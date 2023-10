Palestincům v Gaze dochází voda a připravují se na nedostatek potravin

15. 10. 2023

čas čtení 18 minut

- Palestinská civilní obrana: V Gaze se pod troskami pohřešuje více než 1 000 lidí



Více než 1 000 lidí se v současné době pohřešuje pod troskami budov v Gaze, které se staly terčem smrtících izraelských náletů, uvedla v neděli palestinská civilní obrana.



Ve svém prohlášení civilní obrana uvedla, že 24 hodin po zásahu budov bylo z trosek vytaženo mnoho dalších živých lidí, informuje agentura Reuters.



Podle agentury Reuters dochází v Gaze stále více vody a přístřešky OSN ve městě jsou již zcela bez vody



Agentura Reuters uvádí:



Jake Sullivan, americký poradce pro národní bezpečnost, v neděli pro CNN uvedl, že mu izraelští představitelé sdělili, že v jižní části Gazy opět pustili vodu. Mluvčí izraelského ministerstva energetiky a vodního hospodářství Adir Dahan však uvedl, že voda teče pouze na jediném místě v jižní Gaze. Pracovníci humanitárních organizací v Gaze uvedli, že zatím neviděli důkazy o tom, že by voda opět tekla, a mluvčí vlády Gazy řekl, že voda neteče.



Po celý den stáli obyvatelé Gazy dlouhé hodiny ve frontách před pekárnami a tlačili se, aby si koupili chléb, protože hrozí obavy z nedostatku potravin. Umm Abdullah Abu Rizq přišla v sedm hodin ráno v naději, že nakoupí potraviny, aby nakrmila svou rodinu a ostatní, kteří se ukrývali v jejím domě.



"Stačí to pro sedm rodin a jejich děti?" zeptala se a v ruce držela malý igelitový sáček s chlebem. Víc už si koupit nemohla.



V Chán Júnisu obyvatelé spěchali do mešit, kde byly prozatím ještě k dispozici zásoby čisté vody. Obyvatel Eyad Aqel uvedl, že rozsáhlé výpadky elektřiny znamenaly, že nebylo možné načerpat vodu a doplnit její zásoby. V ruce držel malou plastovou nádobu na vodu, která podle něj bude jeho rodině sloužit k mytí a vaření.

- Izraelské ministerstvo zahraničí v telefonátu s Vatikánem uvedlo, že očekává, že "Vatikán bude více dbát na utrpení Izraelců", píše agentura Reuters.



Ministr zahraničí země rovněž vyzval Vatikán k jasnému odsouzení smrtícího terorismu proti Izraelcům a zopakoval právo Izraele na obranu.



V neděli papež František během svého týdenního projevu na Svatopetrském náměstí vyzval k vytvoření humanitárních koridorů na pomoc lidem, kteří jsou v současné době v Gaze obléháni, a vyzval také k propuštění rukojmích, které v současné době zadržuje Hamás.



"Důrazně žádám, aby se děti, nemocní, staří lidé a ženy a všichni civilisté nestali oběťmi konfliktu...



Kéž jsou respektována humanitární práva, především v Gaze, kde je naléhavě nutné zajistit humanitární koridory pro pomoc všem obyvatelům...



Tolik lidí již zemřelo. Prosím, aby se již neprolévala nevinná krev ani ve Svaté zemi, ani na Ukrajině, ani nikde jinde. Už dost! Války jsou vždy porážkou, vždy," dodal.



Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin v pátek nabídl zprostředkování konfliktu a útok Hamásu na izraelské občany označil za "nelidský".



"Je právem těch, kteří jsou napadeni, se bránit, ale i legitimní obrana musí respektovat parametr přiměřenosti," řekl Parolin.





- Íránský ministr zahraničí Hosejn Amirabdollahian řekl, že Spojené státy utrpí "značné škody", pokud se probíhající válka v Gaze rozšíří do většího konfliktu, uvedla v neděli Al Jazeera.



