Netanjahu slibuje omezenou pomoc pro Gazu přes Egypt; Biden podporuje postoj Izraele k výbuchu v nemocnici

18. 10. 2023

Izrael prohlásil, že umožní omezený přísun pomoci do Gazy z Egypta



- Izrael umožní Egyptu dodávat omezené množství humanitární pomoci do pásma Gazy, uvedl úřad premiéra Benjamina Netanjahua.

Toto rozhodnutí bylo schváleno na základě žádosti prezidenta USA Joea Bidena, který je na návštěvě, uvádí se v prohlášení.



"S ohledem na požadavek prezidenta (Josepha) Bidena nebude Izrael bránit humanitárním dodávkám z Egypta, pokud se bude jednat pouze o potraviny, vodu a léky pro civilní obyvatelstvo v jižní části pásma Gazy."



O tolik potřebném palivu se prohlášení nezmiňuje. Není jasné, kdy pomoc začne proudit.



Prohlášení dále pokračovalo:



"Izrael nepovolí žádnou humanitární pomoc ze svého území do pásma Gazy, dokud nebudou vrácena naše rukojmí."

- Americký prezident Joe Biden, který ukončil rychlou cestu do regionu poté, co byla zrušena očekávaná následná cesta na setkání s arabskými představiteli v Jordánsku, nabídl Izraeli po útoku Hamásu ujištění, že USA udělají vše pro zajištění bezpečnosti země.



Agentura Reuters shrnula hlavní body tiskového vystoupení takto:



Biden vyzval Izraelce, aby se nenechali pohltit hněvem, a uvedl, že naprostá většina Palestinců není napojena na Hamás. Palestinský lid podle něj také trpí.



V poznámkách po setkání s izraelskými představiteli Biden uvedl, že tento týden požádá Kongres o "bezprecedentní" balíček pomoci.



Prezident se odvolal na nacistický holocaust za druhé světové války, když řekl, že Izrael má podporu svých přátel.



"Nebudeme znovu stát stranou a nic nedělat. Ne dnes, ne zítra, ne nikdy," řekl.



- USA vyzvaly Izrael, aby do Gazy vpustil humanitární pomoc.



Americký prezident Joe Biden a ministr zahraničí Antony Blinken po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem nastoupili do Air Force One.



- Spojené státy se na základě analýzy aktuálně dostupných údajů nedomnívají, že za včerejší výbuch v nemocnici v Gaze je zodpovědný Izrael, uvedl mluvčí Bílého domu.



- Americké veto vedlo k tomu, že se Rada bezpečnosti OSN nedokázala dohodnout na žádné rezoluci o blízkovýchodní krizi poté, co USA odmítly návrh sponzorovaný Brazílií, který požadoval vytvoření humanitárních koridorů, přerušení bojů a zrušení příkazu Izraele, podle něhož musí občané v Gaze opustit sever území.



Text, který podpořilo 12 z 15 členů Rady bezpečnosti, obsahoval kritiku "ohavných teroristických zločinů Hamásu" a neobsahoval žádnou přímou kritiku Izraele. Ve středu se však proti němu postavila americká velvyslankyně Linda Thomas-Greenfieldová s odůvodněním, že neobsahuje žádnou zmínku o právu Izraele na sebeobranu. Spojené království se zdrželo hlasování.



Americká velvyslankyně uvedla, že je zděšena a zarmoucena ztrátami na životech, ale dodala, že humanitární krizi způsobily akce Hamásu. Vyzvala také k tomu, aby byl dán čas Bidenově diplomacii.



Izrael poděkoval USA za využití práva veta.



Dva členové skupiny G7 v Radě, Japonsko a Francie, podpořili návrh Brazílie.



Čína uvedla, že je z amerického veta v šoku a zklamaná, a prohlásila, že "to není nic jiného než neuvěřitelné".



Brazílie, současná předsedkyně Rady bezpečnosti, se poslední tři dny snažila vyjednat vyváženou rezoluci o příměří a tvrdila, že její kompromis je vyvážený, a poukazovala na to, že obviňuje Hamás z "hrůzných teroristických činů".



Spojené království uvedlo, že návrh rezoluce musí být jasnější, pokud jde o právo Izraele na sebeobranu, a ignoruje skutečnost, že Hamás využívá civilisty jako lidské štíty.





Výsledek pravděpodobně nepomůže západnímu diplomatickému úsilí o získání globálního jihu pro Ukrajinu, protože USA a v menší míře i Spojené království budou pravděpodobně obviněny z dvojího metru při svých výzvách, aby Rusko dodržovalo humanitární právo.





