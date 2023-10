Právo Izraele na obranu?

12. 10. 2023 / Daniel Veselý

čas čtení 5 minut

Izrael má právo na obranu, slýcháme ze všech stran, jako by snad víkendový masakr spáchaný hamásovci v Izraeli poblíž Gazy vyrašil na zelené louce. Všichni ale moc dobře víme, co tato magická formule znamená; ostatně to zděšeně sledujeme v přímém přenosu, pokud se nespoléháme na produkci impotentních českých médií. Právo Izraele na obranu v této situaci znamená dát mu zelenou k provedení genocidního útoku, při němž jako v minulosti zahynou celé palestinské rodiny.

Strategie obléhání Gazy, jež je nyní v chodu 16 let a jež měla učinit Izrael bezpečným před infiltrací teroristů, okázale selhala. Jediným řešením, jak militantním hamásovcům sebrat vítr z plachet, je ukončit kriminální blokádu Gazy. Obecně je nutné, aby došlo k demontáži propracovaného systému apartheidu v Izraeli, a tím pádem i k ukončení nelegální okupace, která coby akt státem posvěceného násilí nic jiného – než násilí generovat nedokáže. Nezapomínejme, že Gaza je i nadále Izraelem okupována. Všichni lidé žijící na území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán musí mít stejná práva i povinnosti. Jakkoliv se tato vize zdá být v tuto chvíli utopií, zejména kvůli neotřesitelné podpoře Izraele ze strany USA a Evropské unie, je to prakticky jediná možnost, jak ušetřit Palestince a Izraelce nekonečného krveprolévání.

Z úst vrcholných izraelských a západních představitelů však nyní padají neuvěřitelné odpornosti, za něž by se nemuseli stydět ani ruští propagandisté volající po ještě tvrdším postupu Kremlu na Ukrajině. Poslankyně Knesetu Revital „Tally“ Gotliv navrhuje, aby Izrael v reakci na útoky Hamásu použil jadernou zbraň, jejíž existenci Tel Aviv dosud oficiálně neuznal. Jeden izraelský bezpečnostní představitel se nechal slyšet, že z Gazy se nakonec stane město stanů, kde nezbydou žádné budovy. Podle vlivného amerického senátora Lindseye Grahama se Západ ocitl v náboženské válce a Izrael by měl Gazu srovnat se zemí. Genocidní apely vyvolávají značné pobouření patrně jen tehdy, když je pronášejí propagandisté v ruských médiích.

Bidenův kabinet a Evropská unie vystavují ultrapravicové Netanjahuově vládě bianko šek k destrukci Gazy, a nesou tedy spoluzodpovědnost za otřesné válečné zločiny páchané v Pásmu v přímém přenosu. Spojené státy v předvečer hrozící pozemní invaze do Gazy Izraeli poskytují vojenské prostředky a zpravodajské zdroje. Do východního Středomoří mezitím doplula americká letadlová loď Gerald R Ford a příští týden do oblasti dorazí válečné plavidlo Dwight D Eisenhower.

Přední izraelský list Haaretz přitom z rozpoutání této války viní Benjamina Netanjahua; editoři deníku soudí, že premiér nedokázal včas identifikovat nebezpečí, zatímco ustavil vládu anexe a vyvlastnění a realizoval zahraniční politiku, která otevřeně ignorovala práva Palestinců. Ano, hovoříme o Netanjahuově agendě spočívající v uzavírání smluv s arabskými tyraniemi, včetně Saúdské Arábie, aby palestinská otázka zůstala nezodpovězena. Ba co více, izraelský premiér si podobně jako jeho předchůdci Hamás kultivoval coby záruku separace Gazy a Západního břehu, aby neměl rovnocenného partnera k jednání o míru. V roce 2018 například souhlasil s tím, že Katar bude převádět miliony dolarů ročně na financování Hamásu v Gaze. A nakonec: Egyptské tajné služby opakovaně izraelskou vládu před velkou operací Hamásu varovaly, avšak Tel Aviv tyto zprávy ignoroval a plně se soustředil na kontrolu Západního břehu.

Sdělovací prostředky se o dění v Izraeli a Palestině příliš nezajímají, dokud je poměr obětí klasicky 20:1 v neprospěch Palestinců. Za posledních 15 let Palestinci tvořili více než 95% všech obětí násilností v Izraeli a Palestině. Každodenní enormní útlak Palestinců, neutuchající krádež jejich půdy, boření jejich domů či pogromy ilegálních osadníků se staly smutnou normou nestojící za bombastické titulky. Jakmile během 2. intifády dosáhl poměr obětí 3:1 v neprospěch Palestinců, liknavá pozornost médií zbystřila: informovala ale především o hrůzách teroristických útoků palestinských militantů, a jen opatrně o mnohem závažnějším a ničivějším státním terorismu Izraele. Nyní je to poprvé v historii tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, kdy je poměr mezi zabitými Izraelci (1200) a Palestinci (Gaza 1100, Západní břeh 27) víceméně vyrovnán, nepočítáme-li ovšem 1500 hamásovců usmrcených izraelskou armádou v okolí Pásma Gazy.

Mezitím jediná elektrárna v Gaze přestala fungovat a tamní lékaři marně do světa vysílají SOS, neboť záložní generátory v nemocnicích vydrží jen několik dnů. Nemocnice v Gaze praskají ve švech a podle očitých svědků se z nich stávají hřbitovy, zatímco Izrael srovnává celé obytné čtvrti se zemí. Izraelské letectvo dosud usmrtilo 7 novinářů, 11 zaměstnanců OSN a 4 zdravotníky a opět dochází k likvidaci celých rodin.

Jestliže hovoříme o právu Izraele na obranu, nemůžeme s vážnou tváří podporovat vyhlazovací izraelskou mašinérii v Gaze; jediná účinná obrana před bezpečnostními riziky, již má Tel Aviv k dispozici, je odstranění toxických podmínek nezákonné blokády a okupace, jinak si koleduje o mnohem větší problém.

