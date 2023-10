Válka mezi Izraelem a Hamásem: Hamás vyzývá lidi, aby zůstali v Gaze poté, co izraelská armáda vyzvala obyvatele Gazy k evakuaci

13. 10. 2023

Mluvčí OSN uvedl, že příkaz k evakuaci se týká 1,1 milionu lidí a vyvolá "zničující humanitární důsledky" v očekávání izraelského pozemního útoku



- Hamás vyzývá lidi, aby zůstali doma v Gaze a ignorovali izraelský příkaz k evakuaci



Hnutí Hamas vyzvalo Palestince, aby zůstali ve svých domovech poté, co Izrael vydal rozsáhlé příkazy k evakuaci v Gaze.



Úřad Hamásu pro záležitosti uprchlíků v pátek vyzval obyvatele severní části území, aby "zůstali neochvějně ve svých domovech a pevně stáli tváří v tvář této nechutné psychologické válce vedené okupací", informuje agentura AP.



Izrael nařídil evakuaci severní části Gazy včetně města Gazy, kde žijí statisíce lidí. Palestinci by v rámci Gazy mohli utíkat pouze na jih, protože Izrael toto území zcela uzavřel. OSN uvádí, že 400 000 Palestinců již přišlo o své příbytky.



"Nemocnice jsou přeplněné, zdravotnický systém se hroutí. V nemocnicích je tolik zraněných, že leží na podlaze.



"I když lidé zůstávají na místě, zůstávají civilisty a nejsou legitimními vojenskými cíli. Mezinárodní společenství nemá jinou možnost než urychleně zasáhnout a zastavit to."

- Izraelská armáda vydala v pátek rozsáhlé příkazy k evakuaci téměř poloviny z 2,3 milionu obyvatel Gazy před obávanou pozemní ofenzívou, uvedli představitelé OSN.



Příkaz vyvolal paniku mezi civilisty a humanitárními pracovníky, kteří se již nyní potýkají s izraelskými leteckými údery a blokádou. Izrael ve své směrnici obvinil bojovníky Hamásu, že se skrývají v tunelech pod městem. "Tato evakuace je pro vaši vlastní bezpečnost," uvedla izraelská armáda ve varování, které podle ní bylo zasláno civilistům v Gaze.

Organizace spojených národů uvedla, že jí izraelská armáda sdělila, že přibližně 1,1 milionu Palestinců v severní části Gazy by se mělo během následujících 24 hodin přemístit na jih enklávy.



V prohlášení OSN se uvádí, že byli informováni, že "veškeré obyvatelstvo Gazy severně od Vádí Gaza" se musí evakuovat na jih Gazy. Vádí Gaza je řeka, která rozděluje Gazu zhruba na sever a jih. Příkaz se týkal obyvatel Gazy, kteří se ukrývají v zařízeních OSN, a zaměstnanců OSN. Mluvčí generálního tajemníka OSN uvedl, že oblast zahrnuje 1,1 milionu lidí a že tento úkol by byl "nemožný bez zničujících humanitárních následků".



OSN požádala, aby byl příkaz zrušen: "OSN důrazně apeluje na to, aby byl každý takový příkaz, pokud bude potvrzen, zrušen a zabránilo se tak tomu, co by mohlo již tak tragickou situaci změnit v katastrofální," uvedl mluvčí OSN.



V rozkazu IDF nebyl uveden časový rámec. V aktualizovaném videozáznamu mluvčí IDF pouze uvedl: "chápeme, že to bude trvat dlouho, není to snadný proces".



Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) uvedla, že přemístila své ústřední operační středisko a mezinárodní personál na jih Gazy, aby mohla pokračovat v humanitárních operacích a podporovat své zaměstnance a palestinské uprchlíky. "Vyzýváme izraelské úřady, aby chránily všechny civilisty v přístřešcích UNRWA včetně škol," uvedla agentura na sociální síti X.



- Melanie Wardová, výkonná ředitelka organizace Medical Aid for Palestinians, uvedla, že vzhledem k historii vysídlování Palestinců se lze důvodně obávat, že vysídlení bude trvalé, nikoli dočasné, a v takovém případě se bude rovnat etnickým čistkám a vyhánění Palestinců na Sinaj.



Řekla, že před dvěma dny varovala, že Izrael pravděpodobně přistoupí k masovému vystěhování.



Wardová řekla: "To, co se děje, jsou události, které mají děsivý a historický rozměr. Vzhledem k palestinské historii vysídlování se obáváme, že jakýkoli takový přesun bude nakonec trvalý.



Řekla, že na severu Gazy pracuje 15 zaměstnanců, kteří jsou vyděšení, a dodala: "Panuje tam velký zmatek, chaos a panika.