- Americký prezident Joe Biden prohlásil, že podle zpravodajských informací Pentagonu byl ničivý výbuch v nemocnici v Gaze v úterý večer způsoben "druhým týmem", a nikoli izraelským náletem.



- Gazské ministerstvo zdravotnictví ve svém prohlášení uvedlo, že v arabské nemocnici al-Ahlí na severu pásma Gazy bylo zabito 471 Palestinců a více než 314 jich bylo zraněno. Jeho mluvčí Ašraf al-Kidra to označil za "izraelský masakr". Palestinští představitelé z výbuchu obvinili izraelský letecký útok. Izrael tvrdí, že byl způsoben neúspěšným odpálením rakety z nitra Gazy Islámským džihádem, který to popřel.



Mluvčí Izraelských obranných sil na tiskové konferenci popřel izraelskou vinu. Předložil důkaz, který podle Izraele představuje zachycený rozhovor mezi představiteli Hamásu, v němž se hovoří o neúspěšném odpálení rakety Islámského džihádu, a letecké snímky, které podle Izraele ukazují, že výbuch nemohl být způsoben palbou IDF. Uvedl, že "radarový systém sledoval rakety vypálené teroristy z území Gazy v době výbuchu".



- Před odletem ze země Biden varoval Izraelce, aby se nenechali pohltit hněvem, a řekl, že naprostá většina Palestinců není napojena na Hamás. Palestinský lid podle něj také trpí. Řekl, že tento týden požádá Kongres o "bezprecedentní" balíček pomoci, a také představil další pomoc pro palestinské občany.



- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odsoudila útok na nemocnici v Gaze jako "nesmyslný" a "děsivý", zatímco šéf diplomacie EU Josep Borrell zopakoval, že je důrazně nutné, aby Evropa odsoudila Hamás, ale také odsoudila jakýkoli útok Izraele na civilisty v rámci obrany své země, který porušuje mezinárodní humanitární právo.



- Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva označil úmrtí v nemocnici v Gaze za "neospravedlnitelnou tragédii" a zopakoval svou výzvu k mezinárodní humanitární intervenci a příměří na obranu izraelských a palestinských dětí.



- Biden ve společném vystoupení s izraelským premiérem uvedl, že Hamás je horší než Islámský stát, protože zabíjí izraelské civilisty, což prezident charakterizoval jako "masakr". Řekl, že Hamás "páchal zlo a zvěrstva, která činí Isis poněkud racionálnějším". Benjamin Netanjahu poděkoval USA za "vaši podporu a nezlomný závazek poskytnout nám nástroje, které potřebujeme k obraně" a uvedl, že se jedná o první návštěvu amerického prezidenta v Izraeli "v době války".



- Izraelské síly ve středu zastřelily dva palestinské teenagery poblíž Ramalláhu na Západním břehu Jordánu po protestech proti izraelskému bombardování pásma Gazy, uvedli palestinští představitelé.



- Francouzská premiérka Elisabeth Borneová uvedla, že počet francouzských občanů zabitých při útocích Hamásu v Izraeli vzrostl na 24.



- Turecko znovu uvedlo, že jedná s Hamásem o propuštění rukojmích, kterých se zmocnil v Izraeli a které odvezl do Gazy. Izrael uvedl, že identifikoval 199 rukojmích, zatímco Hamás tvrdí, že jich drží 200 až 250. Mezi rukojmími jsou starší lidé, ženy a děti.



Egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi ve středu prohlásil, že miliony Egypťanů odmítnou nucené vysídlení Palestinců na Sinaj a dodal, že jakýkoli takový krok by poloostrov proměnil v základnu pro útoky proti Izraeli. Řekl: "Egypt odmítá jakýkoli pokus o řešení palestinské otázky vojenskými prostředky nebo nuceným vysídlením Palestinců z jejich země, které by šlo na úkor zemí v regionu."



- Íránské ministerstvo zahraničí vyzvalo země, aby na Izrael uvalily sankce.



Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že "antisemitismus nemá v Německu místo" po útoku před berlínskou synagogou, při němž byly podle policie na budovu hozeny dva Molotovovy koktejly.



- Papež František ve středu vyjádřil politování nad "zoufalou" situací v Gaze a vyzval věřící, aby se v konfliktu mezi Palestinci a Izraelci postavili "pouze na jednu stranu" - "na stranu míru".



