Írán hrozí intervencí ve válce proti Izraeli

16. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Íránské úřady varovaly Izrael před pozemní operací s cílem zabít militanty palestinského islamistického hnutí Hamás v pásmu Gazy. Teherán prohlásil, že si nepřeje regionální válku, ale "bude nucen zasáhnout", pokud IDF rozšíří nepřátelské akce. Íránské úřady varovaly Izrael před pozemní operací s cílem zabít militanty palestinského islamistického hnutí Hamás v pásmu Gazy. Teherán prohlásil, že si nepřeje regionální válku, ale "bude nucen zasáhnout", pokud IDF rozšíří nepřátelské akce.

Podle zdrojů byla zpráva předána prostřednictvím zvláštního koordinátora OSN pro Blízký východ Tora Wenneslanda, který se 14. října v Bejrútu setkal s íránským ministrem zahraničí Hosseinem Amirem Abdollahianem. Ministr zahraničí zdůraznil, že pozemní operace v Gaze je pro Islámskou republiku "červenou čárou".

Wenneslandova kancelář potvrdila, že na schůzce s Abdollahianem se diskutovalo o "diplomatickém úsilí o propuštění rukojmích, deeskalaci a zabránění přelití konfliktu do širšího regionu".

Později se íránský ministr zahraničí setkal v Kataru s vůdcem Hamásu Ismáílem Haníjou, se kterým jednali o útoku na Izrael. Hamás řekl, že Abdollahian to nazval "historickým vítězstvím", které ukončilo "okupaci palestinského území", a slíbil, že bude pokračovat ve spolupráci s hnutím.

Ministr veřejně vyzval Izrael, aby přestal bombardovat pásmo Gazy, a varoval, že válka by se mohla rozšířit do dalších částí Blízkého východu, pokud do ní vstoupí libanonská šíitská skupina Hizballáh, která je podporována Íránem. Hizballáh podle něj již zvážil všechny možné scénáře.

Další prohlášení učinil íránský velvyslanec při OSN. Obvinil Izrael z válečných zločinů a genocidy s prvky apartheidu a zdůraznil, že pokud se to okamžitě nezastaví, situace "by se mohla vymknout kontrole a vést k dalekosáhlým důsledkům, za které bude OSN zodpovědná".

Jak vešlo ve známost, Izrael odložil pozemní operaci v pásmu Gazy. Operace měla začít o víkendu, ale byla odložena o několik dní kvůli povětrnostním podmínkám, které ztěžují krytí pozemních sil ze vzduchu, uvedla IDF pro The New York Times.

Zdroj v angličtině: ZDE

