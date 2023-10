Írán může využít izraelské války k dokončení jaderné zbraně

18. 10. 2023

Je to zlověstná vyhlídka: Íránská islámská republika se může pokusit využít izraelského zaujetí protiofenzívou v Gaze proti Hamásu k tomu, aby se vyvázala ze svých závazků v oblasti nešíření jaderných zbraní, píše Andrea Stricker. Je to zlověstná vyhlídka: Íránská islámská republika se může pokusit využít izraelského zaujetí protiofenzívou v Gaze proti Hamásu k tomu, aby se vyvázala ze svých závazků v oblasti nešíření jaderných zbraní,

Toto riziko výrazně vzroste, pokud režim nařídí svým spojencům, aby otevřeli nové fronty proti Izraeli a využije chaosu, zatímco zaměření a vojenské zdroje Jeruzaléma budou napjaté. Prezident Biden musí obnovit svou věrohodnou vojenskou hrozbu vůči jaderným zařízením režimu a varovat Teherán, aby o takové akci neuvažoval.

Biden – který minulý týden přísně varoval Írán, aby nenařizoval svým proxies eskalaci války proti Izraeli na další fronty – má zvláštní odpovědnost odradit Teherán od toho, aby se vrhl na jaderné zbraně. Téměř tři roky jeho administrativa nečinně přihlížela, jak režim beztrestně rozšiřuje jaderný program, v neúspěšné snaze o "deeskalaci".

Washington dokonce rozmrazil íránská aktiva v hodnotě 16 miliard dolarů a umožnil Íránu vydělat nejméně o 26 miliard dolarů více na příjmech z ropy tím, že neprosadil sankce. Útoky Hamásu, údajně schválené Islámskou republikou, tuto chybu jen podtrhují.

Írán má nyní dostatek obohaceného uranu, který, pokud by byl dále obohacen na zbraňovou kvalitu, by mohl být použit jako materiál pro nejméně 10 jaderných zbraní. Teherán by potřeboval 12 dní na výrobu jaderného materiálu pro svou první zbraň a celkem čtyři měsíce na výrobu dostatečného množství pro 10 kusů. Režim by pak potřeboval neznámé množství dodatečného času na vyzbrojení. Západní odhady této časové osy se pohybují od několika měsíců až po více než rok.

Jeden z průlomových scénářů počítá s tím, že Teherán vytvoří krizi v jedné ze svých tří známých továren na obohacování uranu tím, že zpozdí přístup inspektorů, zatímco obohatí uran na 90 %, tedy na zbraňovou kvalitu.

Írán povoluje Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) inspekci a monitorování svých zařízení na obohacování uranu a povoluje zařízení pro monitorování obohacování uranu téměř v reálném čase s 60 % obohacováním, což je co by kamenem dohodil od 90 %. Teherán však minulý měsíc vyhostil asi třetinu klíčových inspektorů agentur s odbornými znalostmi v oblasti obohacování uranu, což je znepokojivé znamení. Loni v lednu také obohatila uran na téměř 84 %, než ho inspektoři odhalili.

Obohacováním na zbraňovou úroveň ve známém zařízení by Írán riskoval, že Izrael nebo Spojené státy budou elektrárnu po dlouhodobém odepření přístupu MAAE preventivně bombardovat. Teherán by byl také zranitelný vůči zahraničnímu vojenskému úderu, pokud by se pokusil přemístit materiál pro vyzbrojení do atomových zařízení.

Dalším rizikem průlomu je, že Írán přesměruje zásoby obohaceného uranu přímo do tajných zařízení pro další obohacování uranu a výrobu zbraní. I když neexistují žádné důkazy o tom, že by v současné době existovalo zařízení na utajené obohacování uranu, režim od února 2021 výrazně omezil monitorování svých jaderných zařízení, jako jsou centrifugy na obohacování uranu, MAAE. Írán by potřeboval jen několik stovek svých nejrychlejších centrifug k vybavení tajného zařízení na obohacování uranu a mohl by dokončit zbrojení téměř kdekoli.

Írán skladuje více než 80 % svých zásob vysoce obohaceného uranu (HEU) – tedy uranu obohaceného na 20 nebo 60 % – v závodě na výrobu paliva v Isfahánu. Tyto zásoby jsou uloženy v malých, snadno přemístitelných kontejnerech, které by se mohly rychle ztratit. Jakmile Teherán odkloní jaderný materiál, zahraniční mocnosti nemusí být schopny identifikovat jeho polohu, zejména pokud Írán přesune materiál na jedno z mnoha míst pohřbených hluboko pod horami. Odtud, bez překážek zahraničního vměšování, mohl režim dokončit výrobu jaderných zařízení a jedno odpálit při testu.

Jeruzalém se pochopitelně soustředí na řešení a eliminaci hrozeb ze strany Hamásu a na ochranu před zatažením do dalších frontových linií podporovaných Íránem. Tváří v tvář íránskému průlomu – a nedokonalým informacím – možná bude muset Amerika zakročit a vojensky jednat ve prospěch Izraele. Spojené státy by měly mít připravený vojenský akční plán pro případ, že by Írán podnikl kroky k vytvoření krize ve svých zařízeních na obohacování uranu nebo k přemístění jaderného materiálu.

Páni Hamásu v Teheránu budou jistě hledat příležitosti k vytvoření konečného jaderného odstrašení a naplnění své touhy zničit židovský stát. Washington musí režim odstrašit a podle toho plánovat.

