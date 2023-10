Naprostá zkáza po izraelském bombardování Gazy

10. 10. 2023

Reportér Channel 4 News: Naprostá zkáza při dnešních leteckých úderech na Gazu. S obrovským požárem se snaží bojovat obyvatel s jediným hasicím přístrojem. Jedná se o uprchlický tábor Jabalia. Muž, který natáčí, říká, že v budově byl supermarket a že zde zahynuly desítky lidí. Každý se snaží pomoci zraněným pomocí všeho, co najde. Je to jedno z nejhustěji obydlených míst na světě. Izrael trvá na tom, že se zaměřuje pouze na bojovníky. Ale obyčejní lidé za to platí strašlivou cenu.



V nemocnici leží na podlaze mrtvé tělo. Bolest je zdrcující. Těla stále přibývají. Mnohé z nich jsou jen děti. Kéž Bůh stojí při našich mladých, říká tato žena. Vychovávali jsme je s láskou, ale neměli jsme možnost vidět je vyrůstat.









Po celém jižním Izraeli se hromadí masivní vojenská přítomnost. Zdá se, že se připravuje na velkou a smrtící pozemní ofenzívu. Tři dny po zahájení útoku ozbrojenců Hamásu pokračují izraelské síly v boji s malými skupinami ozbrojenců pronikajících z Gazy, kteří jsou zodpovědní za masakry a únosy stovek lidí.

Tamhle můžete vidět, co zbylo z této malé městské policejní stanice. Ozbrojenci z Hamásu ji obsadili a Izraelci použili buldozer, aby je z ní vypudili. A tady vidíte, jak vážná přestřelka byla. nábojnice jsou rozesety po celé podlaze a na boku.





Většinu raket zachytí obranný systém Iron Dome. Některé však projdou. Města po celém Izraeli jsou dnes zasažena, ulice jsou vylidněné. Nacházíme jen jeden místní obchod, který je ještě otevřený.





Zmlkněte.





Silnice jsou tu stále poseté opuštěnými auty. V jedné zatáčce leží nevyzvednuté mrtvé tělo střelce z Hamásu. Jinde připomínají životy, které militanti tak brutálně a krutě zkrátili.







Nesnesitelný smutek i v Gaze. I oni pohřbívají své mrtvé. Dva lidé, které tolik dělí. Oba zavaleni utrpením.





Samozřejmě, že v minulosti, i když to byla oficiální politika, docházelo k velmi vysokému počtu zabitých obyčejných obyvatel Gazy pokaždé, když tam došlo k takovému vzplanutí. Nyní je však izraelská vojenská ofenzíva o to komplikovanější, že v Gaze jsou přítomni izraelští rukojmí a. Hamás pohrozil, že při každém neohlášeném leteckém útoku zabije izraelského zajatce.







Můžete vidět, v jakém stavu jsou tato auta tři dny po začátku. Tento útok ještě úplně neskončil, během dopoledne nedaleko odtud došlo k dalším střetům mezi ozbrojenci a vojáky. Nad hlavou se ozývají rakety vypálené z Gazy, které posílají vojáky do úkrytu. Ozývají se sirény. Na zem dopadají i vojáci.Žiji tu už 26 let, majitel nám říká, že rakety už jsme viděli, ale nic takového. Všichni tu pláčou. Svět musí vědět, že zdejší lidé neudělali nic špatného. Staří lidé a děti, které unesli, by měli být osvobozeni.Je tu hněv nad tím, jak se mohl tento hrozný útok stát. Vypukne hádka. Levé křídlo je zodpovědné, křičí jeden muž, ale kdo to má na starosti, křičí druhý. Je to pravicová vláda. Ta je na vině.(...)Již nyní jsme svědky toho, že Izrael ustupuje od své obvyklé politiky upozorňovat obyvatele Gazy na chystaný letecký útok s tím, že to tak již nebude vždy.