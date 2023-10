Balíček a rodiny s dětmi na dávkách

14. 10. 2023 / Boris Cvek

Tak nám Sněmovna schválila balíček. Jde o balíček opatření určených vládou k ozdravění státního rozpočtu. Blíží se volby, takže jde asi o balíček poslední, jak ostatně připustil ministr financí Stanjura. Šetřit bude třeba podle něj ovšem tak jako tak. Vláda ovšem už dávno ztrácí podporu veřejnosti a začíná se to znatelně projevovat dokonce v preferencích voličů ODS, z nichž mnozí ve srovnání s tím, koho volili v roce 2021, už od ODS utíkají. Co nám tedy nový balíček přinese, až vstoupí v platnost? Seznam informuje, že podle propočtů ekonomů a daňových poradců se odvody domácností zvýší v důsledku balíčku o desítky tisíc korun a nejvíce to dolehne na středně příjmové zaměstnance, kteří mají děti.

Někdo to zaplatit přece musí. Proč ne zrovna středně příjmoví zaměstnanci s dětmi? Kdyby snad kvůli tomu měli potíže, mohou přece, jak vláda radí a naléhá, využit sociální systém. Už nyní má podle PAQ Research nárok na přídavek na děti téměř polovina všech rodin s dětmi. Využívá toho ale jenom 13 procent z nich. Tím lépe pro státní rozpočet přece. Samozřejmě vláda bude naléhat, aby se lidé neostýchali a šli do toho. Podle PAQ Research je ale žádost o dávku složitá.

Cílem vlády je zřejmě dostat do dávkového systému prakticky všechny rodiny s dětmi, hlavně rodiny zaměstnanců. Rodiny je přece třeba podporovat, a tak dostanou podporu ze sociálního systému. Rozhodně ať se nikdo nebojí, že by ho vláda nechala padnout. To nikdy! Zároveň se tím pomůže státnímu rozpočtu a třeba se tak i povzbudí růst HDP, neboť rodinám s dětmi na dávkách se konečně vrátí optimismus a začnou vykupovat obchody. Vláda to má dokonale promyšlené.

Samozřejmě to zajistí také návrat pravicových voličů k vládním stranám. Konečně totiž pochopí, jak chutnají pravicové recepty v praxi. Budou jásat, že se mohou podílet na zcela racionální a přirozené politice. A až si přečtou o rekordních ziscích těch nejbohatších, zamnou si ruce a řeknou si: to jsem rád, že jsem urval svým dětem od úst, aby trh mohl nerušeně fungovat!

