sedmero vypelichaných Leopardů. V oné přehršli nastíněných kroků cesty vlády, kterou ušli dosud vládci země, nebyl ani jeden jediný, který by šel až k podstatě problémů, co nás souží a dál tedy i soužit budou

Po přednesu premiérského projevu si nejsem zcela jist, zda premiér Petr Fiala vlády Petra Fialy do sedmdesáti umí napočítat sám bez pomoci dobře placených poradců.

Zakončení řeči bylo grandiózně arogantní a podobnou nafoukanost jsem naposledy viděl snad jen u Otce zakladatele ODS Klause Václava.

Nic moc hodnocený premiér nejhůř hodnocené vlády zapíchl narcistní krasomluvný tanec asi nějak takto: „Toto jsou fakta (fakt nejsou) a ta hovoří sama za sebe a není nutné cokoli dodávat“. Ano, fakta prohovořila, leč se obávám, že odliv voličů od vládních stran a speciálně od ODS dál nabere na rychlosti.

Druhý Jurečka bez kombajnu bos

Zastihl jsem jeho projev někde v půli. Podobné chvástání jako u premiéra Petra Fialy vlády Petra Fialy. V kostce řečeno, kdo má ruce, nohy a hlavu musí makat, protože i když skoro všichni už makají, stát na tom špatně je a na důchody není. Vše bude jednou adresné, vše bude digitalizováno a vše bude. Doposlouchal jsem to do doby, kdy zmínil, že se vláda a on především stará o zdravotně postižené občany a jejich rodiny, jak moc jim tato vláda pomohla a přidala. Pak už to nemělo cenu, nepotřebuji poslouchat další kecy a lži venkovského traktoristy, co doma vládne pevnou fackou a ze sociálně slabých si dělá nemístnou legraci. Zde od KDU voliči nebudou utíkat, zde už téměř žádní nejsou a nebudou.

Třetí Válek

Třetí a poslední zastavení u dění prvního dne šaškárny ve sněmovně mi poskytl začátek přednesu ministra lichvy, penicilinu a zákoníku přesčasů. Nemělo to smysl a projev z hlubin lidské nemravnosti jsem okamžitě vypnul a pokřižoval se, ač neznaboh, nad českým zdravotnictvím a vlastně po těchto třech projevech nad celou nebohou Českou respublikou.

Po vládě pravice populistické se nám dostalo vlády pravice konzervativní, aby ji nahradila opět pravice populistická, tentokráte zabahněná do hněda. Ve sněmovně si jdou rétoricky po krku, leč jinak jsou to velcí kamarádi, kteří se umí skvěle domluvit, no jako ty holky a hoši v Brně, Praze i Ostravě, prostě všude v zemi premiéra Petra Fialy vlády Petra Fialy a Andreje Babiše.





