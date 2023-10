Jak PPF čerpá miliony ze slovinské televize Pop TV

9. 10. 2023

Autoři Primož Cirman a Tomaž Modic píší na slovinském investigativním webu Necenzurirano.si o tom jak česká PPF používá prostředky z klíčové slovinské mediální skupiny ke své expanzi v Chorvatsku před tamějšími nadcházejícími volbami Proč čeští majitelé mohutně čerpají peníze z Pro Plus, vydavatele Pop TV a Kanálu A? Kam je odklánějí? Jsou opravdu připraveni oba televizní kanály prodat?







"Spekulace trhu nekomentujeme," odpovědělo včera [5.10., pozn. BL] ústředí společnosti Central European Media Enterprises (CME) na otázku, zda může potvrdit nebo vyvrátit, že plánuje prodej Pro Plus, vlastníka televizí Pop TV a Kanal A.

V posledních týdnech se opět objevily informace, že vlastník CME, česká skupina PPF, je po třech letech od koupě obou největších slovinských komerčních televizí připraven je prodat. Tato informace byla posílena po zářijovém odchodu Branka Čakarmiše z pozice generálního ředitele Pro Plus. Nahradila ho Stella Litou, dosavadní šéfka společnosti CME Adria, která provozuje televizní stanice vlastněné koncernem ve Slovinsku a Chorvatsku.

Výměna v čele Pro Plus se zároveň časově shoduje se stále intenzivnějším finančním vyčerpáním společnosti. Dnes odhalujeme, že Češi si za tři roky, kdy Pro Plus vlastní, vyplatili na dividendách celkem více než 40 milionů eur. Pro Plus musí také platit velmi vysoké úroky z půjček, které si bere od svého oficiálního vlastníka - společnosti CME Media Enterprises registrované v Nizozemsku.

Jaké jsou plány Čechů s Pro Plus? A proč jsou zřejmě neoddělitelně spjaty s jejich zájmy v Chorvatsku?

Odčerpání finančních prostředků z Pro Plus

Česká skupina PPF, kterou vlastní rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera, se stala vlastníkem Pro Plus na podzim roku 2020, kdy dostala od evropského regulátora zelenou k téměř dvoumiliardové koupi společnosti CME, která v té době vlastnila televizní stanice v šesti zemích: Slovinsku, České republice, Slovensku, Rumunsku, Moldavsku a Bulharsku.

Následovalo období, které se vyznačovalo dvěma procesy. Prvním byl intenzivní tlak bývalé vlády Janeze Janši, který krátce před změnou vlastníka označil zpravodajský pořad 24ur [součást skupiny Pro Plus, pozn. BL] za "největší opoziční stranu". Na konci roku 2020 se Janša tajně sešel s Kellnerem.

Na jaře 2021 Telekom Slovenije, který řídili lidé z SDS, přesunul Pop TV a Kanal A na 11. a 12. místo programové skladby. Na podzim téhož roku dokonce předplatitelům Telekomu hrozilo, že by ve volebním roce 2022 mohli zůstat bez obou televizí. Ve stejné době Úřad pro prevenci praní špinavých peněz, který ovládali lidé z SDS, získával údaje z bankovních účtů Branka Čakarmiše, aniž by k tomu měl jakýkoli zákonný důvod nebo aniž by byl Čakarmiš podezřelý z jakéhokoli trestného činu.

V pozadí však probíhal druhý proces - odčerpávání peněz z Pro Plus. V letech 2020, 2021 a 2022 tak společnost dosáhla celkového čistého zisku 36 milionů eur. Ve stejném období vyplatila vlastníkovi na dividendách celkem více než 40 milionů eur. Nebo jinak řečeno: veškeré "plus", které Pro Plus vygenerovala ze své mediální činnosti, spolu s dalšími miliony skončilo na účtech v Nizozemsku.

Češi dusí program a i pohon Pop TV

Nebyly to jediné výplaty Čechům. Jak vyplývá z výročních zpráv, společnost Pro Plus má půjčky od svého oficiálního vlastníka z Nizozemska. To je v nadnárodních společnostech poměrně běžná praxe. Tím, že si vzájemně půjčují peníze za minimální úroky, si spřízněné firmy snižují náklady na financování, které by byly několikanásobně vyšší, kdyby si půjčovaly od bank.

To však není případ společnosti Pro Plus. V loňském roce uzavřela společnost novou dlouhodobou úvěrovou smlouvu se společností CME Media Enterprises v hodnotě 34 milionů eur. Úroková sazba: 7,5 procenta. To znamená, že společnost Pro Plus bude muset ročně převádět do Nizozemska více než 2,5 milionu eur jen na úroky. Důvodem vysokých úrokových nákladů, které pocházejí ještě z dob, kdy CME vlastnila americká korporace Time Warner, je vysoká částka, kterou dluží vlastníkovi.

