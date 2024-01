Japonsko se po snížení dodávek z USA může stát hlavním dodavatelem raket protivzdušné obrany pro Ukrajinu

8. 1. 2024

Spojené státy brzy nebudou schopny dodat Ukrajině rakety Patriot. Deníku The New York Times to sdělily zdroje z Bílého domu a Pentagonu. Podle nich zůstává hlavním problémem financování: Náklady na antirakety pro tyto systémy se mohou pohybovat od 2 do 4 milionů dolarů za kus. Spojené státy brzy nebudou schopny dodat Ukrajině rakety Patriot. Deníku The New York Times to sdělily zdroje z Bílého domu a Pentagonu. Podle nich zůstává hlavním problémem financování: Náklady na antirakety pro tyto systémy se mohou pohybovat od 2 do 4 milionů dolarů za kus.

Japonsko zároveň na konci prosince provedlo změny v pravidlech pro vývoz obranného vybavení, což by z něj mohlo udělat klíčového dodavatele raket pro systémy Patriot do Spojených států. Dříve mohlo Tokio dodávat komponenty pouze do Spojených států, ale nyní bude moci prodávat hotové zařízení. V rámci změn vláda země souhlasila s vývozem modifikací raket PAC-2 a PAC-3 Patriot do Spojených států.

Vývoz zbraní je doprovázen schválením rekordního ročního rozpočtu na obranu. Japonsko provádí největší vojenské posilování od konce 2. světové války a usiluje o užší spolupráci se Spojenými státy a dalšími partnery, aby odvrátilo hrozby ze strany Číny a Severní Koreje.

Antirakety PAC-2 a PAC-3 jsou určeny pro použití v systémech protivzdušné obrany, které jsou údajně již rozmístěny na Ukrajině. Výkonný radar systému Patriot, který má dosah více než 150 km, je podle zprávy amerického Kongresu schopen sledovat více než 100 cílů současně. Radar také poskytuje naváděcí data pro více antiraket a je odolný vůči elektronickému rušení. Japonsko nedovolí, aby byly rakety přesunuty přímo do válečné zóny, ale dodávky pomohou doplnit vlastní zásoby Spojených států, což jim potenciálně umožní poskytnout Ukrajině další podporu.

Moskva považuje možnost, že japonské rakety zasáhnou ozbrojené síly Ukrajiny, za nepřátelskou akci. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová varovala, že tento krok by mohl mít vážné důsledky pro vztahy mezi Ruskem a Japonskem.

