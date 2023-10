Hamás obdržel zbraně a výcvik z Íránu

11. 10. 2023

Palestinští militanti stojící za překvapivým víkendovým útokem na Izrael začali plánovat útok nejméně před rokem, s klíčovou podporou íránských spojenců, kteří poskytli vojenský výcvik a logistickou pomoc, stejně jako desítky milionů dolarů na zbraně, uvedli současní a bývalí představitelé západních a spojeneckých zpravodajských služeb. Palestinští militanti stojící za překvapivým víkendovým útokem na Izrael začali plánovat útok nejméně před rokem, s klíčovou podporou íránských spojenců, kteří poskytli vojenský výcvik a logistickou pomoc, stejně jako desítky milionů dolarů na zbraně, uvedli současní a bývalí představitelé západních a spojeneckých zpravodajských služeb.

Zatímco přesná role Íránu v sobotním násilí zůstává nejasná, uvedli představitelé, útok odráží dlouholetou ambici Teheránu obklopit Izrael legiemi polovojenských bojovníků vyzbrojených stále sofistikovanějšími zbraňovými systémy schopnými udeřit hluboko uvnitř židovského státu.

Hamás, palestinská militantní organizace se sídlem v Gaze, která vedla útok, si historicky udržovala určitý stupeň nezávislosti na Teheránu ve srovnání se skutečnými íránskými zástupnými skupinami, jako je Hizballáh se sídlem v Libanonu. Ale v posledních letech Hamás těžil z masivních infuzí íránských peněz, stejně jako technické pomoci při výrobě raket a bezpilotních letounů s pokročilými naváděcími systémy, kromě výcviku ve vojenské taktice - z nějž část se odehrála v táborech mimo Gazu, uvedli představitelé.

Američtí a izraelští představitelé uvedli, že zatím nemají žádné pevné důkazy o tom, že Írán schválil nebo přímo koordinoval útok, který zabil více než 900 Izraelců a zranil tisíce lidí. Ale současní a bývalí zpravodajští představitelé uvedli, že útok nesl znaky íránské podpory a významní představitelé v Teheránu se veřejně chlubili obrovskými částkami vojenské pomoci poskytnuté Hamasu v posledních letech.

"Pokud školíte lidi, jak používat zbraně, očekáváte, že je nakonec použijí," řekl západní zpravodajský důstojník, který, stejně jako ostatní dotazovaní, požádal, aby jeho jméno a národnost nebyly zveřejněny, aby mohl svobodně diskutovat o rychle se rozvíjejících událostech v jižním Izraeli. Úředník a druhý západní analytik s přístupem k citlivým zpravodajským informacím uvedli, že analýza provedená po útoku poukazuje na mnoho měsíců příprav Hamásu, které začaly přinejmenším v polovině roku 2022.

V rozhovorech více než tucet zpravodajských analytiků a vojenských expertů vyjádřil údiv nad skrytostí a sofistikovaností útoku Hamasu, který zahrnoval koordinované nájezdy stovek ozbrojenců přes izraelskou hranici po zemi, po moři a vzduchem - včetně motorových padákových kluzáků. Pozemní ofenzíva byla doprovázena roji raket a bezpilotních letounů, které začaly pronikat přes hranici brzy v sobotu a zasáhly cíle s takovou přesností, jakou jsme neviděli při předchozích útocích. Zatímco palestinská skupina má schopné milice a vlastní montážní linky pro rakety a drony, útok sobotního rozsahu by byl extrémně náročný bez značné pomoci zvenčí, uvedli analytici.

"Množství výcviku, logistiky, komunikace, personálu a potřebných zbraní poskytuje obrovskou stopu," řekl Marc Polymeropoulos, bývalý vysoký operační důstojník CIA, který sloužil v protiteroristických rolích na Blízkém východě. "To naznačuje jak zapojení Íránu, vzhledem ke složitosti útoku, tak zdůrazňuje kolosální selhání zpravodajských služeb." Použití padákových kluzáků - připomínající velkolepý útok Lidové fronty pro osvobození Palestiny v Izraeli v roce 1987, který zabil několik vojáků - "jistě vyžadovalo výcvik mimo Gazu," řekl Polymeropoulos.

Jonathan Finer, náměstek poradce Bílého domu pro národní bezpečnost, řekl v rozhovoru pro CBS News: "Co mohu bez pochyby říci je, že Írán je široce spoluviníkem těchto útoků. Írán je hlavním podporovatelem Hamásu už desítky let. Poskytli jim zbraně. Poskytli jim školení. Poskytli jim finanční podporu. A tak, pokud jde o širokou spoluvinu, máme velmi jasno o roli Íránu."

Írán popřel přímou roli v sobotním útoku a zároveň pochválil militanty Hamásu, kteří ho provedli. "Nejsme zapojeni do palestinské reakce, protože je provedena výhradně samotnou Palestinou," uvedla mise Teheránu při OSN v prohlášení zveřejněném v pondělí. Jiní íránští představitelé však útok veřejně oslavovali a zároveň zdůraznili své blízké vztahy s Hamásem.

"Opravdu jste udělali islámskou ummu šťastnou touto inovativní a vítěznou operací," citovala íránská oficiální tisková agentura IRNA prezidenta Ebrahima Raisího, který použil arabské slovo pro širší muslimskou komunitu.

