Gaza: "Co ten chlapec udělal, že ho zabili?"

13. 10. 2023

čas čtení 2 minuty

Moderátor Channel 4 News: Júsef Hamás je filmař a pracuje také pro Norskou radu pro uprchlíky. Je uvnitř Gazy. Pomáhá nám materiály, které nám poslal. Další velmi silný film, jeho osobní svědectví o tom, čeho byl svědkem. Uvnitř pásma Gazy.



"Stále naléhavě, velmi naléhavě potřebuji sanitku. Jsme tu od úsvitu."

Kolik lidí jste našli?





"Zachránili jsme asi 500 lidí."





Júsef Hamás: Nikdo není tam, kde by měl být.







"Ještě musíme najít ostatní. Pohřešuje se jich mnohem víc. Tolik rodin sem přišlo hledat útočiště z Bejt Hanúnu."







Júsef Hamás: Mysleli si, že takhle to bude bezpečnější.









Prosí mě, abych pokračoval v natáčení, když nese svého malého bratrance Mohammeda. Chci, aby to svět viděl, pláče.













"Co ten chlapec udělal?"





Júsef Hamás: Stejně jako Mohammed, mnozí z těch, kteří včera v noci zemřeli v táboře Jabalia, zde nežili. Nikdy by nebyli bombardováni. Neměli kam jinam jít.









"Můj bratr je pod těmi troskami a jeho pět dětí. Moje sestra má čtyři děti. Jsou tam pod těmi troskami děti. Ano, jsou tam děti."









Júsef Hamás: Izraelským dronům říkáme zvuky. Bzučení včel, neustálé hučení. Nikdy nás neopouštějí. Dochází nám místa, kde se můžeme schovat. Dochází nám to, co potřebujeme k přežití. A dochází nám čas.









"Potřebujeme auto. Potřebujeme sanitku. Potřebujeme další látku, kterou ho přikryjeme."





"Najednou se z nás stali žebráci. Stali jsme se bezdomovci jen kvůli Netanjahuovi, aby mohl být hrdinou na úkor Palestinců. Zničil naše domovy bez varování, zatímco jsme spali.

To je vše, co mám."









Júsef Hamás: Máte pocit, že se zdi uzavírají a vy nemůžete popadnout dech. Protože to nikdy nepřestane. Pozdě odpoledne, když běží, se nahoru hrnou přeživší. Kolem se mihne příliš malý kojenec. Příliš malé dítě pro tento případ. Blíže k výbuchu odnášejí další dítě. Jak je udržíme v bezpečí? Děti ve škole Spojených národů. Ale domů nechodí. ze tříd se staly ložnice.





Školák: "Když jsme odešli, začaly létat rakety z obou stran. Silnice byly zablokované a pak jsem viděl sanitku vzhůru nohama."





Júsef Hamás: Vypadá to, jako by ty děti nevěděly, co se děje. Ale oni to vědí.







Zdroj v angličtině ZDE, od minuty 5:











