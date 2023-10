Ruská agrese na Ukrajině: Ruský útok na východoukrajinské město Avdijivka pokračuje již čtvrtým dnem

14. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

- Zástupce Ruska při OSN Vasilij Nebenzia prohlásil, že zesílené boje na východě znamenají novou etapu ruské ofenzívy a že to znamená konec ukrajinské protiofenzívy.



"Ruské jednotky již několik dní přecházejí na aktivní bojové akce prakticky na celé frontové linii," řekl Nebenzia na zasedání Rady bezpečnosti OSN.



"Takzvanou ukrajinskou protiofenzívu lze tedy považovat za ukončenou."



Ve Washingtonu však mluvčí Rady národní bezpečnosti John Kirby souhlasil, že ruská akce se rovná "nové ofenzívě" - což ukazuje, že Rusko není v žádném případě připraveno vzdát se svého tažení -, ale řekl, že je přesvědčen, že ukrajinská armáda ruské síly porazí.



Vojenský analytik Serhij Zgurec, píšící na internetových stránkách Espreso TV, uvedl, že Avdijivka odolala ruským útokům již v roce 2014, kdy se Ruskem financovaní separatisté zmocnili velkých kusů ukrajinského území. Od té doby byla oblast opevněna.



V Avdijivce řekl ukrajinské státní televizi Vitalij Barabaš, šéf vojenské správy města: "Boje probíhají již čtyři dny po sobě "Mají značné rezervy personálu a techniky. Avdijivka je zcela v plamenech. Střílejí, používají všechno, co mají. Nemocnice je opět pod palbou, stejně jako administrativní budovy a naše dobrovolnické centrum."



Rusko zaměřilo své tažení podél tisícikilometrové fronty na východní oblasti Doněcka a Luhanska.



Ukrajinská protiofenzíva zahájená v červnu dosáhla určitého pokroku jak na východě, u Bachmutu, tak na jihu, kde Kyjev doufá, že přeruší pozemní most spojující ruské pozice na jihu a východě.



Zisky se však zatím nevyrovnají rychlým úspěchům, kterých bylo dosaženo při postupu na severovýchodě a jihu v loňském roce.







- Ruské úřady zadržely tři právníky zastupující vězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného poté, co prohledaly jejich byty





- Na konci zasedání Mezinárodního měnového fondu v Marrákeši se neočekává vydání závěrečného komuniké kvůli neshodě, jak se vyjádřit k ruské válce na Ukrajině, uvedl v pátek jeden z evropských představitelů.







Podrobnosti v angličtině ZDE

