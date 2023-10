Gaza: Bez jídla, bez vody, bez elektřiny

15. 10. 2023

Reportér Channel 4 News: Jeden z nesčetných nočních výjezdů záchranné služby v Gaze, toto je Džabalíja.



Muž: "Tohle je genocida.

Ne válka. Genocida. Je to pokus o vysídlení obyvatel pásma Gazy. Ale to se nestane."



Reportér: Desetitisíce lidí prchají ze severu na jih Gazy před pozemní invazí, kterou Izrael hrozí. To je však daleko od 1,1 milionu lidí, kteří zde žijí. Natočila toto pro nás Sapphire. Ona a její tři děti jedou na jih a na rozdíl od mnohých mají auto a palivo.





Světová zdravotnická organizace říká, že nucené vysídlení vážně nemocných a zraněných lidí Izraelem je jako rozsudek smrti. Uznává, že Izrael možná řekl, že nechal dvě cesty na jih otevřené. Ale zrovna včera činitelé v Gaze tvrdí, že izraelský úder zasáhl konvoj prchajících civilistů a zabil sedmdesát lidí.

"Tohle je genocida.

USA a Katar se pokoušejí otevřít přechod Rafáh na jihu Gazy do Egypta, ale Egypt nechce přijmout masivní příliv uprchlíků. A tak se čeká.









Sanam Vakil, Chatham House: "Egyptská vláda se prostřednictvím této záležitosti snaží vyvinout tlak na Izraelce prostřednictvím Američanů, ne-li přímo. A lobbuje u mezinárodního společenství za humanitární pomoc a za podporu při vytváření humanitárního koridoru."





Reportér: I když se Rafáh otevře, vypadá to jako úniková cesta pouze pro držitele zahraničních pasů.





Dívka: "Všude, kde jdu, jdu a utíkám. Nacházím jen bomby a mrtvé lidi a jednou možná skončím jako oni. Ale je to pro mě opravdu děsivé." (Pláče)









Reportér: Na druhé straně čekají kamiony se zoufale potřebnou pomocí. Míří na sever do Gazy. Kliniky a nemocnice v celém pásmu Gazy se nyní dostaly na pokraj zahlcení. Dovolali jsme se britskému lékaři, doktoru Ghassanu Abu-Sittovi v hlavní nemocnici al-Šifah.





Doktor Ghassan Abu-Sitta: "Pokud nedojde k pauze, dojde v nemocnici ke katastrofě v oblasti veřejného zdraví v souvislosti s infekčními chorobami. Těla se hromadí. Lidé se bojí pohřbít své mrtvé. Projíždíte kolem. V jedné ze zničených budov je velmi, velmi, velmi cítit zápach rozkládajících se těl. Zdá se, že už nejsou schopni vynést těla."





Reportér: Gazanské úřady uvádějí, že zahynulo kolem dvou a půl tisíce lidí, z toho více než 700 dětí, nejméně 9000 bylo zraněno. Gaza však není jedinou frontou. Tento týden bylo na Západním břehu Jordánu zabito téměř 60 lidí a dnes si Hizballáh a izraelské síly vyměnily raketovou a dělostřeleckou palbu na severní hranici Izraele s Libanonem.





Ale právě Gaza čeká na invazi. Premiér Netanjahu, kterého Izraelci obviňují z toho, že umožnil invazi Hamásu, nyní připravuje své vojáky na válku.





"Jste připraveni na to, co přijde?" ptá se. Ptal se jich opakovaně. S třetinou milionu povolaných záložníků se izraelské tanky, dělostřelectvo a pěchota shromáždily poblíž hranic k poslední invazi v řadě od doby, kdy se Hamás před 16 lety ujal v Gaze moci.





Moderátor: Doufali jsme, že budeme moci mluvit s mluvčím izraelské vlády. Právě ale musel kvůli poplachu utéct ze svého stanoviště ve studiu do protileteckého krytu. Pojďme tedy nyní k Secunderu Kermanimu, našemu zahraničnímu zpravodaji, který se k nám připojuje živě z Asdodu, severně od izraelských hranic s Gazou. Také jste zřejmě měli poplach.





Reportér: Ano, právě proto dnes přilétly další rakety, právě před zhruba půl hodinou došlo k poslední palbě. Ale také jsme viděli premiéra Benjamina Netanjahua, jak jsme viděli v reportáži Alexe, který poprvé navštívil jižní Izrael. A byl silně kritizován za to, že se nesetkal s rodinami, že se nezúčastnil pohřbů.





