Lživé praktiky, které, zdá se, nikoho povolaného moc netrápí

9. 10. 2023 / Beno Trávníček Brodský

Už docela dlouho mne při nakupování potravin vytáčí hrátky s hmotností výrobků / jejich cenou. Leckterý výrobce (obchodník) manipuluje s přímou úměrou cena x hmotnost tak obratně, že by zmátl kohokoli. Například tvaroháček 90 gramů. Po otevření zjistíte, že je naplněný do poloviny už tak dost malé plastové vaničky. Při zakoupení menšího potravinového výrobku si člověk řekne, no, nemusím se tak cpát, trochu té linie... úspora peněz... jenže když ho pak otevřete a je ho jen půlka?!





Samozřejmě nejde o výjimečný případ, to bych o tom nepsal. Ono se to v člověku chová jako doutnák dohořívající k náloži. Navíc - proč se takhle mrhá obalovým materiálem? Má vůbec pak smysl diskutovat o oběhovém, evironmentálně udržitelnějším hospodářství? Proč ta vanička není plná a k tomu odpovídající cena, aby se zákazník na základě poměru velikost-cena mohl triviálním pohledem do regálu efektivně rozhodnout, zda koupí tohle nebo něco jiného? Kdyby oněch 90 gramů tvaroháčka bylo v tak velké vaničce, že by plná byla, nevím, zda by to někdo koupil. Možná by byla tak malá, že by se v bludišti regálu ztratila. Další dobrou zaháněnou jsou třeba sladké pochutiny - jedna z tatranek, která má gramů rovných 33... a některé čokoládové tyčinky to je skoro čísel jako v ruletě!

Obecně by přece mělo platit, že výrobek má nějakou dlohodobě standardizovanou hmotnost a pak o zákazníka soutěží kvalitou a aktuální cenou – nikoli mlžením, čachrováním, podrazem. Zdá se, že v některých případech může jít o docela sofistikovanou klamavou reklamu. Obdobu lze vidět krom jiného třeba i u některých léků, kde ve zbytečně obrovském obalu zabloudilo několik málo tabletek. Je na čase, udělat v tom trochu pořádek. Zastat se zákazníků, aby přestali být pro druhou stranu lovnou zvěří a stali se obchodníkům rovnocennými partnery.

Na stránkách České obchodní inspekce je mimo jiné uvedeno, že klamavou reklamou je: „Pokud je informace poskytnuta takovým způsobem, že vás může uvést v omyl, a mohli byste tak učinit rozhodnutí o koupi, které byste jinak neučinili.“...

