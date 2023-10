Kterak se proizraelští propagandisté snaží spinovat okolnosti obestírající zničení nemocnice v Gaza City

19. 10. 2023 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Předvčerejší destrukce nemocnice Al Ahlí v Gaza City na severu Pásma Gazy si vyžádala nejméně 500 lidských životů. Záhy ve sdělovacích prostředcích a na sociálních sítích vypukla (dez)informační válka, kdy byli z vražedného úderu obviňováni jak Izraelci, tak Palestinci. Vezměme si vše popořádku a zkusme sumarizovat fakta, která máme k dispozici. Vedle obecně známých skutečností charakterizujících izraelské vyhlazovací operace v Gaze existují konkrétní důkazy o manipulaci se starými videonahrávkami a mazání příspěvků na oficiálních izraelských účtech na sociální síti X.

Izrael před několika dny vydal evakuační rozkaz pro nemocnice v Gaza City, včetně nemocnice Al Ahlí, jeho armáda běžně útočí na zdravotnická zařízení a ambulance. Izraelské letectvo před několika dny tuto nemocnici bombardovalo. Proizraelské účty v souvislosti s útokem na nemocnici Al Ahlí mazaly a upravovaly své posty na sociální síti X. Hamás ani Palestinský džihád nemá tak silné rakety, aby srovnal se zemí nemocnici, kde se nacházely tisíce lidí. Izraelská vláda a armáda často lžou a přisuzují své zločiny Palestincům, příkladně v souvislosti s usmrcením palestinsko-americké novinářky Shireen Abu Akleh.

A nešlo by o první ani poslední případ, neboť se jedná o jasný vzorec, kdy dojde k zločinu, Izrael nařčení různými způsoby popře, přičemž po čase se objeví nezvratné důkazy o jeho vině. Pozornost světové veřejnosti je však upřena jinam, takže oficiální místa zveřejní jen suché prohlášení a jede se vesele dál.

Oficiální izraelský vládní účet na sociální síti X zveřejnil a záhy smazal video, které mělo potvrdit stanovisko izraelské armády (IDF), podle nějž byla baptistická nemocnice zasažena zbloudilou palestinskou raketou vypálenou Islámským džihádem. Stávající upravený tweet izraelského vládního účtu i nadále přisuzuje vinu Islámskému džihádu, tentokrát však bez doprovodného videa.

Tentýž účet později zveřejnil další video. Jde o záběry katarské televize Al Džazíra, které údajně zachycují moment, kdy Islámský džihád chybně odpálil raketu, která měla zničit nemocnici Al Ahlí v Gaza City. Nicméně záběry odpálené rakety neodpovídají masivní explozi, k níž v Gaza City došlo.

Videonahrávka útoku na baptistickou nemocnici, jejíž pravost potvrdil Washington Post, ukazuje obrovský výbuch – a to mnohem větší kadenci než cokoli, co by mohlo být způsobeno špatně odpálenou palestinskou raketou.

Vražedný úterní nálet na nemocnici Al Ahlí by nebyl prvním izraelským útokem na toto zdravotnické zařízení, jak uvedla organizace American Friends of the Episcopal Diocese of Jerusalem, podle níž izraelská raketová palba 14. října v Al Ahlí zasáhla diagnostické středisko na léčbu rakoviny.

Zatímco se mnozí izraelští představitelé snaží svalit vinu za úder na nemocnici v Gaza City na palestinské militanty, „digitální mluvčí“ izraelské vlády Hananya Naftali se v již odstraněném tweetu chlubil, že izraelské letectvo zasáhlo teroristickou buňku Hamásu uvnitř nemocnice v Gaze. Naftali poté, co svůj tweet smazal, začal chrlit oficiální izraelský narativ o špatně odpálené palestinské raketě.

Mezitím twitterový účet izraelské armády zveřejnil údajný telefonát dvou palestinských militantů z Hamásu, kteří hovoří o chybně odpálené raketě Islámského džihádu, jež měla dopadnout na nemocnici Al Ahlí. Je vskutku pozoruhodné, že Izraelci nyní dokázali zachytili hovor dvou hamásovců, a přitom nebyli schopni odhalit dlouhodobé přípravy Hamásu na útok na izraelské kibucy, do nichž musela být zapletena spousta militantů. Nadto se objevily informace, že experti najatí televizní stanicí Channel 4 dospěli k názoru, podle nějž je tato audionahrávka podvrh.

Izraelské spinování děsivých okolností vražedného úderu na nemocnici konfrontovali i někteří novináři, kupříkladu korespondent BBC v Jeruzalémě, reportérka CNN nebo korespondent americké televize MSNBC. Spousta sdělovacích prostředků včetně tuzemských médií však bez sebemenších pochybností šíří stanoviska izraelských představitelů, aby tak opět potvrdila svůj proizraelský bias.

Pokud Bidenova vláda v obvyklém tandemu se západními médii stojí za oficiálním stanoviskem izraelských úřadů, proč docházelo ke zjevným manipulacím a mazání videonáhravek? A můžeme snad brát za bernou minci předběžné hodnocení amerických tajných služeb obviňující z tragédie v Al Ahlí palestinské militanty, přestože sami američtí představitelé varují, že tato analýza je předběžná a teprve se shromažďuje a rozebírá důkazní materiál?

Podle bezpečnostního experta Murata Aslana bylo při bombardování nemocnice Al Ahlí použito nezvyklé munice, která předčasně vybuchne ještě před dopadem na cíl, aby bylo dosaženo efektivní exploze na rozsáhlé ploše. Existuje možnost, že Izrael tuto bombu (MK82) už v minulosti použil, nicméně je zapotřebí provést detailní rozbor částí vybuchlé munice, abychom mohli vynést definitivní verdikt, míní Aslana. Nezávislé mezinárodní vyšetřování by mohlo rozptýlit dezinformační opar, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost.

Pokud tedy existují závažné pochybnosti o pachateli úterního raketového úderu, není nic jednoduššího, než umožnit nezávislému týmů vyšetřovatelů vstup na místo katastrofy. Místo toho izraelské orgány jako obvykle vypouštějí hustou mlhu, aby zakryly stopy po svých brutálních zločinech. Sám Netanjahu, kterého před vypuknutím genocidního izraelského tažení v Gaze tepali západní liberálové za kastrování izraelské justice, může nyní před celým světem prokázat svou nevinu. Nic takového se zřejmě nestane.

0