Mezitím se stále častěji objevují signály, že se zmenšuje pohon a programová nabídka televizních kanálů vlastněných společností Pro Plus. V srpnu letošního roku Pop TV oznámila, že ruší svůj týdenní pořad Ověřeno. Ještě předtím byl bez pořadu Jeden na jednoho již vlajkový moderátor televize Uroš Slak. V poslední době opustilo Pop TV několik novinářů a dalších jmen. Někteří odcházejí do médií, ze kterých před lety do Pop TV přišli ti největší talenti. Z Pro Plus odešel i Blaž Bezek, který ve Slovinsku rozjížděl placenou službu Voyo. Na konci roku 2022 měl více než 150 tisíc předplatitelů.

Dojná kráva pro RTL Chorvatsko

Kde končí peníze, které Češi získávají z Pro Plus? V poslední době přinejmenším v Chorvatsku. Tam loni na jaře skupina PPF koupila od Němců RTL, jednu ze tří největších televizních stanic v zemi.

Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že Pop TV už nejméně rok hraje pro chorvatskou RTL roli jakési dojné krávy. Je hluboko v červených číslech. Společnost, za kterou Češi zaplatili 41 milionů eur, by měla v roce 2022 vykázat čistou ztrátu přesahující 6 milionů eur. Důvod: vysoký růst nákladů. Dokonce měla záporné provozní cash flow.

Na rozdíl od Pro Plus však chorvatská RTL v loňském roce, kdy již byla v rukou Čechů, výrazně navýšila rozpočet na vlastní produkci a licencované pořady. Provozní náklady se zvýšily o více než 20 %. Z toho plyne ztráta, která pro českou skupinu PPF zjevně není velkým problémem. Ta totiž krátce po převzetí odpustila RTL Hrvatska dluh ve výši 24 milionů eur. Kč, kterou Češi raději převedli do kapitálu této společnosti.

Proč mají Češi větší zájem o Chorvatsko než o Slovinsko?

Klíčovou otázkou je, proč Češi využívají peníze Pro Plus k posílení RTL Croatia. Jak již bylo uvedeno, CME na dotaz ohledně dalších plánů ve Slovinsku nic nevysvětluje. Podle neoficiálních informací však existují dva možné důvody, proč se peníze do Chorvatska sypou.

První je obchodní. V Chorvatsku se Češi setkali s vážným konkurentem: skupinou United Group, kterou ovládá srbský mediální magnát Dragan Šolak. Ta má v Chorvatsku ve vlastnictví dvě televizní stanice: Novu TV a N1. Televize Nova dosáhla v loňském roce příjmů ve výši přibližně 62 milionů eur, což je téměř o třetinu více než RTL Hrvatska, a zároveň vytvořila zisk přesahující 10 milionů eur. RTL Hrvatska byla dále zasažena snížením poplatků, které dostává od telekomunikačních operátorů.

Nemělo by se přehlížet, že PPF a United Group jsou v Srbsku od roku 2021 na předních příčkách. Tam Češi vlastní operátora Telenor, kterému srbský státní Telecom pronajal svou optickou síť [PPF rebrandovala Telenor jako Yettel., pozn BL]. To Šolakova skupina vnímala jako politicky podporované vyhlášení války svému operátorovi Serbian Broadband (SBB). Je známo, že United Group vlastní televizi N1, poslední velké médium v Srbsku, které není v orbitu prezidenta Aleksandara Vučiće a do kterého patří i Telekom Srbije.

Další možný důvod souvisí s širšími ekonomickými zájmy Čechů, pro které je Chorvatsko v současnosti mnohem důležitější než Slovinsko. Slovenská společnost Skytoll, která je provázaná se skupinou PPF, se uchází o zakázku na elektronický výběr mýtného na chorvatských dálnicích. Ta podala nejvýhodnější nabídku mezi deseti konkurenty v hodnotě 80 milionů eur.

Na konečné rozhodnutí o výběru se stále čeká. Je docela možné, že bude odloženo až do roku 2024, kdy se v Chorvatsku budou konat také parlamentní a prezidentské volby. Vyhodnotili si Češi, že posílením své televize v Chorvatsku budou mít větší "měkký" vliv na tamní politické vrcholy? Ve Slovinsku se konglomerátům vlastněným nejbohatšími Čechy, kteří jsou provázáni byznysem nebo dokonce rodinou, podařilo v posledních letech získat několik velkých obchodů a investic. Naposledy se ucházely o koupi Sportovní loterie, monopolního hráče na domácím trhu sportovního sázení.

Slovinský originál včetně doprovodné grafiky a dalších odkazů je k dispozici ZDE.





