"Situace je zničující."OSN varuje, že potraviny a voda v Gaze "velmi brzy" dojdou

12. 10. 2023

In Gaza, hundreds of thousands of people are living without food, water & essential supplies.@WFP's emergency operations could provide a vital lifeline to 800,000+ people, but borders must be kept open & protected.

pic.twitter.com/a81giNDTc5 — United Nations (@UN) October 12, 2023

Situace v Gaze je v současné době "katastrofální", uvedl v úterním rozhovoru ředitel WFP pro Palestinu Samer Abdeljaber.





"The situation is devastating. We are seeing shortages of fuel, water and electricity. We are seeing overcrowded shelters."@SamerWFP on @CBCNews Power and Politics about the devastating situation in Gaza and the #WestBank. pic.twitter.com/g9cwpDE8lc — WFP Media (@WFP_Media) October 12, 2023

Zaznamenáváme nedostatek pohonných hmot, vody [a] elektřiny. Vidíme naše přístřešky, které jsou přeplněné. Nemáme dostatečnou kapacitu.Dodal: "V současné době je v zemi více než 200 000 uprchlíků:Pekárny nebudou schopny zajistit potraviny na zítřek. Takže zítra bude situace pro lidi v krytech i mimo ně velmi obtížná.





"Je to zoufalá situace v pásmu Gazy, která se podle našich pozorování vyvíjí, přičemž zásoby potravin a vody jsou omezené a rychle docházejí," řekl agentuře Reuters Brian Lander, zástupce vedoucího oddělení pro mimořádné situace WFP.Poskytujeme potraviny tisícům lidí, kteří hledají útočiště ve školách a na dalších místech území. Ale velmi brzy nám dojdou.Vyzval Izrael a Egypt, aby vytvořily bezpečné koridory pro agenturní pracovníky, aby mohli do Gazy dovážet zásoby, a aby zajistily, že pracovníci OSN budou moci v oblasti bezpečně pracovat.Viděli jsme řadu míst, která jsou považována za humanitární, nebo kliniky a školy, které byly zasaženy údery. Takže ... znovu ... vyzýváme strany konfliktu, aby dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva.Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) uvedl, že palivo pro nemocniční generátory v Gaze brzy dojde, a dodal, že jeho zásoby pomoci a léků v Gaze uvízly kvůli nedostatku bezpečného průjezdu.Izraelský ministr energetiky Israel Katz dnes uvedl, že do Gazy nebude povolen přísun energie, vody ani paliva, dokud se izraelští rukojmí nevrátí domů.