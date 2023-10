Palestinci a Izraelci: Proč proboha politikové selhávají a podporují jen jednu stranu?

12. 10. 2023

čas čtení 3 minuty



Moderátor, pořad rozhlasu BBC "PM", středa 17 hodin: Jason Hart je profesorem humanitních věd a rozvoje na univerzitě v Bathu. Pracoval v Gaze a nyní se ke mně připojuje. No, Jasone, je docela těžké si představit, z čeho se tam skládá život, když dochází voda, potraviny a elektřina.

Jason Hart: Ano, rozhodně. Je to zničující situace, Evane, a něco, co by nás všechny mělo hluboce znepokojovat. Jen vysvětlím, že těžištěm mého výzkumu v posledních 20 až 25 letech je ochrana dětí v situacích ozbrojených konfliktů, a nepamatuji si tak temnou dobu, jaké čelíme v současnosti, kdy jsou děti zabíjeny, masakrovány na obou stranách způsobem, který by měl být ostudou lidstva. Nikdo, nikdo by se to neměl snažit obhajovat v jakékoli podobě.

Moderátor: Mohu se zeptat, jaká infrastruktura je podle vašich zkušeností v Gaze? Slyšeli jsme, že je tam jedna elektrárna, předpokládám. Většina lidí má generátory nebo že by mnoho lidí mělo vlastní generátory? Kolik by měli paliva? Kolik ho potřebujete na provoz generátoru? Je to něco, co vydrží běžet poměrně dlouho? Co si myslíte o zásobách, pokud se nebude dodávat nové palivo?





Jason Hart: Ne, ne, jsou velmi omezené. Dozvěděl jsem se, že nemocnicím dochází palivo do generátorů a pro lidi je nesmírně obtížné sehnat palivo do vlastních generátorů. Zrovna před hodinou jsem mluvil s kolegou, jehož rodiče jsou v Gaze a musí si nabíjet telefony z autobaterií a to bude to poslední. Ale když to dojde, když se to vybije, tak už nebude nic a generátory se samozřejmě ničí spolu se vším ostatním, když vidíme, jak jsou celé čtvrti srovnávány se zemí. Samozřejmě, že ty generátory jdou s tím.





Takže víte, že ty vyhlídky jsou krajně neradostné, a mohu jenom říct jednu věc. Myslím, že je opravdu důležité, že v tom všem zoufale potřebujeme politické vedení, které by nás z této situace vyvedlo, a já jsem, abych byl upřímný, zděšen našimi politickými vůdci, britským premiérem,šéfem opozice a víte, Joe Bidenem a dalšími, že se tak silně staví za jednu stranu, místo aby jednali tak, jak by měli, jako čestní zprostředkovatelé, kteří se snaží co nejrychleji dosáhnout příměří a přiblížit se dlouhodobému spravedlivému řešení této situace. Které umožní všem žít v míru.





Moderátor: Mnozí, mnozí samozřejmě hovořili o spravedlivém urovnání, ale je velmi těžké ignorovat to, co se stalo o víkendu při akci, která byla z druhé strany, z Gazy do Izraele.





Jason Hart: Ano, ale samozřejmě víte co? To, co se stalo o víkendu, jakkoli je to hrozné, je jen další incident násilí, které probíhá, každý den. Nemluvíme o tom, co se děje mezi těmito požáry, ale víte, Palestincům na Západním břehu Jordánu berou domy, pravidelně jim střílejí do dětí. Ve vesnicích dochází k pogromům. Chci říct, že rozsah násilí, zejména od zvolení Netanjahuovy vlády loni v listopadu, je naprosto bezprecedentní. A to je součást kontextu, který ignorujeme. Takže víte, je to trvalý problém.





Moderátor: Profesore Jasone Harte, děkuji vám. Děkuji, že jste se k nám připojil. Určitě trvalý problém.







Zdroj v angličině (od minuty 12) ZDE

0