"Prostřednictvím svých spojenců jsme sionistickému režimu vzkázali, že pokud nepřestane se svými zvěrstvy v Gaze, Írán nemůže zůstat pouhým pozorovatelem," citovala íránská státní média Amirabdollahjana, informuje agentura Reuters.



"Pokud se rozsah války rozšíří, budou způsobeny značné škody i Americe," dodal Amirabdollahian.



- Desetitisíce lidí v Maroku vyšly v neděli do ulic na znamení solidarity s Palestinci, což byla největší demonstrace v zemi od její normalizace s Izraelem v roce 2020.



Informovala o tom agentura France-Presse:



Davy táhnoucí se v délce dvou kilometrů pochodovaly hlavním městem Rabatem v rámci masového shromáždění, které svolala aliance islamistických stran a levicové koalice.



"Lid osvobodí Palestinu," skandovali demonstranti, zatímco jiní mávali obrovskými palestinskými vlajkami, oblékali si kefíje a vyjadřovali "bezpodmínečnou podporu odporu proti okupaci".



"Omlouváme se obyvatelům Gazy, protože nemůžeme dělat víc než protestovat," řekla padesátiletá univerzitní profesorka Šeherezáda Bekkariová, která se svými dětmi cestovala více než 200 kilometrů z Fezu, aby se k protestu připojila.



"Pryč se sionismem," stálo na některých transparentech, zatímco jiné hlásaly, že "Hamás je Palestina".



Někteří protestující v Maroku dupali na izraelské a americké vlajky a odsuzovali podporu Izraele ze strany Washingtonu. Jiné transparenty odsuzovaly "terorismus bez ohledu na jeho pachatele".



/ Více než 600 000 obyvatel Gazy se v rámci pokračující evakuace z Gazy přesunulo na jih, uvedl v neděli mluvčí izraelské armády.



Podle agentury Reuters mluvčí rovněž uvedl, že Izrael je připraven bojovat na dvou frontách a v případě potřeby i na více frontách, a dodal, že Hizballáh vyhrocuje situaci na libanonské hranici ve snaze zabránit protiofenzívě v Gaze.



Mluvčí rovněž uvedl, že Izrael informoval rodiny 155 zajatců, které v současné době drží Hamás.







- V době, kdy se Gaza potýká s nedostatkem vody, toto je transkript výroků zástupce zdravotnického koordinátora organizace Lékaři bez hranic Dr. Mohammeda Abu Mughaiseeba z Gaza City:

Dnes pozorujeme intenzivní přestřelky v několika oblastech podél modré linie mezi libanonským územím a Izraelem.





K zásahům došlo na obou stranách modré linie. Naše velitelství v Naqouře bylo zasaženo raketou a my pracujeme na ověření, odkud. Naši příslušníci mírových sil v té době nebyli v krytech. Naštěstí nebyl nikdo zraněn...





Připomínáme všem zúčastněným stranám, že útoky na civilisty nebo pracovníky OSN jsou porušením mezinárodního práva, které se může rovnat válečnému zločinu.





- Americký prezident Joe Biden v neděli na Twitteru uvedl, že hovořil s prezidentem Palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem:



Ujistil jsem ho, že spolupracujeme s partnery v regionu, abychom zajistili, že se k civilistům v Gaze dostanou humanitární dodávky, a abychom zabránili rozšíření konfliktu.



Biden rovněž uvedl, že znovu odsoudil útok Hamásu na Izrael a že Hamás "nezastává právo palestinského lidu na důstojnost a sebeurčení".



- Írán varoval Izrael před eskalací, pokud neukončí agresi proti Palestincům, uvedla v neděli podle agentury Reuters íránská polooficiální tisková agentura Fars.



"Pokud sionistické agrese nepřestanou, ruce všech stran v regionu jsou na spoušti," uvedl íránský ministr zahraničí Hosejn Amirabdollahian.



- Zdravotníci v Gaze začali ukládat mrtvoly do mrazicích vozů na zmrzlinu, protože jejich převoz do nemocnic je příliš riskantní a na hřbitovech dochází místo, informuje agentura Reuters.



