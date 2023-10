Netanjahuova mluvčí: Nestaráme se o mezinárodní právo, protože Hamás

The World Tonight, BBC Radio Four, 10.10.2023, 22.00 hodin:

Moderátor: Izraelští představitelé hovořili o tom, že při izolaci Gazy a pronásledování Hamásu odpojí elektřinu a vodu. To však vyvolalo mezinárodní obavy, zda se to nebude rovnat kolektivnímu trestu civilistů, za to, co provedli militanti. Šéf OSN pro lidská práva Volker Turk dnes prohlásil, že obléhání je nezákonné, a vysoký představitel EU pro zahraniční věci Joseph Borrell, který hovoří za všech 27 členských zemí, uvedl, že Izrael možná porušil mezinárodní právo. O této otázce jsem hovořil s Talou Heinrichovou, mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Nejprve jsem se zeptal na to, jaké jsou cíle Izraele při vpádu do Gazy.

Tala Heinrich: Zaprvé se chceme ujistit, že izraelské území je zabezpečeno a vyčištěno od teroristických živlů. Jak víte, naši nepřátelé se nás neustále snaží napadat. Ano, ujišťujeme se, že hraniční plot je plně chráněn a pod izraelskou kontrolou. Zahájili jsme protiofenzívu v Gaze, jejíž cíle jsou zcela jasné. Zajistíme, aby na jejím konci měl Hamás nulové vojenské schopnosti a nulovou motivaci nám ubližovat tak, jak to dělají. A zaplatí za to velmi vysokou cenu a bude to trvat tak dlouho, dokud nedosáhneme svých cílů. Mohu vám také říci, že jsme naverbovali další síly, přesunuli jsme je k zajištění severní fronty, Jeruzaléma, Judeje a Samaří, těchto oblastí, které chceme zajistit, aby nedošlo k dalšímu vzplanutí bojů na horních frontách, a říkáme našim nepřátelům, ať nás nezkoušejí. Jsme v nejvyšší pohotovosti.





Moderátor: Ministr obrany Gallant před časem prohlásil, že armáda, abychom ho citovali, přechází k ofenzivě v plném rozsahu, a dodal, že "uvolňuje všechny zábrany" v reakci na to, co se stalo o víkendu a co se stalo v posledních několika dnech. Říci, že přejdete k ofenzívě v plném rozsahu, to zní jako že k tomu dojde brzo.







Tala Heinrich: Rozhodně to tak zní. Víte, jsme ve válce. Rozsah úderu, který nám Hamás zasadil v onu krvavou sobotu, je obrovský a naši reakci těžce pocítí naši nepřátelé. Bude se to odrážet po celé generace. Desítky let.





Moderátor: Gallant použil také výraz uvolnění všech zábran, což vyvolává určité obavy. Určité náznaky jsme již měli, zejména v souvislosti s touto otázkou. odříznutí Gazy a ozývají se mezinárodní hlasy, zejména vysoký představitel EU Joseph Borrell, také zvláštní zpravodaj OSN pro okupovaná území, že by to vlastně mohlo porušit mezinárodní právo.









Tala Heinrich: Očekáváte, že matka, jejíž děti a manžel byli zavražděni, sťati, bude nyní platit za elektřinu v Gaze lidem, kteří si přejí území bez židů mezi řekou Jordán a Středozemním mořem?





Moderátor: To, na co upozorňuji, je bod, na který upozorňuje mezinárodní společenství. Dovolte mi položit přímou otázku. Joseph Borrell, který má na starosti zahraniční politiku EU, a mluví tedy za 27 členských zemí, řekl, že některé akce, jako je odpojení elektřiny a potravin pro civilisty, jsou v rozporu s mezinárodním právem. A dodali, že to znamená žádné blokování vody, potravin nebo elektřiny pro civilní obyvatelstvo v Gaze. Takže chápu, co říkáte o tom, jak by reagoval někdo, koho se to přímo týká, ale předpokládám, že mezinárodní aktéři říkají, že trestat lidi, kteří s tím nemají nic společného, což jsou obyčejní civilisté v Gaze, tam by to překročilo hranici, která by nebyla přijatelná a porušovala by mezinárodní právo.







Tala Heinrich: Bylo překročeno mnoho hranic. Při překročení této hranice bylo překročeno mnoho hranic. No, víte, my to říkáme velmi jasně, že Gaza je teroristická základna. Je to stejné jako islámský chalífát. Útočíme na cíle Hamásu, na bašty Hamásu, Snažíme se také vyhnout civilním obětem. IDF v tomto ohledu odvádí již léta bezprecedentní práci.





Moderátor: To je z vojenského hlediska, ale když odříznete základní zásobování, jako je elektřina, voda atd. a případně potraviny, když se nemůžete dostat dovnitř nebo ven, to není vojenská volba, že? To je politická volba.





Tala Heinrich: Víte, kolik peněz se v průběhu let dostalo do pásma Gazy? Kam šly? Kam šly?







Moderátor: Vy jste vláda Izraele. Jste zvolená vláda demokratické země. Pravděpodobně akceptujete, že to s sebou nese určité povinnosti, které, jak říkáte, budete plnit. Ale dovolte mi, abych vám řekl, co řekl Izraelec, bývalý izraelský ministr spravedlnosti Yossi Beilin, který dnes ráno v rozhovoru pro BBC řekl, že úplné obléhání Gazy by bylo formou kolektivního trestu. To není mezinárodní pozorovatel. To není ani kritik Izraele. To je Izraelec s určitými znalostmi a zkušenostmi.





Tala Heinrich: Neexistují zde obě strany. Neexistuje žádná morální rovnocennost. Neexistuje žádná rétorika o cyklu násilí, protože se to nehodí. Ne teď, ne dnes. Byly 11. září obě strany? Byly obě strany ve druhé světové válce?





Moderátor: Říkáte tedy, že Izrael je připraven v případě nutnosti porušit mezinárodní právo nebo být těmito mezinárodními organizacemi shledán, že porušil mezinárodní právo, a to kvůli účelu, který si podle svých slov přejete dosáhnout? Je to cena, kterou stojí za to zaplatit?





Tala Heinrich: Na tuto otázku nebudu odpovídat. Já si to nemyslím. Přesto vás moje odpověď uspokojí, protože se mnou mluvíte o porušování mezinárodního práva? Kdy? Kdy? Jak to musíte vědět? Kdy kolik udělalo to, co udělalo? Hamás je ozbrojená organizace, kterou jste odsoudili a kterou odsoudilo mezinárodní společenství. Je to je to nezákonná organizace. My se soustředíme na jedinou věc. Jediné v tuto chvíli, a to je zajištění bezpečnosti židovského národa a a izraelských obyvatel na tomto území.



Zdroj v angličtině, od minuty 20

