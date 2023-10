Gaza: 1400 mrtvých, nemocnice na pokraji kolapsu

13. 10. 2023

čas čtení 4 minuty





Paradoxní je, že Channel Four, tato britská terestrická veřejnoprávní televize, vysílá tento materiál ve svých hlavních večerních zprávách každý večer asi deseti milionům lidí v Británii, avšak když toto video umístí na YouTube, ta ho blokuje pro nezletilé jako "nebezpečný materiál".

Moderátor Channel 4 News: Humanitární organizace v Gaze varují, že přeplněné nemocnice mají palivo do generátorů už jen na tři nebo čtyři dny a bez elektřiny bude ošetření tisíců zraněných samozřejmě téměř nemožné, protože Izrael v bombardování Gazy neúnavně pokračuje.

OSN uvedla, že za poslední čtyři dny přišlo o střechu nad hlavou nejméně 340 000 obyvatel Gazy.

Přechod mezi Egyptem a Gazou v Rafě zůstal dnes uzavřen navzdory snahám Egypta o zprostředkování dohody, která by umožnila průjezd pomoci a pohonných hmot.

V Tel Avivu došlo k veřejnému projevu podpory Izraeli, když se americký ministr zahraničí Anthony Blinken setkal s premiérem Benjaminem Netanjahuem. Blinken se má dnes také setkat s vedoucím představitelem Palestinské samosprávy v Jordánsku a v Sýrii byla uzavřena mezinárodní letiště v Damašku a Aleppu. Po bombovém útoku, ze kterého syrská státní média obvinila Izrael.

Mezitím Hamás, který státy považují za teroristickou organizací, dnes stále drží 150 rukojmích. Izraelský ministr přislíbil, že obléhání Gazy bude pokračovat, dokud nebudou propuštěni, informuje Paraic O'Brien.







Reportér: Je to již pátý den páté války mezi Izraelem a Hamásem. Nejprve pohled z dronů izraelských obranných sil, které podle nich tento týden shodily na Gazu 6000 bomb. Jejich zdůvodnění? Hamás se do těchto komunit natolik integroval, že je třeba to udělat. Ale varování: na místě to vyvolává scény bolesti a tísně. Některé lidi to zcela přemohlo. Jiní křičí nebo nesnesou křik. A ještě jiní, kde je truchlení zcela tichou záležitostí.





Podle ministerstva zdravotnictví Gazy se počet mrtvých blíží 1500 a přes 6000 zraněných. OSN uvádí, že téměř 340 000 lidí přišlo o domov. To je přibližně 15 % obyvatel pásma Gazy. Čísla, která budou během několika hodin zastaralá. A někde v této rozlehlé oblasti je asi 150 rukojmích.









Izraelka: "Jsme tu silní. Jsme tady na tomto místě silní. Teď už i v Tel Avivu a všude jinde."





Reportér: Diplomat Anthony Blinken se dnes v Izraeli setkal s některými z těch, kterým se podařilo uniknout sobotnímu útoku. Mezi mrtvými bylo 25 Američanů. Blinken vedle obklíčeného izraelského premiéra hovořil o svém vlastním židovském dědictví a o americké pevné podpoře Izraele.





Rovněž přirovnal krutosti Hamásu se zvěrstvy jiné islamistické skupiny, s níž Amerika vstoupila do války.





"V litanii brutality a nelidskosti. která ano, připomíná to nejhorší z ISIS."





Ještě dnes se má ministr zahraničí v Jordánsku setkat s králem Abdalláhem a šéfem palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem. Někým, kdo má v Gaze přesně nulový vliv. Zítřejší etapa Blinkenova turné zahrnuje Katar. Mezinárodní diplomacie se nyní soustředí na to, aby zabránila rozšíření války a získala propuštění rukojmích. K tomu je však zapotřebí páky, kterých mají USA v regionu mnohem méně než dříve.









Makram Rabah, Americká univerzita v Bejrútu: Na Hamás existují dvě hlavní páky. Jedním z nich je Katar, protože Katar již dlouhou dobu Hamás financuje a také v něm sídlí jeho nejvyšší vedení, a je zřejmé, že hlavní vliv a hlavní loutkovodič Hamásu je íránský režim.





Reportér: Diplomatické páky pro USA a jejich partnery na Blízkém východě stále existují, ale stejně tak i spouštěče širšího požáru. Uvádí se, že Izrael dnes bombardoval syrská letiště v Damašku a Aleppu, pravděpodobně zaměřená na přilétající íránské zbraně určené pro jeho zmocněnce.





"Poselství, které přináším do Izraele, je následující. Můžete být sami dost silní na to, abyste se bránili, ale dokud existuje Amerika. Nikdy, nikdy nebudete muset. Vždycky vám budeme stát po boku."Svět zatajuje dech před izraelskou pozemní ofenzívou. Gaza, stejně jako vysídlené rodiny, které se ukrývají v této škole ve městě Gaza. Trojrozměrné diplomatické šachy jsou jedna věc. Něco jiného ale je, když šachovnice hoří.