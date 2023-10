Izraelský nálet zabil v uprchlickém táboře v Gaze 19 členů jedné rodiny

9. 10. 2023

čas čtení 7 minut



Izraelský nálet zabil 19 členů palestinské rodiny v uprchlickém táboře v Gaze



Varování před evakuací přišlo krátce po setmění. Izraelská armáda vystřelila jen kousek od domu Násira Abú Quty v jižní části pásma Gazy, což je preventivní opatření, které má lidem umožnit evakuaci před leteckými údery.



Sedmapadesátiletý Abu Quta se domníval, že on a jeho široká rodina budou v bezpečí asi sto metrů od domu, který byl na chystaný úder upozorněn. Se svými příbuznými se shromáždil v přízemí svého čtyřpatrového domu a připravoval se na výbuch v okolí.



Dům souseda Abu Quty však zasažen nebyl. V jednom okamžiku jeho vlastní dům zničil výbuch, který podle jeho slov vyhladil 19 členů jeho rodiny, včetně manželky a bratranců. Nálet zabil také pět jeho sousedů, kteří stáli venku v přeplněném uprchlickém táboře, změti budov a uliček.



Vlny náletů dosud zabily přes 400 Palestinců, včetně desítek žen a dětí, informovali v neděli zdravotníci. Zdá se, že došlo k několika podobným smrtícím náletům na přeplněné obytné budovy.



Izraelská armáda v sobotu pozdě večer uvedla, že zasáhla různé kanceláře a velitelská centra Hamásu v několikapatrových budovách.



Abu Quta však nechápe, proč Izrael zasáhl jeho dům. Trvá na tom, že v jeho budově nebyli žádní ozbrojenci a jeho rodina nebyla varována. Kdyby byli, nezůstávali by ve svém domě, dodal jeho příbuzný Chálid.



"Je to bezpečný dům s dětmi a ženami," řekl Abu Quta, stále ještě otřesený střelbou, když si na tragédii vzpomněl v útržcích detailů.



"Dům zavalil prach. Ozývaly se výkřiky," dodal. "Nebyly tu žádné zdi."







Varování před evakuací přišlo krátce po setmění. Izraelská armáda vystřelila jen kousek od domu Násira Abú Quty v jižní části pásma Gazy, což je preventivní opatření, které má lidem umožnit evakuaci před leteckými údery.Sedmapadesátiletý Abu Quta se domníval, že on a jeho široká rodina budou v bezpečí asi sto metrů od domu, který byl na chystaný úder upozorněn. Se svými příbuznými se shromáždil v přízemí svého čtyřpatrového domu a připravoval se na výbuch v okolí.Dům souseda Abu Quty však zasažen nebyl. V jednom okamžiku jeho vlastní dům zničil výbuch, který podle jeho slov vyhladil 19 členů jeho rodiny, včetně manželky a bratranců. Nálet zabil také pět jeho sousedů, kteří stáli venku v přeplněném uprchlickém táboře, změti budov a uliček.Vlny náletů dosud zabily přes 400 Palestinců, včetně desítek žen a dětí, informovali v neděli zdravotníci. Zdá se, že došlo k několika podobným smrtícím náletům na přeplněné obytné budovy.Izraelská armáda v sobotu pozdě večer uvedla, že zasáhla různé kanceláře a velitelská centra Hamásu v několikapatrových budovách.Abu Quta však nechápe, proč Izrael zasáhl jeho dům. Trvá na tom, že v jeho budově nebyli žádní ozbrojenci a jeho rodina nebyla varována. Kdyby byli, nezůstávali by ve svém domě, dodal jeho příbuzný Chálid."Je to bezpečný dům s dětmi a ženami," řekl Abu Quta, stále ještě otřesený střelbou, když si na tragédii vzpomněl v útržcích detailů."Dům zavalil prach. Ozývaly se výkřiky," dodal. "Nebyly tu žádné zdi."

- Na hudebním festivalu bylo nalezeno 260 mrtvol, sděluje izraelská záchranná služba





Izraelská záchranná služba Zaka uvedla, že její paramedici odvezli přibližně 260 těl z hudebního festivalu, který byl napaden Hamásem.



Na videozáznamech zveřejněných na internetu je vidět, jak návštěvníci festivalu po útocích zběsile utíkají a nastupují do aut.



"Neměli jsme se ani kam schovat, byli jsmena otevřeném prostranství," řekla CNN účastnice festivalu Tal Gibly.



- Podle vysoce postavených členů Hamásu a Hizballáhu, kteří hovořili s deníkem Wall Street Journal, pomohl Hamásu naplánovat překvapivé útoky proti Izraeli během víkendu Írán.





Důstojníci íránských Islámských revolučních gard spolupracovali s Hamásem od srpna na přípravě leteckých, pozemních a námořních útoků - nejvýznamnějšího narušení izraelských hranic od jomkippurské války v roce 1973 - uvedli tito lidé.



Podrobnosti operace byly upřesněny během několika setkání v Bejrútu, kterých se zúčastnili důstojníci IRGC a zástupci čtyř Íránem podporovaných militantních skupin, včetně Hamásu, který drží moc v Gaze, a Hizballáhu, šíitské militantní skupiny a politické frakce v Libanonu, uvedli.



Američtí představitelé tvrdí, že nemají důkazy o zapojení Teheránu. V rozhovoru pro CNN, který byl odvysílán v neděli, ministr zahraničí Antony Blinken uvedl:"Zatím jsme neviděli důkazy, že by Írán řídil nebo stál za tímto konkrétním útokem, ale určitě existuje dlouhodobý vztah."





Mahmúd Mirdáví, vysoký představitel Hamásu, na dotaz ohledně těchto schůzek uvedl, že skupina plánovala útoky sama. "Je to rozhodnutí Palestinců a Hamásu," řekl.



- Stálá pozorovatelská mise OSN v Palestině k probíhajícímu konfliktu: "K těmto událostem nedošlo ve vzduchoprázdnu".



Stálá pozorovatelská mise státu Palestina při OSN vydala v neděli reakci na válku mezi Izraelem a Hamásem, ve které uvedla, že "k tomuto vývoji nedošlo ve vakuu".



"Jen za posledních 24 hodin bylo zabito 313 Palestinců, včetně nejméně 20 dětí, přes 2 000 zraněných a tisíce rodin bylo vysídleno, nyní již více než 20 000 civilistů...".



K tomuto vývoji nedošlo ve vzduchoprázdnu. Předcházelo jim letošní zabití stovek Palestinců ... a předcházela jim desetiletí neutuchajících izraelských vojenských náletů na palestinské vesnice, města, městečka a uprchlické tábory ... zatýkání, zadržování, věznění a zneužívání tisíců palestinských civilistů, včetně dětí a žen, dusivá šestnáctiletá vzdušná, pozemní a námořní blokáda více než 2 milionů Palestinců v Gaze ...".



- Izraelci na sociálních sítích sdílejí příspěvky o pohřešovaných členech rodin a příbuzných a žádají o pomoc při identifikaci místa pobytu osob, u nichž se obávají, že jsou mrtvé nebo unesené po vpádu Hamásu na jih země.



Příspěvky popisují matky a jejich malé děti naložené militanty do vozidel, starší babičky, které byly odvezeny do Gazy, a mladé účastníky večírku, kteří byli zajati na pouštním večírku, kam militanti pronikli v sobotu brzy ráno. Izraelská zdravotnická služba uvedla, že z místa večírku bylo vyzvednuto asi 260 mrtvých těl.



Není jasné, kolik Izraelců bylo uneseno a odvezeno do Gazy, ale vláda uvedla, že jejich počet přesáhl 100. Podle izraelských médií se Egypt zapojil do počátečních jednání s cílem zprostředkovat propuštění starších osob a dětí, které jsou mezi nimi.



- Světový potravinový program OSN vyzval k vytvoření humanitárních koridorů pro dodávky potravin do Gazy po izraelských náletech v reakci na útoky Hamásu.



- Agentura OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům UNRWA uvedla, že tisíce lidí se ukrývají v jejích 44 školách v okolí Gazy a distribuce potravin pro více než 112 000 rodin musela být pozastavena.



- Hamás mohl v Gaze zadržet až 100 izraelských rukojmích, včetně žen a dětí, což by značně zkomplikovalo případnou izraelskou vojenskou operaci na jejich osvobození. Americká vláda prošetřuje zprávy o tom, že byli zajati i američtí rukojmí, stejně jako rukojmí některých dalších národností.



- Více než 1 000 mrtvých. V tuto hodinu vzrostl počet izraelských obětí po překvapivém útoku militantní skupiny Hamás na obce na jihu země na nejméně 600, včetně 44 vojáků. V Gaze, která byla zasažena izraelskými leteckými údery, hlásí úřady nejméně 413 mrtvých.



- Izraelští vojenští představitelé uvedli, že "stovky teroristů" byly zabity a desítky zajaty, boje vypukly v ulicích a pokračovaly i v neděli.



- V severním Izraeli vyvolala krátká výměna úderů mezi Izraelem a libanonskou militantní skupinou Hizballáh obavy z širšího konfliktu.



- V sousedním Egyptě zastřelil policista dva izraelské turisty a jednoho Egypťana na turistickém místě v Alexandrii.



- Očekává se, že Rada bezpečnosti OSN se v určitém okamžiku sejde poté, co generální tajemník António Guterres vyzval "k veškerému diplomatickému úsilí, aby se zabránilo širšímu požáru".







Podrobnosti v angličtině ZDE

0