Videa zveřejněná na internetu ukazují těla zabalená v bílé látce naskládaná uvnitř prázdných nákladních aut.



Na jednom videu, které na Instagramu zveřejnil palestinský fotoreportér Montaz Azaiza, je vidět, jak ze zavřených dveří kamionu vytéká krev.



"Není to tak, jak to vidíte. Nejsou to náklaďáky na zmrzlinu. Jsou to zmrzlinářské vozy pro mrtvoly," uvedl Azaiza ve videu.



"Protože není elektřina a těl mrtvých lidí je hodně, lidé je používají, aby ušetřili místo a poskytli chladné místo pro těla," napsal Azaiza v popisku.





-Ministerstvo zdravotnictví v Gaze: Od 7. října zahynulo 2450 Palestinců a dalších 9200 bylo zraněno.



Ministerstvo zdravotnictví Gazy oznámilo, že od 7. října bylo při izraelských útocích na Gazu zabito 2 450 Palestinců, informuje agentura Reuters.



Ministerstvo také dodává, že 9 200 osob bylo zraněno.



- Izrael čelí odsouzení ze strany humanitárních organizací za nucenou evakuaci pacientů z Gazy, kteří jsou v současné době hospitalizováni, přičemž Světová zdravotnická organizace uvedla, že evakuace "se může rovnat rozsudku smrti".



- Přinášíme zprávu pracovníka organizace Save the Children, který je v současné době na cestě v Gaze se třemi dětmi:



"Když toto píšu, držím se veškeré odvahy, kterou jsem schopen sebrat, ačkoli nevím, zda tato zpráva bude mou poslední ...



Nikdo si nedokáže plně uvědomit rozsah utrpení. Nemám pro své tři malé děti odpovědi na to, co přijde.



Poprvé v životě jsem se přistihl, že cítím pocit beznaděje a bezmoci, který nepředstavuje to, kým jsem...



V minulosti jsem se často cítil zdrcený a ptal se, proč jsem se nerozhodl opustit tento obležený pás, i když to znamenalo jít proti svému přesvědčení. Ptal jsem se, proč jsem nedal přednost budoucnosti své rodiny a proč jsem neměl odvahu učinit toto těžké rozhodnutí. Moje desetiletá dcera byla svědkem již tří rozsáhlých bojů.



Sám sobě jsem si však vždy odpovídal, že mě zde drží hluboké pouto k zemi, kde jsem se narodil, vyrůstal a mám na ni nespočet vzpomínek - mé kořeny, a pocit identity hrdého Palestince.



Dnes už mě tyto otázky nepronásledují. Z Gazy není cesty ven. V Gaze není žádné bezpečné místo.



Můj sen je prostý - probudit se ráno se svými dětmi v náručí, živé a zdravé, a aby toto násilí skončilo.



Modleme se za lepší dny."





- Canterburský anglikánský arcibiskup se připojil ke sboru lidí, kteří vyzývají Izrael, aby zrušil příkaz k evakuaci nemocnic a zdravotnických zařízení v Gaze. Uvedl, že v anglikánské nemocnici v regionu byli přes noc zraněni čtyři zaměstnanci.



Justin Welby ve svém prohlášení uvedl:



"Nemocnice a pacienti v Gaze jsou ve vážném nebezpečí. Vážně nemocní a zranění pacienti v anglikány provozované nemocnici Ahlí - a v dalších zdravotnických zařízeních v severní Gaze - nelze bezpečně evakuovat. Dochází jim zdravotnický materiál. Hrozí jim katastrofa.



Nemocnice Ahlí byla včera večer zasažena izraelskou raketovou palbou, při výbuchu byli zraněni čtyři zaměstnanci. Zasaženy byly i další nemocnice.



Vyzývám ke zrušení příkazu k evakuaci nemocnic v severní Gaze - a k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotníků, pacientů a civilistů.



Zlé a barbarské teroristické útoky Hamásu na Izraelce byly rouhavou nehorázností. Civilisté v Gaze však nejsou zodpovědní za zločiny Hamásu.



