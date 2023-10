BBC o nadcházejících polských volbách

13. 10. 2023

Lidé v Polsku půjdou tento víkend k volbám, v neděli budou hlasovat v parlamentních volbách, v nichž se současná populistická pravicová vláda snaží získat bezprecedentní třetí funkční období. Nad volbami visí válka na Ukrajině a hlavním tématem je bezpečnost. Také imigrace, přičemž vládní ministři se zavázali, že v případě znovuzvolení nebudou vpouštět muslimské migranty. Centristická opozice tvrdí, že napraví vztahy země s EU, poškozené zvýšenou kontrolou vlády nad soudnictvím a veřejnoprávními médii. Varšavský zpravodaj BBC Adam Easton se vydal na polský venkov, aby zjistil, proč je tam vláda stále populární.





Když přijíždíte do Belsk dužy, vesnice se 750 obyvateli, kam až oko dohlédne, jsou na stromech ovocné sady, po jejichž větvích se táhnou zralá červená jablka.





Když míjím sochu Ježíše Krista u silnice, vidím ceduli pod vlající polskou vlajkou a zabočím do domu 76letého jabloňáře Jerzyho Jerzerowského. Když mě přiběhne přivítat jeho čokoládově tečkovaný německý lovecký pes pointer, Jerzerowský mi vypráví, že první stromy na jeho 15 hektarech byly vysázeny v roce 1911, kdy Polsko ještě neexistovalo, bylo vymazáno z mapy ruskými, pruskými a rakouskými okupačními mocnostmi.





Historie, jak se dozvím, je pro něj důležitá.





Uvnitř statku, vedle klavíru obloženého fotografiemi a jeho tří dětí a sedmi vnoučat, sedíme u velkého stolu v jídelně. "Nejsem členem žádné strany," říká. Moje strana je můj domov a moje rodina.





Požádal jsem pana Jerzerowského, aby mi vyjmenoval několik velkých volebních témat, a on mi říká, že jsou to bezpečnost a válka na Ukrajině, migrace a EU.





Obáváte se, že by Polsko mohlo být další na řadě, že by Rusko mohlo vtrhnout do země? Rozhodně. Rusové nás nenávidí, dodává a myslí tím ruské vůdce, ne lidi, říká mi, že jeho strýce zavraždila sovětská tajná policie za druhé světové války, když se Stalin snažil vyhladit polskou elitu, a on nikdy nemohl navštívit jeho hrob.





O migraci říká, že Polsko je otevřená a tolerantní země. Od doby, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Polsko přijalo více než 1 000 000 válečných uprchlíků. Jerzerowski mi říká, že několik z nich zaměstnává. Na své farmě. Afričtí a asijští migranti jsou podle něj ale jiná věc. "Nejsem proti lidem. Ale nechceme, aby se skupiny mladých mužů chovaly agresivně. V Polsku je žena posvátná. Mohli by sem přijít a znásilňovat ženy," říká. "Vidíme, co se děje v západní Evropě, a to je pro nás nepřijatelné."





Takováto provokativní prohlášení nejsou vzácností. Tento vnímaný strach je během intenzivně polarizované volební kampaně téměř denně podněcován hlavním zpravodajským kanálem veřejnoprávní televize, který je nyní silně zaujatý ve prospěch vlády a její politiky. Zpravodajské klipy s černochy, kteří se chovají agresivně v migračních táborech nebo v evropských městech, jsou často během jediného zpravodajství vysílány třikrát nebo čtyřikrát.





Poselství je jasné. Tohle může brzy přijít i do vašich ulic. Minulý týden premiér Mateusz Morawieckii prohlásil, že EU podporovaná polskou opozicí chce zemi donutit, aby v rámci relokačního programu přijala tisíce muslimských migrantů, což by podle něj zemi destabilizovalo.





Úředníci v Bruselu to popírají a tvrdí, že Polsko by pravděpodobně nemuselo přijímat další migranty, protože přijalo již tolik ukrajinských válečných uprchlíků.





Pokud jde o EU, pěstitel jablek pan Jerzerowski říká, že nevolení představitelé v Bruselu mají příliš velkou moc a neustále mění pravidla.





Mělo by Polsko odejít z EU? ptám se. Ne, je důležité mít přístup na jednotný trh, odpověděl. V nedělních volbách prý bude hlasovat pro znovuzvolení současné vlády, protože si podle něj váží katolické církve a polské kultury.





Vláda pozvedla lidi na vesnicích a v malých městech, říká mi. Jsou jediní, kdo si nás váží. Náš důchod se za deset let zvýšil třikrát, moje žena a já se sami uživíme.







Ale co kritika, které se vládě dostává v souvislosti s podkopáváním právního státu nebo s právem na potrat v otázkách LGBT? Některá z těchto témat pro něj nejsou tak důležitá. Nejsem proti vztahům osob stejného pohlaví, říká. Jen nechci, aby se ukazovaly na veřejnosti.





Reforma soudního systému je naopak velmi důležitá. Jak Jerzerowski říká, vláda neudělala dost pro to, aby vykořenila soudce s vazbami na starý komunistický systém a tajné služby. "Ale nemyslím si, že by se soudy politizovaly." Nicméně, více mezinárodních orgánů tvrdí, že současná polská vláda podkopala nezávislost soudů.





Venku poté přijíždí traktor s bednami právě natrhaných zlatavých lahodných jablek. Když pan Jerzerowski otevře dveře chladicího skladu, vidím bedny naskládané až ke stropu a linou se tam krásné vůně čerstvého sladkého ovoce.





Pro mnoho voličů, zejména těch starších mimo města, představuje vláda rodinu a víru. Doba je nejistá. Změny mohou působit znepokojivě a pan Jerzerowski bude volit kandidáta, který je podle něj tradiční a kulturně polský jako jedno z jeho zralých červených jablek.







BBC, pořad From Our Own Correspondent, audio ZDE

