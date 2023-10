Jan Egeland o Izraeli a Palestině: Vyjednávejte!

9. 10. 2023

Moderátorka BBC World at One: Jan Egeland je generálním tajemníkem Norské rady pro uprchlíky. Působil také jako náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a jako norský ministr zahraničí, když se podílel na přípravě norských mírových jednání, která v roce 1993 vedla k dohodě z Osla mezi Izraelem a Organizací pro osvobození Palestiny. Přeji vám dobré odpoledne.

Jan Egeland: Dobré odpoledne.

Moderátorka: Co očekáváte, že se nyní stane? Co očekáváte, že se nyní stane?

Jan Egeland: Očekávám, že se to ještě zhorší. Nejsem optimista. Právě jsem mluvil s našimi lidmi, s vedoucím oblasti Norské rady pro uprchlíky v Gaze, máme tam 52 kolegů. I my, humanitární pracovníci na místě, teď utíkáme před bombardováním. Několika našim kolegům bylo řečeno, že žijí na severu a na východě města Gazy, a to jsouzóny, které se dostanou pod útok Izraelců, museli utéct, jiní museli taky utéct, protože jejich byty byly zasaženy vedlejšími škodami z bombardování. Bude to ještě horší. A Gaza je jako žádné jiné místo na světě. Žije zde 2,4 milionu lidí, téměř polovina z nich je mladší 15 let, a je menší než Oslo, kde žiji.





Moderátorka: Jaká je tedy reakce? Humanitární reakce, myslím tím: Je to evakuace Gazy?





Jan Egeland: No, odpovědí je ukončení nesmyslného zabíjení na obou stranách. Jinak se to, co se stalo v Izraeli, nazvat nedá. Byl to teror. Terorismus proti neozbrojeným civilistům. Ale to, co se děje teď, je samozřejmě bombardování, které bude neúprosně zabíjet palestinské děti, které s tím nemají nic společného. Takže odpovědí je ukončení násilí a rozhovory zprostředkované Spojenými státy, Egyptem, arabskými zeměmi, Evropou, které mohou jít také k základním příčinám toho, proč je Izrael tak nejistý a proč Palestinci nemají žádnou spravedlnost, žádnou naději, žádnou budoucnost, jak je tomu nyní.





Moderátorka: To se ale nestane, že ne? Chci říct, že jsme byli svědky situace, kdy Hamás přešel hranice a zabíjel, zabíjel a unášel izraelské civilisty. Co očekáváte od izraelské vlády, vzhledem k tomu, že potřebuje, no, říká, že chce zničit Hamás, ale také musí ukázat izraelskému obyvatelstvu, že je dokáže udržet v bezpečí.









Moderátorka: Dnes ráno jsme se dozvěděli, že Rakousko, to hlásí Guardian, že Rakousko pomoc Palestincům pozastavuje, říká ministr zahraničí. Prozatím pozastavíme veškeré platby rozvojové pomoci. Je to podle vás správná reakce?





Jan Egeland: Já si to nemyslím. Ne. Slyšel jsem také, že potenciálně Německo dělá totéž a já. opravdu doufám, že zvýší humanitární pomoc organizacím, jako jsme my, které jsou teď uprostřed snahy najít bydlení pro rodiny s dětmi, které nemají kde bydlet, protože bydlení je zničené. Netrestejme nevinné. Chápu, že chtějí jít po teroristech, ale ne trestat nevinné lidi.





Moderátorka: Dobře, teď jsme se dozvěděli, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu říká, že izraelská reakce na útok Hamásu, cituji, "změní Blízký východ". Jak na to reagujete a co by mělo v reakci udělat mezinárodní společenství?





Jan Egeland: Ale mně to připadá, že teď se hodně populisticky rétorizuje, což v podstatě povede k ještě větší polarizaci, k větší nenávisti, k většímu rozhořčení. Že nové generace nemají naději do budoucna, že to povede k většímu násilí. Bylo to k něčemu dobré? Aby se celá poslední jedna generace vzájemně pořád mlátila po hlavě. Mmusí to skončit nějakým zdravým rozumem a diskusí o tom, jak mohou žít společně, což by zahrnovalo i ukončení okupace, ale také uznání práva Izraele na existenci.







Zdroj v angličtině ZDE

No, myslím, že máte pravdu v tom smyslu, že teď se volá po pomstě. Je tu volání po násilí. Je tu volání po tom, jak se říká, dát jim lekci, která je tak přísná, že už to nikdy neudělají. Ale tam je teď bombardování, nájezdy, násilí, konflikty každý druhý rok po celou generaci a a vedlo to snad k bezpečnosti pro Izrael nebo nebo nebo nebo ke spravedlnosti pro Palestince? Takže není jiná cesta než jednání.