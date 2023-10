Musíme Ukrajině rychle dodat zbraně, které potřebuje

11. 10. 2023

Po pěti měsících přetahování se kancléř rozhodla nedodávat Kyjivu střely s plochou dráhou letu Taurus. To je špatně. Podpoříme-li Ukrajinu méně, než je nutné, nepřiblíží nás to ke spolehlivému míru, píšou Ben Hodges a Anton Hofreiter. Po pěti měsících přetahování se kancléř rozhodla nedodávat Kyjivu střely s plochou dráhou letu Taurus. To je špatně. Podpoříme-li Ukrajinu méně, než je nutné, nepřiblíží nás to ke spolehlivému míru,

Ukrajina bojuje o přežití jako stát a národ. Zatímco na evropské úrovni se pozornost soustředí na zahájení přístupových rozhovorů s EU, na bojišti zatím nedošlo k žádnému rozhodnutí ve prospěch Ukrajiny. Rusko stále okupuje téměř 20 % ukrajinského území a ukrajinské obyvatelstvo čelí další zimě teroru, ve které Rusko znovu zaútočí na ukrajinské dodávky energie, aby připravilo miliony lidí o elektřinu, teplo a čistou vodu a demoralizovalo je.

Současně ruský ministr zahraničí znovu oznámil, že jeho země se nevzdaluje od svých původních válečných cílů: Rusko chce dobýt celou Ukrajinu a instalovat režim loajální Moskvě. A jakmile bude tohoto cíle dosaženo, prezident Putin již dal jasně najevo, že Rusko se pokusí realizovat své imperiální myšlenky mimo území Ukrajiny.

To by vedlo nejen k hroznému utrpení v jiných východoevropských státech, ale mohlo by to dokonce vyvolat kolaps aliance, pokud by Moskva zaútočila na členský stát NATO. V každém případě to bude mít za následek další miliony válečných uprchlíků.

Ruské vedení se nadále zcela spoléhá na své vlastní vojenské schopnosti, bez ohledu na životy svých vlastních vojáků, natož na životy Ukrajinců. Minulý čtvrtek Moskva podruhé bombardovala ukrajinskou nemocnici. Navzdory všem těmto ruským válečným zločinům a více než sto tisícům mrtvých a zraněných vojáků na obou stranách se zdá, že odhodlání USA a Evropanů podporovat Ukrajinu kousek po kousku slábne.

V USA menšina osmi republikánských zákonodárců právě uvrhla Sněmovnu reprezentantů do chaosu a zpochybnila budoucí pomoc Ukrajině. Mezitím na Slovensku, sousední zemi a silném podporovateli Ukrajiny, vyhrál volby Putinův přítel – také s pomocí ruské propagandy.

V této smíšené situaci se německý kancléř Olaf Scholz po pěti měsících přetahování rozhodl nedodávat Ukrajině střely s plochou dráhou letu Taurus. Rozhodnutí předsedy vlády největšího členského státu Evropské unie je špatné a může mít fatální důsledky pro osud Ukrajiny.

To nás nepřibližuje k míru

Podpoříme-li Ukrajinu méně, než je nutné, nepřiblíží nás to ke spolehlivému míru. Rusko zatím není ochotno vyjednávat a neočekává nic menšího než kapitulaci Ukrajiny. Zbavení Ukrajiny důležité vojenské podpory živí víru Moskvy ve vlastní vítězství.

Teprve až si prezident Putin uvědomí, že válku nevyhrává, posadí se ke stolu a povede seriózní rozhovory. Proto musíme Ukrajině umožnit, aby odrazila ruské útoky a znovu získala své území. K tomu potřebuje ukrajinská armáda širokou škálu zbraňových systémů, včetně amerických ATACMS a německého Taurusu.

Střely s plochou dráhou letu jsou klíčové pro odříznutí zásobovacích tras ruské armády. To ztěžuje ruským silám provádět útoky a držet své pozice. Zároveň usnadňuje ukrajinské armádě znovu získat kontrolu nad svým územím. S pomocí raket středního doletu se Ukrajině v posledních dnech podařilo přesvědčit části černomořské flotily, aby se stáhly z Krymu.

