Izraelský prezident: Musíme se bránit

13. 10. 2023

Moderátor na tiskové konferenci: Dovolte mi především říci, že k Izraeli a k tomu, co je vaše země, chováme obrovské množství skutečných, autentických sympatií. Ale když poslouchám vaše odpovědi v posledních minutách, jsem trochu zmatený. Protože na jedné straně říkáte, že Izrael dodržuje pravidla války a je velmi opatrný, aby se vyhnul ztrátám na životech civilistů v pásmu Gazy. Ale zároveň se zdá, že obyvatelům Gazy přičítáte odpovědnost za to, že se nesnaží odstranit Hamás, ale dovolte mi -

Izraelský prezident Isaac Herzog: No, já vám to vysvětlím. Máte ve svém obývacím pokoji, v kuchyni raketu -



Moderátor: Mohu položit svou otázku, pane prezidente?

Izraelský prezident Isaac Herzog: Raketa, která je vystřelena na naši hlavu tady, a pokud se ozve siréna, je to raketa z té kuchyně.

Moderátor: Moje otázka zní takto, jestli mohu. Zdá se, že považujete lidi v Gaze, civilisty v Gaze, za odpovědné za odstranění Hamásu, a tudíž z toho implicitně vyplývá, že jsou legitimním cílem.

Moderátor: Nikdo vám neupírá právo bránit se. Ale otázka je nakonec taková. Nemůžete odstranit lidi z Gazy, budou dál žít v této čtvrti. Co se nakonec stane, ale jakmile tato válka skončí, budete muset s nimi žít bok po boku. Jaký je plán?





Plán je takový, že musíme zajistit, aby se toto Hamásu už nepodařilo zopakovat. To je ten plán. O to se snažíme. Při vší úctě, vidím národy, které bojují proti teroru. Dobře, mnoho slušných národů bojuje proti teroru. My bojujeme proti teroru. Lidstvo se musí rozhodnout. Přizpůsobujeme se teroru, nebo proti němu bojujeme? Bojujeme proti teroru a viděli jsme nejhorší možné zvěrstvo. Vidíme hlas zvěrstev, celou kampaň hnutí, které má velkou podporu u našich sousedů, velkou, velkou. Věří v něj mnoho lidí. Souhlasím, že je mnoho, mnoho nevinných Palestinců, kteří s tím nesouhlasí. Ale bohužel v jejich domovech jsou rakety střílející na nás na mé děti na na celý národ Izrael. Musíme se bránit. Máme na to plné právo a je nejvyšší čas, aby to svět pochopil. Je to tragédie, která spočívá v používání teroru, a teror nemá slitování.