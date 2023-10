Gaza: Nezůstane kámen na kameni. Ale co děti? Více než 50 procent obyvatel Gazy jsou děti

11. 10. 2023

Britská média se stále, oprávněně, vracejí k masovému zabíjení, jehož se na nevinných izraelských civilistech dopustili v sobotu přislušníci bojůvek z Hamasu a zveřejňují - stejně jako média česká - další šokující podrobnosti.





Kromě toho však britská média objektivně informují o děsivě vražedné situaci v Izraelci obléhané Gaze a o hrůzném osudu tamějších palestinských civilistů, včetně velkého množství dětí. Tito všichni neměli se zabíjením, páchaným Hamasem nic společného, avšak jsou nyní vystavování plošnému bombardování od izraelské armády, která usiluje o to srovnat Gazu se zemí.



Zde je výmluvná reportáž Channel 4 News:





Moderátor: Nyní se do pásma Gazy nemůžeme dostat. Samozřejmě, jak víte, do pásma Gazy, které bylo uzavřeno izraelskou armádou a jeho obyvatelé, tedy 2,3 milionu Palestinců, pociťují plnou sílu hněvu svých sousedů, se nemůžeme dostat, ale podařilo se nám získat našeho kolegu Jusufa Hamase, který žije v pásmu Gazy, aby sestavil tuto reportáž očitého svědka a ještě jednou upozornění, je to znepokojující od samého začátku.







Jusuf Hamas: Neslyšíte sami sebe myslet. Není to jen hluk sirén a úderů. Zvuk chaosu mezi nimi je prostě neúprosný. Čirá panika všude, kam se podíváte.

