BBC: Nemocnici v Gaze zřejmě zničila malá raketa, nikoliv izraelský letecký úder, ale stoprocentně se to "zjistit nedá"

18. 10. 2023 / Jan Čulík

čas čtení 11 minut

Rozhlas BBC v poledne ve své zpravodajské relaci, vysílané z Jeruzaléma, řešil otázku mrtvých v nemocnici v Gaze po jejím výbuchu v úterý večer. Interviewoval například Nathana Russera, odborníka z Australského institutu strategické politiky, který argumentoval, že je pravděpodobné, že nešlo o izraelské bombardování, ale zřejmě o předčasný pád rakety, odpálené z blízkého hřbitova, která padla na nemocnici, namísto aby dosáhla svého vzdáleného cíle. Dodal ale, že se to nedá určit přesně a asi nikdy se to přesně nebude dát určit.









Karel Dolejší ve svém článku spekuluje , že na parkovišti kam prý raketa dopadla, nemohly být stovky osob, a proto nemohly zemřít stovky osob. Potíž je, že o výbuchu v nemocnici svědčili četní chirurgové, kteří hovořili o tom, že v důsledku výbuchu spadly stropy na operačním sále a na pohotovosti zemřelo mnoho lidí. Že by to všechno ti chirurgové byli lháři najatí organizací Hamás? To se zdá nepravděpodobné. Víz např toto svědectví chirurga, které vysílala BBC:





"Nemocnice byla plná mrtvých, zraněných a částí těl. Snažili jsme se poskytnout první pomoc, ale zraněných bylo víc, než jsme mohli zvládnout. Někteří z nich byli naživu. Viděli jsme je živé a dýchající. Nemohli jsme pro ně nic udělat. Umírali nám v náručí."



Dalším problémem je, že na WhatsAppovém kanálu palestinských novinářů, který sleduji, se hovoří o tom, že IDF nejprve přiznávala, že nemocnici bombardovala. Jsou to také všechno lži?





"První izraelské prohlášení pro média bylo, že tu nemocnici izraelská armáda varovala, aby evakuovala. Pak mluvčí IDF napsal, že izraelská armáda bombardovala základnu Hamas, která byla právě v té nemocnici - ten tweet pak vymazali. Pak začali tvrdit, že šlo o raketu Hamásu, která předčasně spadla. Pak to změnili na to, že šlo o raketu Islámského džihádu. Je to neustále se měnící narativ, stejně jako je nekoherentní."





Je samozřejmě možné, že v IDF také vládl zmatek.





Rád bych ale upozornil na věci, jichž by se Britské listy měly vyvarovat. Poté, co na BBC zaútočil nepříliš chytrý konzervativní politik Grant Shapps, který nyní (poté, co dělal asi čtyři různé ministry) je "britským ministrem obrany", že je "obscénní", že BBC nehovoří o "teroristech z Hamásu" a jen je označuje za extremisty či militanty, BBC tuto kritiku razantně odmítla s tím, zcela oprávněně, že výraz "terorista" je emocionálně zaujatý a politicky zneužitelný. "Terorista" je podle definice někdo, kdo páchá násilné činy za politickým účelem. Takto by bylo možno například označovat za teroristy i příslušníky ukrajinské tajné služby, kteří páchají atentáty na území Ruska. BBC poukázala na to, že užívat emociálně zaujatý výraz "terorista" je manipulativní a celá řada renomovaných mezinárodních médií se tomu vyhýbá. Byl bych rád, kdyby tuto zásadu dodržovaly i Britské listy. Necitoval bych pana Roepkeho z německého bulvárního deniku, který píše, že "pro teroristy je toto zjištění tedy teď frapantní". Novinář, který používá emotivně manipulativní výrazy, není důvěryhodný,. Nemůžeme být jako Jakub Szánto z České televize, který se na Twitteru posmívá šéfovi Hamásu, že je "obtloustlý". Výroky týkající se fyzického zjevu jsou také nepřijatelné. Příští etapa toho bude posmívat se českým političkám, jak vypadají. Na českém Twitteru se to už děje.







Taky bych byl rád, kdyby se Britské listy vyvarovaly potenciálního rasismu. Myslím tím to tvrzení, že novináři na Západě jsou blbí, nebo alespoň naivní a Češi vědí všechno nejlíp (je to nesmysl, lidi jako vynikající reportér BBC Jeremy Bowen strávili na Blízkém východě desítky let! a jejich informace jsou uměřené a vysoce informované). Nemůžeme západním novinářům nadávat, když se snaží zachovávat objektivitu. Představa, že je to všechno propaganda Hamásu, když jsou to analýzy zkušených britských veřejnoprávních novinářů, je zavádějící a falešná.







Dalším mírně rasistickým postojem, který se nyní dost objevuje, je tvrzení, že Palestinci a Arabové jsou jaksi podřadní lidé, nejsou produktem naší vynikající evropské kultury, a tak, darebáci, lžou, protože nemají ponětí o etice. (To mimochodem říkala v rozhovoru s BBC i náměstkyně jeruzalémského primátora, tedy nepřímo: "My Izraelci jsme Evropané a máme etické hodnoty.") Tak pozor na to - jak je to obvyklé ve válkách, lžou obě strany, a IDF a izraelská vláda byly přistiženy při lhaní mnohokrát.





Ve středečním pondělním publicistickém pořadu rozhlasu BBC interviewovali zástupkyni primátora Jeruzaléma a opět - jako ve všech rozhovorech s Izraelci z poslední doby - z toho vyplynulo, že této zástupkyni a mnoha Izraelcům absolutně nezáleží na osudu Palestinců - jsou posedlí svým vlastním traumatem - snad je to nyní pochopitelné. Bohužel to má úplně stejný odraz na druhé straně: BBC ve středu v poledne interviewovala také vysokého představitele Hamásu a tvrdě ho tlačila, požadujíc, aby Hamás propustil zadržovaná izraelská rukojmí. Představitele Hamásu, stejně jako předtím izraelskou političku, ovšem vůbec nezajímal osud lidí z druhé strany: hovořil jen o utrpení Palestinců. Ničemu z tohoto bychom neměli propadat, určitě ne rasismu.







Nelze také, jak to naznačuje Karel Dolejší, insinuovat jakési islámské spiknutí - že tu nemocnici bombardoval Islámský džihád schválně před příletem Joea Bidena, aby mohl rychle rozšířit lživou protiizraelskou informaci a zničit jeho cestu. Pokud šlo skutečně o raketu Islámského džihádu, její selhání a pád na nemocnici byly náhodné, nešlo o žádné předem připravené spiknutí.