Od soboty zemřelo v Gaze více než 900 lidí. Izraelské ostřelování zasáhlo školy, nemocnice a obytné domy

11. 10. 2023

čas čtení 6 minut





V Gaze nyní není žádné bezpečné místo, konstatují humanitární pracovníci. Izrael bombarduje jediný hraniční přechod s Egyptem a brání tak uprchlíkům v útěku



Vyděšení obyvatelé Gazy popisují bombardování obytných budov, nemocnic a škol v celé enklávě v souvislosti s rostoucími obavami z ničení civilní infrastruktury Izraelem.



Palestinští zdravotníci uvedli, že od soboty bylo zabito více než 900 lidí a 4 250 jich bylo zraněno.

Jeden lékař pracující v Gaze v nemocnici uvedl příklad: Ze sedmdesáti procent v důsledku bombardování popálenou dívku je nutno před ošetřením plně dezinfikovat, aby se zabránilo nákaze. Nemocnice ale už nemají dezinfekci.

Nidal Hamdouna, humanitární pracovník norsko-dánské organizace Church Aid, uvedl: "Domnívám se, že se jedná o nejvážnější eskalaci, které budu čelit. Narodil jsem se zde v Gaze, byl jsem svědkem předchozích eskalací.



"Situace, které čelíme, zahrnuje intenzivní nálety a ostřelování zaměřené na různá místa v pásmu Gazy, včetně mé čtvrti," řekl ze severního okraje města Gazy. "Jde o to, že v Gaze nyní není žádné bezpečné místo, kam by se dalo jít."



"Byl jsem svědkem válek v letech 2008, 2014 a 2021, ale tato je z hlediska intenzity něčím výjimečným... Byly zabity celé rodiny. Jde o to, do jaké míry jsou civilisté chráněni, ale také o to, jak najít bezpečné místo, i když není kam jít."



Jediný hraniční přechod Gazy s Egyptem, jediný vstupní bod, který není pod kontrolou Izraele, byl v úterý již potřetí během 24 hodin zasažen izraelským náletem, uvedla egyptská nevládní organizace.



Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedl, že v Gaze bylo vysídleno více než 200 000 lidí, přičemž se očekává, že tento počet se bude zvyšovat. Letecké údery podle něj srovnaly se zemí 790 obytných jednotek a 5 330 jich vážně poškodily.



Rostoucí počet zraněných hrozí, že zahltí zbytky křehkého zdravotnického systému v Gaze, který po 16 let trvající blokádě ze strany izraelských úřadů omezuje příliv lidí, pohonných hmot, stavebních materiálů a potravin.



Mahmúd Šalabí z humanitární organizace Zdravotnická pomoc Palestincům řekl: "Nemocnice Bejt Hanún na severu Gazy je mimo provoz kvůli vedlejším škodám, které jí způsobilo bombardování v jejím okolí. Také silnice v jejím okolí byly zničeny, takže nyní k ní není možný přístup."



Shalabi také popsal poškození největší nemocnice v Gaze, Al Šífa ve městě Gaza, která dlouho fungovala jako centrální místo péče o obyvatele enklávy, zejména v krizových okamžicích.



"Novorozenecké oddělení v nemocnici Šifa, která je ústřední úrazovou nemocnicí a největší v Gaze, bylo částečně poškozeno v důsledku bombardování okolí zařízení," uvedl.



"Silnice v okolí Al Šífy byly vážně zasaženy, což omezuje pohyb k ní, zatímco všechny nemocnice velmi trpí nedostatkem zásob a personálu," dodal. "Ministerstvo zdravotnictví včera vyzvalo všechny zdravotní sestry v Gaze, aby začaly dobrovolně pracovat v nejbližší nemocnici."



Generální tajemník OSN António Guterres vyjádřil znepokojení nad množícími se zprávami, že izraelské nálety a ostřelování zasahují civilní infrastrukturu. "Uznávám legitimní bezpečnostní obavy Izraele, ale zároveň mu připomínám, že vojenské operace musí být vedeny v přísném souladu s mezinárodním humanitárním právem," uvedl.



"Civilisté musí být vždy respektováni a chráněni. Civilní infrastruktura nesmí být nikdy cílem."



Guterres již dříve uvedl, že je "hluboce znepokojen" izraelskými plány prosadit "úplné obléhání" Gazy. Začátkem tohoto týdne izraelský ministr obrany Yoav Gallant prohlásil, že na hustě obydlené území nebude povolena dodávka "žádné elektřiny, potravin, vody ani pohonných hmot" poté, co po bezprecedentním vpádu ozbrojenců Hamásu do Izraele zůstalo více než 1 000 mrtvých - největší ztráta na životech v důsledku útoku ozbrojenců v historii Izraele.



Bojovníci Hamásu a palestinského Islámského džihádu také vzali nejméně 130 Izraelců jako rukojmí, přičemž mluvčí Hamásu prohlásil, že skupina začne zajatce zabíjet, pokud izraelská armáda zasáhne civilní domy v Gaze "bez předchozího varování".



Mluvčí IDF podplukovník Richard Hecht doporučil Palestincům, aby "vypadli" a unikli před nálety přes jižní hraniční přechod s Egyptem, než jeho úřad vydal upřesňující prohlášení, že přechod je nyní uzavřen.



"Tentokrát je to opravdu katastrofa pro celou populaci Gazy - více než 2 miliony lidí jsou pod palbou a postiženy touto válkou a eskalací kvůli úplnému obléhání," řekl Hamdúna a předpověděl prudký nárůst počtu vnitřně vysídlených osob.



"Existují skutečné obavy o dostupnost vody. Vodu mám maximálně na jeden den - nevím, jestli se mi podaří sehnat víc. Nevím, jak je to s dostupností potravin. Existují ale také omezení pohybu, zda se mohu bezpečně dostat do supermarketu, do jaké míry se k mému domu dostanou nákladní auta, která mi budou vozit pitnou vodu. Všechny tyto věci situaci ještě daleko zhoršily, navíc ty intenzivní letecké údery zaměřené na všechno," řekl.



"Domnívám se, že se jedná o kolektivní trest pro všechny obyvatele Gazy. Civilisté nejsou v bezpečí, nemají přístup ke svým základním potřebám - vodě, potravinám. Zdravotnictví se pod tíhou počtu zraněných zhoršuje," dodal.



"Každý aspekt našich životů byl zasažen. Velkým problémem je elektřina, kterou máme nyní maximálně tři hodiny denně, a elektrárna v Gaze oznámila, že za několik dní nebude mít proud vůbec. To bude mít dopad na přístup k hygienickým zařízením, ale také na zabezpečení potravin, navíc se objeví další problémy s komunikacemi."



Dodal: "Nemohu si ani otevřít notebook, abych si udělal poznámky - snažím se doma šetřit elektřinou, abych si mohl nabít telefon. Jako humanitární pracovník nemohu v reakci na krizi pracovat ani ze svého domova."



Izraelská armáda uvedla, že povolala 300 000 záložníků a začala kolem hranic s Gazou instalovat něco, co její mluvčí popsal jako "železnou zeď" z tanků a vrtulníků před očekávanou rozsáhlou pozemní invazí do obléhané enklávy.





"Je to děsivé," řekl Hamdúna. "Obavy vzbuzuje to, co přijde potom - další katastrofa v nejbližších dnech."



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