Vůdce Hamásu, Ismail Hanía, přiznal v loňském rozhovoru, že jeho skupina obdržela 70 milionů dolarů vojenské pomoci z Íránu. Podle zprávy ministerstva zahraničí z roku 2020 poskytuje Írán asi 100 milionů dolarů ročně palestinským teroristickým skupinám, včetně Hamásu, Palestinského islámského džihádu a Lidové fronty pro osvobození Palestiny-Všeobecného velení.

Současní i bývalí zpravodajští činitelé potvrdili, že Írán poskytl Hamásu technickou pomoc při výrobě více než 4 000 raket a ozbrojených bezpilotních letounů vypuštěných od soboty do Izraele. Přinejmenším někteří militanti Hamásu také prošli výcvikem v pokročilé vojenské taktice, včetně libanonských táborů obsazených technickými poradci z íránských Islámských revolučních gard a Hizballáhu, uvedli představitelé.

Militanti Hamásu, kteří prošli výcvikem, byli pravděpodobně elitní důstojníci, kteří předali dovednosti jiným bojovníkům v samotné Gaze, řekl Michael Knights, expert na Íránem podporované milice a zakladatel blogu Militia Spotlight.

"Je to přístup 'trénuj trenéra'," řekl Knights. "Nemusíte dělat mnoho, abyste někoho vyškolili, aby byl schopen ovládat systém dronů, což už není složitá věc." Na druhou stranu, řekl, schopnost kombinovaných zbraní, která se projevila během sobotního útoku, "byla jasně někde nacvičena a pečlivě naplánována. Celá řada opevněných pozic padla do rukou sofistikovaných kombinovaných útoků. A to se jen tak nestane."

Po celá léta byla hlavním spojencem íránských milicí v Gaze jiná skupina: Palestinský islámský džihád. Ale postupně začal Teherán posilovat své vazby s vůdci Hamásu a zvyšovat svou podporu, řekl Ray Takeyh, vedoucí vědecký pracovník pro studium Blízkého východu v Radě pro zahraniční vztahy.

"Tento vztah se v posledních několika letech prohloubil," řekl Takeyh. "Je to finanční, politické, na určité úrovni provozní."

Michael Eisenstadt, ředitel Programu vojenských a bezpečnostních studií Washingtonského institutu, uvedl, že vztah s Íránem se vyvinul v důsledku mírového procesu v Oslu na počátku roku 1990, kdy Teherán hledal způsoby, jak torpédovat úsilí o uzavření mírové dohody mezi Palestinci a Izraelem. Tehdy Írán poprvé poskytl know-how pro výbušné pásy používané palestinskými sebevražednými atentátníky.

Sebevražedné bombové kampaně Hamásu i Islámského džihádu měly "významný dopad" na mírový proces, řekl. Hamás odpálil svou první podomácku vyrobenou raketu, Kásam, v roce 2001 během druhé intifády. Ale bylo to velmi primitivní, s použitím potrubí a domácí palivové směsi odvozené z cukru a dalších běžných složek.

"Írán v průběhu let poskytl Hamásu velkou pomoc, pokud jde o raketový potenciál," řekl Eisenstadt. "Typickou zbraní íránských proxies jsou rakety a stále více raket. Vidíte to všude – u Iráku, Hamásu, Húsiů, Hizballáhu. To je velmi inspirováno íránským příkladem a radami."

Jiní analytici však zdůrazňovali pověst Hamásu jako nezávislého aktéra, schopného provádět sofistikované teroristické operace bez vnějších instrukcí nebo dohledu.

"Je to válka mezi Hamásem a Izraelem, ve které Írán podporuje Hamás, ale Hamás rozhoduje," řekl Bruce Riedel, bývalý protiteroristický expert CIA a nyní vedoucí pracovník Brookings Institution.

Zatímco "není pochyb" o tom, že Hamás koordinuje s Íránem, relativní nezávislost skupiny z ní činí těžší cíl pro izraelské a západní zpravodajské agentury, dodal Riedel.

"Běžně neposkytují informace íránským poradcům, kteří je pak předávají domů. V Gaze nejsou žádní poradci," řekl Riedel, který poznamenal, že pro obyčejné bojovníky Hamásu je obtížné opustit Gazu a cvičit se v zahraničí.

Rakety odpálené Hamásem mohly být vyrobeny lokálně, ale mají jasný íránský rodokmen, uvedli analytici a zbrojní experti.

Před lety byly íránské rakety pašovány z Egypta přes Sinaj do Gazy. Když se však k moci dostal prezident Abd al-Fatah as-Sísí, Egypt uzavřel mnoho tunelů spojujících Sinaj s Gazou a Írán začal Hamásu pomáhat rozvíjet domácí schopnosti.

"Je lepší dát svým proxies schopnost vyrábět tyto věci sami, než se starat o logistické spojení, které může být zastaveno a odříznuto," řekl Eisenstadt.

Některé rakety vyrobené Palestinským islámským džihádem a Hamásem mají v plánech termíny v jazyce farsí, řekl Eisenstadt. A dron používaný Hamásem, nazvaný Šahab, je založen na íránské munici Ababil-2, o které Eisenstadt řekl, že je téměř identická s modelem používaným v Jemenu Húsii, dalším íránským klientem.

Ačkoliv izraelské obranné síly uvedly, že neexistují žádné důkazy o íránském operačním zapojení do útoku, použitá taktika je velmi "v souladu s íránským konceptem operací", aby se vytvořila "palebná křižovatka" – zahájení útoku každých pár měsíců nebo let, aby "podkopaly izraelskou morálku, podkopaly izraelskou odolnost" s cílem "podkopat dlouhodobou životaschopnost Izraele," řekl Eisenstadt.

Zdroj v angličtině: ZDE