"I kdyby chtěli odejít, jak se mají přestěhovat? Silnice jsou rozbombardované a zničené. Bombardování pokračuje. Palivo bylo zablokováno nebo je v obležení, takže vozidla nemají palivo. Kam mají jet a jak se mají pohybovat? A co starší lidé a zdravotně postižení?





.Turecká tisková agentura Anadolu již informuje, že po zprávě o nařízení evakuace se statisíce lidí začaly přesouvat ke zdravotnickému komplexu Al Šífa ve městě Gaza.



Civilisté uvnitř Gazy jsou zmateni a vyděšeni a obávají se, že nebudou moci uprchnout před tím, co by znamenalo největší vysídlení za poslední desetiletí,



- Zdravotnický komplex Al Šifa je největší v Gaze, je nervovým centrem zdravotnické infrastruktury města Gazy, které často poskytovalo útočiště civilistům ve městě během útoků nebo v krizových okamžicích. Již dříve se zde ukrývaly tisíce lidí a nemocnice utrpěla škody v důsledku náletů v okolí.



Lékař Ghassan Abu-Sittah z nemocnice Shifa včera uvedl: "Jsme na bodu mrazu. Na chodbách jsou zranění pacienti a nezbývají žádná lůžka. Nedaleký uprchlický tábor byl zasažen a všechny nemocnice jsou mimo, nad rámec svých kapacit."





- Izraelské letectvo od soboty svrhlo na Gazu 6 000 bomb, uvedlo ve čtvrtek pozdě večer. "Desítky stíhaček a vrtulníků zaútočily na řadu teroristických cílů teroristické organizace Hamas v celém pásmu Gazy. Doposud IAF svrhlo asi 6 000 bomb proti cílům Hamásu," uvedlo IAF na X. straně.



- Podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelské útoky zabily 1 500 Palestinců, z toho třetinu dětí. Zraněno bylo 6000 osob.



- OSN vyzvala k poskytnutí 294 milionů dolarů na "naléhavé potřeby" v Gaze a na okupovaném Západním břehu Jordánu. Organizace spojených národů vydala naléhavou výzvu k poskytnutí 294 milionů dolarů na řešení "nejnaléhavějších potřeb" v Gaze a na okupovaném Západním břehu Jordánu, kde v posledních dnech opustilo své domovy více než 400 000 Palestinců.



- Izraelský parlament ve čtvrtek schválil mimořádnou vládu jednoty premiéra Benjamina Netanjahua, v níž zasedla i řada středových opozičních zákonodárců, a dal tak najevo své odhodlání bojovat ve válce s Hamásem v Gaze.



Při skládání přísahy izraelské vlády jednoty Netanjahu pronesl projev, v němž s odkazem na rukojmí zajaté Hamásem slíbil: "Nepovolíme v úsilí přivést je zpět domů". S odkazem na Hamás vyzval země, které "udržují jejich přítomnost", aby čelily sankcím. Na závěr projevu řekl: "Čekají nás těžké dny".



- Podle armády bylo v Izraeli zabito více než 1 300 lidí, včetně 222 vojáků. Většina mrtvých byla zabita během jediného dne, kdy bojovníci Hamásu prorazili hranici a zaútočili na izraelské civilisty. Desítky izraelských a zahraničních rukojmích byly odvedeny zpět do Gazy. Izrael uvádí, že dosud identifikoval 97 z nich.



- Podle OSN izraelské bombardování zničilo jedenáct mešit a poškodilo 90 škol. Zničilo také 752 obytných a nebytových budov, které zahrnují 2 835 bytových jednotek, uvádí OSN s odvoláním na čísla ministerstva veřejných prací a bydlení v Gaze. Dalších téměř 1 800 bytů bylo neopravitelně poškozeno a stalo se neobyvatelnými, uvedla agentura. Agentura OSN rovněž vyjádřila znepokojení nad značným zničením civilní infrastruktury, která byla poškozena při ostřelování.



Podle OSN bylo více než 423 000 lidí nuceno opustit své domovy v pásmu Gazy v důsledku těžkého izraelského bombardování, které bylo odvetou za útoky Hamásu. Od čtvrtečního pozdního večera se počet vysídlených osob v Gaze zvýšil o 84 444 osob a dosáhl 423 378, uvedla humanitární agentura OSN OCHA v prohlášení zaslaném v pátek.



- Íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-Abdollahian varoval, že "pokračování válečných zločinů proti Palestině a Gaze" by mohlo otevřít novou válečnou frontu a že Izrael bude "odpovědný za následky".





