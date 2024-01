Střelba na Filosofické fakultě – odraz události na dezinformační scéně

Čeští elfové

4. 1. 2024

Co se stalo

Osamocený střelec odpoledne 21.12.2023 zastřelil v okolí Filozofické fakulty v Praze 14 lidí a desítky jich zranil, poté pravděpodobně spáchal sebevraždu. Policie spolu s dalšími složkami IZS rychle zasáhla, získala nad místem tragédie kontrolu a zabránila dalším obětem. Na událost promptně reagovala i vláda a další státní instituce.

Hlavní dezinformační weby byly v den události poměrně zdrženlivé, buď nekomentovaly vůbec, nebo kritizovaly vládu a policii s menší razancí, než obvykle. Reagující kritické texty na webech začaly vycházet až druhý den po události. Bezprostředně se ozvaly spíše jednotliví bloggeři, jako třeba Pavel Matějka (spojen se všemi postavami dezinfoscény, aktivní účastník akcí v prostorách Ruského střediska vědy a kultury) v několika příspěvcích a videích obviňuje z útoku selhání vlády a systému a vyzývá lidi, aby se konečně postavili na odpor. Dezinformační televize Raptor TV vysílala živě z místa naproti budovy FF UK. Pod jejím vysíláním se objevuje komentář pravděpodobně narážející na pomoc s vyzbrojováním Ukrajiny „Podporují střílení jinde, tak teď to zažili na vlastní kůži“.

“Policie byla tak zaujatá řešením případu plakátu s ministrem Rakušanem v pytli na mrtvoly, že zanedbala zprávy o střelci z FF UK.”

“Pravdu se stejně nedozvíme, protože ji před námi utají nebo zmanipuluje Rakušanovo dezinformační gestapo.”

“Údajní "dezoláti" jsou ministrem vnitra sledováni, ale Policie si nechá utéct příspěvek, kde se oznamuje masová vražda.”

Ruská stopa

Kolem 17 hodiny v den útoku se šíří informace o útočníkově telegramovém účtu, kde se v ruštině hlásí k inspiraci podobným případem v Rusku a záměru počet zabitých ještě překonat. Krátce poté novinář HN Ondřej Soukup vyjadřuje pochybnosti o pravosti účtu. Komentáře v diskuzích dezniformačních skupin to zpracovávají jednak jako snahu “zase všechno hodit na Rusy” a jednak jako důkaz konspirací “všechno je to jinak, neříkají nám pravdu, nevidíme do zákulisí”.

Obraz události ruském infomačním prostředí

Ruská propaganda alespoň dosud plně nevyužila potenciálu rámování střelby na FF UK. O události ale aktivně zpravodajsky informuje. Vyzdvihuje se informace o telegramovém kanálu střelce v ruštině a “nespravedlivý” aspekt „obvinění Ruska“. Protiukrajinské nálady jsou v souvislosti s událostí v minimu, jedná se o jednotky příspěvků, které nepoutají větší pozornost (a to včetně milblogerských účtů). Převažuje protizápadní sentiment, srovnání se střelbami v USA, nepravost obvinění „inspirací z Ruska“ a zavádějící informace o neregulování střelných zbraní v ČR (a “zvrácenosti EU a politického Západu”). To vše je na pozadí komentářů na sociálních sítích, weby zůstávají neutrální.

Zpracovala občanská iniciativa Čeští elfové.