NATO varuje, že bude reagovat, pokud se ukáže, že poškození finsko-estonského plynovodu bylo úmyslné

12. 10. 2023

Šéf Aliance prohlásil, že pokud bude útok prokázán, bude reagováno "rozhodně", a to v souvislosti se spekulacemi o ruské sabotáži



NATO přislíbilo "rozhodnou" reakci, pokud se prokáže, že poškození podmořského plynovodu mezi Finskem a Estonskem bylo způsobeno úmyslně. Vyšetřovatelé uvedli, že na mořském dně byly nalezeny stopy "vnější mechanické síly".



NATO přislíbilo "rozhodnou" reakci, pokud se prokáže, že poškození podmořského plynovodu mezi Finskem a Estonskem bylo způsobeno úmyslně. Vyšetřovatelé uvedli, že na mořském dně byly nalezeny stopy "vnější mechanické síly".

Na tiskové konferenci v Helsinkách ve středu Risto Lohi z finského národního úřadu pro vyšetřování uvedl, že se v médiích šíří spekulace o pravděpodobnosti ruské sabotáže: "Existuje důvodné podezření, že škodu způsobila vnější síla...". Dodal, že tato síla "byla zřejmě mechanická, nikoliv výbuch".





Šéf úřadu Robin Lardot uvedl, že na místě poškození plynovodu Balticconnector byly na mořském dně nalezeny stopy. Jeho provozovatelé uvedli, že oprava potrubí bude trvat nejméně pět měsíců, což znamená, že potrubí pravděpodobně nebude znovu uvedeno do provozu dříve než v dubnu 2024.



Lardot však uvedl, že vyšetřování vandalismu s přitěžujícími okolnostmi je ve "velmi rané technické fázi" a může trvat ještě několik dní kvůli špatnému počasí a rozsáhlé oblasti pátrání. Úřad podle něj pracuje na "zjištění faktů a jejich analýze".



Finské úřady v úterý oznámily, že náhlý pokles tlaku v potrubí zaznamenaný v neděli byl způsoben rozsáhlým poškozením, které "se zdálo být úmyslné".



Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve středu prohlásil, že pokud se prokáže, že poškození baltského plynovodu bylo "útokem na kritickou infrastrukturu NATO ... bude na něj reagováno jednotnou a rozhodnou reakcí NATO".



K incidentu došlo jen něco málo přes rok poté, co série podmořských výbuchů roztrhala tři ze čtyř potrubí, která tvoří Nord Stream 1 a Nord Stream 2, hlavní kanál pro vývoz ruského fosilního plynu do západní Evropy.



Stupeň připravenosti Finska byl ve středu po mimořádném zasedání ministerského výboru na vysoké úrovni pro zahraniční a bezpečnostní politiku zvýšen, ale bezpečnost energetických dodávek země - z nichž plyn tvoří jen 5 % - byla hodnocena jako stabilní.



Finský ministr obrany Antti Häkkänen v projevu na zasedání NATO v Bruselu uvedl, že Helsinky si "váží podpory, kterou jim poskytují spojenci" v rámci transatlantického vojenského partnerství, ale odmítl spekulovat o výsledku vyšetřování.



Finská ministryně zahraničí Elina Valtonenová uvedla, že dokud nebude vyšetřování ukončeno a "nebudeme mít všechny možné informace", nebude přijato žádné rozhodnutí o tom, jaká opatření by měla být přijata. Estonský ministr obrany Hanno Pevkur řekl, že vyšetřovatelé "musí mít možnost pokračovat ve své práci".



Velitel estonského námořnictva Jüri Saska řekl veřejnoprávnímu rozhlasu ERR, že finské snímky poškození, které poskytl vládě v Tallinnu, ukazují, že betonový ochranný kryt Balticconnectoru byl rozbit nebo utržen a samotné potrubí bylo vyvedeno z polohy a na jedné straně silně poškozeno.





Finský expert Jukka Savolainen z 22členného Evropského centra excelence pro boj proti hybridním hrozbám (Hybrid CoE) řekl finské veřejnoprávní televizi YLE, že jednou z možností je, že "velká loď" přetáhla kotvu přes potrubí - buď úmyslně, nebo za bouřlivého počasí neúmyslně.





Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu označil incident za "znepokojující" a dodal, že "nemá žádné technické informace a neví, zda naše zvláštní služby nějaké takové informace mají".





Baltský plynovod, který byl uveden do provozu v roce 2019, je jediným kanálem pro dovoz plynu do Finska - kromě zkapalněného zemního plynu (LNG) - od loňského května, kdy byl dovoz z Ruska zastaven v rámci sankcí uvalených na Moskvu po její invazi na Ukrajinu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Finská média ve středu informovala, že krátce před incidentem se v blízkosti 77 km dlouhého potrubí, který vede po dně Finského zálivu z finského Inkoo do estonského Paldiski, nacházelo pět velkých plavidel, včetně nákladní lodi plující pod panamskou vlajkou a čtyř ropných tankerů, z nichž jeden byl ruský.Poté, co norští seismologové v úterý uvedli, že v neděli kolem 1.20 hodin zaznamenali v blízkosti ropovodu "hřmění", seismologický ústav Helsinské univerzity uvedl, že jeho přístroje přibližně ve stejnou dobu rovněž zaznamenaly "slabé vibrace".Analytici uvedli, že v květnu, srpnu a září bylo ve Finském zálivu v blízkosti plynovodu a komunikačního kabelu Estlink, který byl rovněž přerušen, nejméně třikrát zaznamenáno ruské hydrografické průzkumné plavidlo Sibirjakov.