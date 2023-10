Bombardování v Gaze - rozhovor s palestinským profesorem

10. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Moderátor Channel 4 News v Jeruzalémě:





Pojďme si teď promluvit s Mkaimarem Abu Sadou, je v Gaze, kde působí jako profesor politiky na univerzitě Al Azhar. Děkuji vám, že jste přišel do našeho pořadu. Pane profesore, můžete za těchto pro vás velmi obtížných okolností popsat, jaké to je být dnes v noci uvnitř pásma Gazy?



Profesor Mkaimar Abusada: Musím říci, že jsem nikdy neviděl takové masivní bombardování, jaké jsem viděl dnes večer po řadu hodin. Byli jsme ve městě Gaza po celém pásmu Gazy pod masivním izraelským bombardováním. Je to nejintenzivnější a nejstrašnější bombardování, jaké jsem kdy v životě viděl Izraelská armáda bombardovala mešitu v táboře na západě Gazy a také místní trh v uprchlickém táboře Džabalíja, kde to vedlo k úmrtí 60 Palestinců na tomto místním trhu. Všichni z nich jsou palestinští civilisté, ženy, děti a staří lidé. Právě teď, když se mnou mluvíte, vidíte, že nemám doma elektřinu. Musím říci, že jsem nikdy neviděl takové masivní bombardování, jaké jsem viděl dnes večer po řadu hodin. Byli jsme ve městě Gaza po celém pásmu Gazy pod masivním izraelským bombardováním. Je to nejintenzivnější a nejstrašnější bombardování, jaké jsem kdy v životě viděl Izraelská armáda bombardovala mešitu v táboře na západě Gazy a také místní trh v uprchlickém táboře Džabalíja, kde to vedlo k úmrtí 60 Palestinců na tomto místním trhu. Všichni z nich jsou palestinští civilisté, ženy, děti a staří lidé. Právě teď, když se mnou mluvíte, vidíte, že nemám doma elektřinu.





Tady se rozhodlo o velmi silném odpojení elektřiny. Jsem odkázán na domácí baterii, která se velmi vybila, a věci se tady vyvíjejí opravdu ošklivě a očekáváme, že v důsledku tohoto izraelského rozhodnutí o odpojení elektřiny budeme mít velmi vážný problém s pitnou vodou, s kanalizací, s potravinami a základními potřebami. Je to něco, co jsme nikdy neviděli, a jak dnes řekl Netanjahu, výsledky této bitvy nebo této války pravděpodobně změní tvář Blízkého východu. Takže očekáváme, že to bude ještě mnohem horší, než to je teď.





Moderátor: Ale i přes všechny útrapy, které jste v pásmu Gazy v průběhu let zažili, chápete také, že to, co se vám teď děje, je přímým důsledkem sobotního útoku Hamásu na Izrael?





Profesor Mkaimar Abusada: Naprosto tomu rozumím, ale musíte také pochopit, že Palestinci byli před 75 lety vystaveni vyhnání ze své vlasti. Posledních 55 let jsme vystaveni ošklivé okupaci, posledních 16 let jsme vystaveni obléhání a izraelské blokádě v Gaze. Věci nejsou normální, abychom nečekali, co teď Hamás provedl teď, ať už byly věci na druhé straně hranice opravdu ošklivé. Chápu, viděl jsem záběry, které jsou opravdu velmi drsné. Pro ty dámy. Ale musíte se také vžít do naší situace a do palestinské strany a pochopit, že Izraelci s Palestinci zacházejí špatně a od nástupu této izraelské pravicové vlády se věci změnily v ošklivé na celém palestinském území. Jen letos bylo na Západním břehu Jordánu zabito 250 Palestinců izraelskou armádou a izraelskými osadníky, a to jsme dokonce čekali, že Izrael bude pokračovat v rozšiřování osad, plíživé anexi Západního břehu Jordánu, znesvěcování muslimských svatých míst ve východním Jeruzalémě. Nezapomínejme tedy ani na to, co izraelská pravicová vláda provedla Palestincům za posledních devět měsíců.





Moderátor: Ale velmi stručně, jak si představujete, že to skončí? Myslím tím, že cyklus násilí bude prostě pokračovat, nebo ne? A bude ještě horší? Jak si představujete, že to skončí?













Moderátor: Pane profesore Abusado, opravdu vám velmi děkuji. A držte se v bezpečí. Děkuji vám.



Zdroj v angličtině od minuty 9:



To je velmi dobrá otázka. Očekávám, že věci budou pokračovat řadu dní, možná týdnů. Bude to velmi tvrdé, budou to věci, které jsme v životě neviděli, ale je odpovědností mezinárodního společenství zasáhnout a zavést příměří na obou stranách a pokusit se vyjednat urovnání, které udrží občany a a civilisty mimo tento současný cyklus násilí.(...)