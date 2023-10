HRW: Izrael reaguje na válečné zločiny válečnými zločiny

12. 10. 2023

Scény v Gaze jsou otřesné.



Izraelská vláda je označila za "totální obléhání", které přerušilo dodávky elektřiny, paliva, vody a potravin do Gazy. Jediná elektrárna byla pro nedostatek paliva odstavena. To vše se děje navíc k podmínkám, které byly už tak hrozné po 16 letech izraelských drtivých omezení ve vězení pod širým nebem pro 2,2 milionu lidí známém jako Gaza, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch ve svém denním přehledu.



A pak je tu bombardování.



Izraelské úřady mohou tvrdit, že jejich letecké útoky jsou přesně cílené, jako kdyby použití silných výbušnin v hustě obydlených oblastech vůbec mohlo být cílené.



Samozřejmě je zde širší kontext - nejen ten dlouhodobý, který souvisí s více než 16 lety extrémních restrikcí v Gaze a izraelskými zločiny proti lidskosti v podobě apartheidu a pronásledování na okupovaných územích - ale také ten bezprostřední: Odporné útoky Hamásu.



Útočníci vedeni Hamásem zabíjeli lidi v jejich domovech, masakrovali návštěvníky večírku na hudebním festivalu a unášeli děti, starší lidi a další osoby. Úmyslná střelba do civilistů a braní civilistů jako rukojmí jsou válečné zločiny.



Izraelská vláda však nyní na válečné zločiny odpovídá válečnými zločiny.



Izraelský ministr energetiky a infrastruktury dal jasně najevo, že nedávné útoky Hamásu jsou "důvodem, proč jsme se rozhodli zastavit přísun vody, elektřiny a pohonných hmot". Jde o kolektivní trest a tato taktika je válečným zločinem, stejně jako používání hladu jako válečné zbraně.



Řečeno jinak: Hamás se zaměřil na nevinné lidi a Izrael se v reakci na to zaměřuje na nevinné lidi.



Aby toho nebylo málo, v reakci na řádění Hamásu některé evropské vlády pozastavily (nebo podrobily novému přezkumu) programy rozvojové pomoci Palestině. To zahrnuje například financování OSN, palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu a organizací občanské společnosti. Izrael údajně také pohrozil, že zablokuje humanitární pomoc přicházející přes Egypt.



To si všichni vážně myslí, že pozastavení pomoci potrestá útočníky ze 7. října? Hamás je již dlouho mnoha zeměmi označován za teroristickou organizaci a na jejich pomoc stejně nemá nárok. Zmrazením pomoci hrozí další potrestání palestinských civilistů, kteří již nyní čelí bezprecedentním represím a násilí.



Žádná voda. Žádné palivo. Žádná elektřina. Žádná pomoc. Žádný únik před bombardováním.



To zanechává miliony lidí bez viny a bez naděje.