Prosím, pokračujte v modlitbách za všechny nevinné lidi, Izraelce i Palestince, kteří se ocitli v zajetí strašlivých násilností ve Svaté zemi."



- Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zopakoval své varování, že izraelské příkazy k evakuaci jsou "rozsudkem smrti" pro ty, kterým je poskytována lékařská péče. Ve zprávě zveřejněné na sociálních sítích označil zdravotní situaci v Gaze za "zoufalou": "Útoky na zdravotní péči způsobují další úmrtí a zranění. Příkazy Izraele k evakuaci nemocnic jsou prakticky nesplnitelné a pro nemocné a zraněné představují rozsudek smrti. Zdravotníci zůstávají po boku svých pacientů. WHO vyzývá Izrael, aby chránil zdravotnická zařízení, zdravotnické pracovníky, pacienty a civilisty a aby okamžitě zrušil příkazy k evakuaci nemocnic."





- Egyptský prezident Abdel Fatah al-Sisi řekl americkému ministru zahraničí Antony Blinkenovi, že reakce Izraele na útok Hamásu přesahuje rámec sebeobrany a představuje kolektivní trest. V televizních komentářích během nedělního setkání s Blinkenem v Káhiře Sísí rovněž uvedl, že odmítá, aby se konflikt zaměřil na jakékoli civilisty.



Již dříve se v prohlášení kanceláře egyptského prezidenta uvádělo, že Egypt odmítá jakýkoli plán na vysídlení Palestinců "na úkor jiných zemí" a že vlastní bezpečnost Egypta je červenou linií. Uvedl, že Palestinci by měli zůstat na svých územích a že se snaží zajistit dodávky pomoci.



- Izraelský ministr komunikací uvedl, že usiluje o možné uzavření místní kanceláře Al-Džazíry, a obvinil katarskou zpravodajskou televizní stanici z údajného podněcování na podporu Hamásu a z vystavování izraelských vojáků možnému útoku z Gazy. Šloma Karhi řekl, že návrh na uzavření Al-Džazíry byl prověřen izraelskými bezpečnostními úředníky a zkoumají jej právní experti. Dodal, že návrh předloží vládě později během dne. Al-Džazíra ani vláda v Dauhá se k tomu bezprostředně nevyjádřily.



- Deník Jerusalem Post informoval, že Írán poslal Izraeli prostřednictvím OSN soukromý vzkaz, že by mohl zasáhnout, pokud bude Izrael pokračovat ve vojenské kampani v Gaze.



- Místopředseda irské vlády a ministr zahraničních věcí Micheál Martin vyzval Izrael, aby znovu promyslel svůj pokyn k evakuaci obyvatel severní části pásma Gazy.



- Britský ministr zahraničí prohlásil, že Izrael by měl projevit "zdrženlivost", což znamená mírnou změnu tónu ze strany britské vlády. James Cleverly v neděli vyzval Izraelské obranné síly, aby projevily "disciplínu" a vyhnuly se hromadným obětem. Pro BBC uvedl, že britská vláda lobbovala v Egyptě, aby otevřel hraniční přechod Rafáh.



- Skotská národní strana podpořila výzvy OSN k okamžitému příměří v pásmu Gazy. Návrh, který byl v neděli ráno na jejím výročním sjezdu v Aberdeenu přijat s velkým ohlasem, následuje po opakovaných výzvách Humzy Yousafa, skotského premiéra a předsedy SNP, ke zdrženlivosti v konfliktu. Yousafova tchyně a tchán, který je Palestinec, uvízli v Gaze a žijí bez jídla, vody a energie.



- Izraelský ministr energetiky v neděli uvedl, že mezi premiérem Benjaminem Netanjahuem a americkým prezidentem Joem Bidenem bylo dohodnuto rozhodnutí o obnovení dodávek vody do některých částí jižní Gazy.





Ministr energetiky Israel Katz podle agentury Reuters uvedl, že rozhodnutí částečně obnovit dodávky vody je v souladu s izraelskou politikou.



- Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zopakoval své varování, že izraelské příkazy k evakuaci jsou "rozsudkem smrti" pro ty, kterým je poskytována lékařská péče.



Ve zprávě zveřejněné na sociálních sítích označil zdravotní situaci v Gaze za "zoufalou":





"Zdravotní situace na severu Gazy je zoufalá. Útoky na zdravotní péči způsobují další úmrtí a zranění. Příkazy Izraele k evakuaci nemocnic jsou prakticky nesplnitelné a pro nemocné a zraněné znamenají rozsudek smrti. Zdravotníci zůstávají po boku svých pacientů. WHO vyzývá Izrael, aby chránil zdravotnická zařízení, zdravotnické pracovníky, pacienty a civilisty a aby okamžitě zrušil příkazy k evakuaci nemocnic.!



Ke zprávě byl přiložen zvukový záznam, na němž doktor Júsef Abú-Al Ríš hovoří s WHO z nemocnice v Gaze.





"Nikdo si nedokáže představit, co se děje na místě. Je to velmi hrozné. Evakuace Šífy (nemocnice), to je něco nemožného. Vlastně všechny ostatní nemocnice, i když rozšířily svou kapacitu a lůžkovou kapacitu a po rozšíření jsou všechny plně obsazeny oběťmi a zraněnými pacienty. Takže nikdo nemůže evakuovat nemocnici, protože v těch nemocnicích nejsou žádná další lůžka.



A další věc, většina případů je nestabilní. A pokud je chceme dokonce převézt, i když jsou v jiných nemocnicích další lůžka, což není pravda, zemřou, protože jsou příliš nestabilní na to, aby je převezli.



- Izrael se od svého rozhodnutí "odpoutat se" od Gazy v roce 2005 nedomnívá, že Gazu okupuje, OSN a další strany se však domnívají, že okupuje, protože Izrael nadále kontroluje vzdušný prostor a teritoriální vody Gazy a je schopen přerušit dodávky veřejných služeb a blokovat přísun potravin a pohonných hmot.





Podrobnosti v angličtině ZDE



"Dnes jsme poslední dvě hodiny hledali pitnou vodu. Dokonce ani pitná voda už není k dispozici, Je to velmi obtížné... Není elektřina, normální voda se také nečerpá. Nemocnice sotva fungují...Celý den ostřelují. Nevíme, co bude zítra, ani kam půjdeme."

UNRWA, agentura OSN na podporu palestinských uprchlíků, v neděli uvedla, že izraelské smrtící údery na Gazu vedly k "bezprecedentní lidské katastrofě", počet obětí v Gaze vzrostl na 2 670 a 9 600 osob bylo zraněno.

V rozhovoru s novináři Philippe Lazzarini, generální komisař UNRWA, řekl:

"Zvyšte poplach, že od dnešního dne, kdy zde hovořím, moji kolegové z UNRWA v Gaze již nejsou schopni poskytovat humanitární pomoc.

Ve skutečnosti se Gaza dusí a zdá se, že válka právě teď ztratila svou lidskost... Když se podíváme na otázku vody, všichni víme, že voda je život a Gaze dochází voda a Gaze dochází život."

Po jednání amerického prezidenta Joea Bidena s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem izraelský ministr energetiky Israel Katz uvedl, že dodávky vody do jižní části Gazy se obnovují.

"To vytlačí civilní obyvatelstvo do jižní [části pásma Gazy]," uvedl Katz v prohlášení týden poté, co Izrael v rámci "úplného obléhání" přerušil dodávky vody do Gazy.

Obec Beni Suheila na jihu Gazy potvrdila, že dodávky vody do vesnice byly obnoveny, informovala agentura France-Presse.

Od 7. října bylo zabito nejméně 2 670 Palestinců a dalších 9 600 bylo zraněno, informovalo v neděli ministerstvo zdravotnictví Gazy.

Více než 40 % Gazy obývají děti mladší 15 let, za poslední týden bylo v důsledku smrtících izraelských náletů zabito přes 700 dětí.

V nedělním prohlášení UNIFIL se uvádí: