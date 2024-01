Válka na Ukrajině Rusko navždy změnila

5. 1. 2024

Zpočátku byla válka vnímána jako radikální zlo, které však bylo lokalizováno v konkrétních okolnostech času a místa. Předpokládalo se, že toto zlo může skončit a pak se země vrátí k předválečné normě, napsal Kirill Martynov. Zpočátku byla válka vnímána jako radikální zlo, které však bylo lokalizováno v konkrétních okolnostech času a místa. Předpokládalo se, že toto zlo může skončit a pak se země vrátí k předválečné normě,

To, co se děje na konci druhého roku války, ukazuje, že to byla iluze. Ruská společnost, která byla donucena podrobit se válce tím nejbrutálnějším fašistickým způsobem prostřednictvím zločinného zákazu diskutovat o realitě a nazývat válku jménem, se navždy změnila.

Hlavní dynamikou je vytvoření třídy "strážců" po vzoru "Revolučních gard" - 10-15 milionů lidí pracujících pro válku a bránících diktaturu. Jedná se o armádu, FSB, ministerstvo vnitra, Národní gardu, Federální vězeňskou službu, státní aparát a členy jejich rodin. Získávají nejen převážnou část renty z exportu, ale také mnoho věcných výhod, jako je právo přednostního přijetí "dětí mocných" na univerzity. Ostatní sociální skupiny se již o diktaturu nezajímají a nejsou jejími stoupenci.

V rámci této dynamiky se v příštích několika letech mění ve služebníky "strážců" a nabízejí jim různé služby za podmínek pánů života. Pokud se zabýváte kulturou v Rusku a nechcete jít do ilegality, je čas pozvat Vyšetřovací výbor jako správce vaší organizace. V takovém prostředí, postaveném na strachu a právu na násilí a absenci zpětné vazby, nevyhnutelně vzkvétá denunciace: Soutěží se o to, kdo bude nejužitečnějším a nejloajálnějším služebníkem "strážců". Například učitelé ve školách jsou vykreslováni jako celá třída nových nevolníků, kteří jsou zcela závislí na státu, ale jsou také nuceni provádět robotu v podobě indoktrinace dětí a účasti na volebních podvodech.

Ideálním obyvatelem fašistického Ruska je Zachar Prilepin, policista, vrah a spisovatel, který si stěžuje, že herci nechtějí hrát v seriálu založeném na jeho scénáři "o Donbasu" a vyhrožuje, že zveřejní seznamy refuseniků.

Válka, stejně jako bolševník, se rozšířila po celém Rusku a klíčí. Na povrchu jsou zabijáci z PMC Wagner, kteří se po amnestii vracejí domů jako "hrdinové". V půdě jsou semena radikální zkaženosti, poškození idejí dobra a zla. Stačilo jen zakázat lidem mluvit o válce, přimět je, aby ji přijali jako danost.

Zdroj v ruštině: ZDE

