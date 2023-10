Volby v Polsku: Strana Právo a spravedlnost je na cestě k odstavení od moci

17. 10. 2023

čas čtení 5 minut



Zdá se, že polští vládnoucí populisté směřují k volební porážce, která by znamenala jeden z nejdůslednějších evropských politických zvratů posledních let. Po sečtení většiny hlasů výsledky naznačují, že opozice vedená Donaldem Tuskem by měla mít cestu k vytvoření nové vládní koalice.





Tuskova vláda pravděpodobně změní polskou vnitropolitickou agendu a obnoví vztahy s Bruselem, které se narušily kvůli útokům PiS na nezávislé soudnictví a dalším otázkám právního státu.



Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) získá zřejmě největší počet hlasů, ale Tuskova Občanská koalice spolu s dalšími dvěma opozičními stranami by měla mít cestu k parlamentní většině.



Tusk, který byl v letech 2007-2014 polským premiérem a poté se stal na pět let předsedou Evropské rady, vyhlásil vítězství během několika minut po uzavření volebních místností v neděli na základě exit pollu. "Je to konec zlých časů, je to konec vlády PiS," řekl svým příznivcům.

Tuskova vláda pravděpodobně změní polskou vnitropolitickou agendu a obnoví vztahy s Bruselem, které se narušily kvůli útokům PiS na nezávislé soudnictví a dalším otázkám právního státu.Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) získá zřejmě největší počet hlasů, ale Tuskova Občanská koalice spolu s dalšími dvěma opozičními stranami by měla mít cestu k parlamentní většině.Tusk, který byl v letech 2007-2014 polským premiérem a poté se stal na pět let předsedou Evropské rady, vyhlásil vítězství během několika minut po uzavření volebních místností v neděli na základě exit pollu. "Je to konec zlých časů, je to konec vlády PiS," řekl svým příznivcům.



Do pondělního večera byly vyhlášeny výsledky z více než 95 % volebních okrsků. PiS měla 36,1 % hlasů a Občanská koalice byla na 30 %. Středopravicová Třetí cesta a levicová Lewica měly 14,4 %, resp. 8,4 %, což naznačuje, že by mezi sebou byly schopny vytvořit koalici, která by zajistila více než 231 mandátů potřebných k získání většiny.



Než však bude moci Tusk sestavit vládu, může to trvat až dva měsíce, protože prezident Andrzej Duda, který je spojen se stranou PiS, může dát PiS jako největší straně čas na pokus o sestavení koalice.



Očekává se, že výsledky budou dokončeny v úterý v poledne. Sčítání hlasů probíhalo pomaleji, než se očekávalo, a to díky rekordní volební účasti přesahující 70 %, která je nejvyšší od pádu komunismu. Ve volebních místnostech se v neděli tvořily dlouhé fronty a někteří voliči ve Vratislavi stáli ve frontě na hlasování až téměř do tří hodin ráno, tedy šest hodin po oficiálním uzavření volebních místností.





Výsledek byl "o to překvapivější, že vláda v mnoha ohledech zmanipulovala volební podmínky," řekl Jarosław Kuisz, autor připravované knihy o nedávné polské politice.





"Prezident je jen začátek. Právo a spravedlnost po sobě zanechali právní minové pole a Tusk a my všichni teprve časem zjistíme, kde ty miny nechali," řekl Kuisz.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

217

Předběžná monitorovací zpráva Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě (OBSE) zveřejněná v pondělí konstatovala, že PiS "měla jasnou převahu díky svému nepatřičnému vlivu na využívání státních zdrojů a veřejnoprávních médií".Kampaň, která se podle OBSE "vyznačovala širokým používáním netolerantní, xenofobní a misogynní rétoriky", byla brutální. PiS tvrdila, že Tusk je cizí poskok, který zničí zemi, zatímco Tusk zdůrazňoval škody, které v Polsku za posledních osm let napáchala vláda PiS, a líčil hlasování jako "poslední šanci" na záchranu demokracie v zemi.Prezident Duda má nyní výsadní právo, pokud jde o nabídku prvního pokusu o vytvoření koalice. Poslanec Občanské koalice Cezary Tomczyk v pondělí prohlásil, že Duda by měl dát opozici šanci sestavit vládu jako první: "Požadujeme po prezidentovi, aby si demokratický tábor mohl vybrat kandidáta na premiéra... Přirozeným kandidátem na premiéra je Donald Tusk," uvedl pro polskou televizi TVN24.Duda však před hlasováním uvedl, že se nejprve obrátí na stranu, která získala nejvíce parlamentních křesel. V pondělí Duda pouze uvedl, že vysoká volební účast ukázala sílu polské demokracie, a dodal, že bude "v klidu čekat" na konečný výsledek.Duda by mohl opozici zdržet o několik týdnů, zatímco se PiS pokusí sestavit vládu. Představitelé PiS v pondělí tvrdili, že zahájí rozhovory s ostatními stranami s cílem sestavit funkční koalici, ale všechny ostatní strany spolupráci s PiS vyloučily a zdá se, že PiS nemá cestu ke třetímu volebnímu období.Během osmi let u moci byla PiS obviňována z politizace mnoha státních orgánů, včetně komory nejvyššího soudu, která schvaluje výsledky voleb. Mnozí členové opozice se obávají možných pokusů o oslabení výsledků těchto voleb v nadcházejících dnech ze strany Jaroslawa Kaczyńského, 74letého předsedy PiS, který v posledních deseti letech dominoval polské politice.Šéf parlamentní Občanské koalice Borys Budka v neděli večer prohlásil, že nevěří, že by PiS byla ve stavu, kdy by mohla hlasování zpochybnit právními či jinými prostředky. "Nejsem si jistý, že Kaczyński je člověk, který by teď mohl udělat revoluci. Není příliš silný. Vypadá velmi unaveně, a i kdyby se pokusil o nějaké triky, nebylo by to nic, co by změnilo výsledek," řekl.Nicméně i kdyby byl Tusk schopen sestavit vládu, podle analytiků bude pro jakoukoli legislativní agendu výzvou skutečnost, že prezident podporující PiS, který má právo veta, bude ve funkci až do roku 2025.