Spousta lidí tady vyčítá jemu osobně a určitě i jeho vládě, že neudělali víc, aby zabránili tomuto strašnému masakru, a dnes jsme také slyšeli od vysokého bezpečnostního představitele, který připustil, že hodnocení, že Hamás byl odrazen a oslaben předchozími střety s Izraelci, bylo chybné.





Tradiční názor byl, že Hamás má zájem především na zlepšení ekonomické situace lidí v Gaze. Místo toho víme, že plánovali a zosnovali tento strašlivý útok, tentýž bezpečnostní činitel také uvedl, že jen několik hodin před začátkem útoku minulou sobotu byl ve čtyři hodiny ráno na neplánovanou poradu povolán šéf izraelské domácí zpravodajské služby Šin Bet. Ačkoli však přicházely nové zpravodajské informace, neodůvodňovaly podle něj mobilizaci.









Reportér: No, izraelská armáda nezachází do operačních detailů. Z toho, co říkají někteří představitelé, se zdá, že termín evakuace ze severu Gazy na jih Gazy byl poněkud prodloužen. Izraelská armáda říká, jak jste zdůraznil, Matte, že vypracovala plány pro tuto ofenzívu ze země, vzduchu a moře, a také získává více informací o tom, jaké by mohly být cíle této operace, přičemž zdejší představitelé říkají, že Hamás už nebude mít moc nad Gazou. Co bude následovat? Kdo bude v budoucnu u moci? To je velká otázka. Znovuobsazení pásma Gazy by bylo pro Izrael z dlouhodobého hlediska přinejmenším velmi náročné. Palestinská samospráva, která má na starosti Západní břeh Jordánu, je již nyní velmi nepopulární.







Moderátor: Sedcundere, opravdu moc děkuji. Nyní je tu se mnou zástupce charitativní organizace Action Aid. Gemma Cosialis Guillenová. Děkuji vám mnohokrát. A doufám, že jsem vaše jméno příliš nezkomolil. Děkuji, že jste přišla na naši pozici. Co slyšíte od svých lidí v pásmu Gazy?







Gemma Cosialis Guillenová: Když se nám s nimi podařilo navázat kontakt, slyšíme, že jsou zoufalí, že nevědí, co mají dělat. Říkají, že umírají, že pomalu umírají. Takže je to opravdu znepokojující. Ano, to je to, co -







Moderátor: Pomalu umírají.







Gemma Cosialis Guillenová: Jo.





Moderátor: Jsou evakuováni, nebo stále zůstávají na místě?







Gemma Cosialis Guillenová: Čtyři z nich. Evakuovali se směrem na sever, ale jeden z nich zůstává. Jeden z nich zůstává na severu.





Moderátor: A proč zůstává na severu?





Gemma Cosialis Guillenová: Protože má velkou rodinu. Nemá stejnou možnost pohybu, dopravní prostředky kam? Málo věcí. Takže to není pro všechny stejné. Ti nejzranitelnější, lidé, kteří nemají prostředky, lidé se zdravotním postižením, ženy, těhotné ženy, starší lidé nebo -.





Moderátor: V pásmu Gazy je něco kolem 35 000 žen, které zřejmě v příštích měsících někdy porodí. . To je velké číslo. A vy o ně máte samozřejmě starost.





Gemma Cosialis Guillenová: Samozřejmě, samozřejmě.







Moderátor: A co nemocnice? Myslím tím, že nemocnice jsou naprosto přeplněné pacienty.







Gemma Cosialis Guillenová: Ano, ano, jsou v konfliktu.







Moderátor: V tuto chvíli. Slyšeli jste o jejich evakuaci?







Gemma Cosialis Guillenová: Ano. Naši partneři, mimochodem, je to jedna z nemocnic. Je to od našeho partnera. Včera jim bylo řečeno, aby evakuovali nemocnici. Neudělali to. Dnes dostali další upozornění. Neevakuovali se. Stále léčí pacienty. Ale ano, je to velmi znepokojující, protože ano, je to porušení mezinárodního práva.





Moderátor: Přesně. A máte představu, jaká bude nakonec realita pro ty dva miliony lidí vytlačených na jih pásma Gazy, pokud se tam dostanou? Jak by to vypadalo? Žádné jídlo, žádná voda? Ne, elektřina.







Gemma Cosialis Guillenová: Zoufalství. Zoufalí a panikařící, protože nevědí, co mají dělat. Co se stane? Jo, nemají vodu. Nemají jídlo. Nemají tam nic. A na jihu. Stojí za zmínku, že to už bylo bombardováno. Ano.







Moderátor: Moc vám děkuji, že jste přišla. Držte se.











